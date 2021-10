Se acerca Halloween, una festividad que se ha vuelto muy popular en nuestro país, y para celebrarlo queremos compartir con vosotros una selección con diez juegos de terror que no solo son de los mejores que podemos encontrar en su género, sino que además tienen unos requisitos muy asequibles, lo que significa que funcionan sin problemas incluso en PCs bastante antiguos.

En esta ocasión he querido centrarme en elegir juegos de terror con pocos requisitos para que todos, incluso los que tenéis un PC con unos cuantos años encima, podáis disfrutar de ellos sin problema. No obstante, es importante que tengáis en cuenta que no todos comparten la misma base de requisitos mínimos, y que tampoco ofrecen la misma calidad gráfica.

A pesar de todo, estos diez juegos de terror ofrecen una experiencia fantástica, tienen algo que los hace verdaderamente únicos y son muy recomendables, tanto que creo que cualquier amante del género debería jugarlos al menos una vez en su vida, incluso a pesar de que no todos hayan aguantado igual de bien el paso del tiempo.

Si tienes dudas y no puedes, por la razón que sea, jugar a todos ellos, te recomiendo que priorices The Evil Within, Resident Evil HD Remaster y Outlast. Es una selección personal con los tres juegos que más me gustan de esta lista, y os invito a que compartáis con todos nosotros vuestras propias selecciones, intentando, eso sí, manteneros fieles a esa idea de juegos de terror con pocos requisitos. Muchos de ellos estarán disponibles, además, en las próximas ofertas de Steam.

Juegos de terror con pocos requisitos: Equipo mínimo

Como os he indicado al principio del artículo, no todos los juegos de terror que hemos elegido tienen los mismos requisitos, y por eso he querido compartir con vosotros una configuración mínima a partir de la cual podremos jugar a todos ellos sin problema.

Los requisitos mínimos de la mayoría de estos juegos son inferiores, pero contar con un equipo a este nivel os garantizará que podréis ejecutarlos con una fluidez aceptable, sin incompatibilidades y con un buen nivel de calidad gráfica.

Procesador Intel Core 2 Quad Q6600.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 5850 con 1 GB.

6 GB de memoria RAM.

Si no cumples esos requisitos no te preocupes, incluso con configuraciones inferiores podrás jugar a la mayoría de los juegos de terror que vamos a listar a continuación. En caso de que tengas cualquier duda puedes dejarla en los comentarios, y te ayudaremos a resolverla.

1.-Resident Evil HD Remaster

Uno de mis juegos favoritos dentro de la franquicia, y dentro del género del survival horror. También lo considero como uno de los mejores remakes, ya que se trata de una versión remasterizada del Resident Evil Remake original que llegó en su momento a GameCube.

No solo mantiene la esencia del clásico de los noventa, sino que además la mejora con una historia ampliada y un apartado gráfico sobresaliente, donde destaca el excelente modelado de los personajes, el cuidado detalle de los escenarios pre-renderizados y los efectos de luces y sombras. La ambientación es tan buena que te sumerge de lleno en la trama, y sí, podemos llevarnos más de un susto si es la primera vez que lo jugamos.

También es uno de los mejores juegos de terror con pocos requisitos que podemos encontrar, y ofrece una factura técnica impoluta a pesar de sus bajos requisitos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

20 GB de espacio libre.

2.-Dead Space

No hay duda de que el paso del tiempo le está empezando a pasar factura, pero esto no cambia el hecho de que se mantiene, por méritos propios, como uno de los mejores juegos de terror con pocos requisitos disponibles en PC a día de hoy.

La ambientación es sublime, y la idea de llevarnos al espacio y ponernos en la piel de un «indefenso» ingeniero fue un atisbo de genialidad en su momento que dio pie a una fórmula que funcionó a la perfección. Por otro lado, Dead Space también rompió con las rutinas clásicas de la época a nivel jugable, puesto que ya no tenemos que ir a por la cabeza, sino que lo ideal es desmembrar a los necromorfos.

En muchos aspectos es un juego de supervivencia y terror de corte clásico, pero al mismo tiempo adoptó elementos innovadores que, unidos esa excelente ambientación y a una jugabilidad muy cuidada, lo catapultaron a lo más alto del género. Una experiencia única al alcance de cualquier PC.

Requisitos mínimos:

Windwos XP.

Procesador a 2,8 GHz (un núcleo).

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o ATi X1600 Pro con 256 MB.

7,5 GB de espacio libre.

3.-Outlast

Podría decirte que si no has jugado a Outlast no sabes lo que es pasar miedo de verdad, y creo que muchos estaréis de acuerdo en que no exagero. Como he dicho en otras ocasiones, la segunda parte raya a un buen nivel, pero sigo pensando que no ha conseguido superar al original.

En Outlast nos encontraremos con una ambientación tan cuidada que nos pondrá los pelos de punta, y experimentaremos sensaciones viscerales de pura opresión e indefensión a niveles inimaginables para tratarse de un «simple videojuego». Es cierto que el paso del tiempo también se le empieza a notar, pero sigue siendo uno de los juegos de terror más espeluznantes que existen.

Deberías jugarlo, si es que todavía no lo has hecho, aunque estás avisado de que no es un título apto para todo el mundo.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador de doble núcleo a 2,2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GTX o Radeon HD 3870 con 512 MB.

5 GB de espacio libre.

4.-The Evil Within

Mi juego «fetiche» dentro del género, especialmente por la profundidad de la historia, la calidad y diversidad de los escenarios, que nos llevarán a recorrer entornos muy variados, el diseño de los enemigos y jefes finales y, como no, la ambientación. Solo tenéis que fijaros en la imagen que encabeza este párrafo.

Es uno de los juegos más nuevos de los que he incluido en esta selección, así que a nivel técnico luce muy bien y ofrece una experiencia de survival horror auténtica y única, gracias a los diferentes tipos de enemigos, a la escasez de recursos, a la importancia de escondernos y de utilizar la iluminación de forma sensata, y también al uso de las cerillas, que nos permitirán rematar enemigos y ahorrarnos más de un susto.

De lo mejor que he jugado en los últimos años, y mira que me gustan los juegos de terror. Si tienes que elegir entre este y la segunda parte, quédate con este.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850 con 1 GB.

50 GB de espacio libre.

5.-SOMA

Terror y ciencia ficción se dan la mano en un título desarrollado por los creadores de Amnesia. La atmósfera juega un papel muy importante, y por ello la ambientación se ha cuidado al milímetro para meter al jugador en un mundo aterrador: una instalación sumergida y aislada donde las máquinas han empezado a «humanizarse».

El destino del personaje principal está en nuestras manos, pero también el de esa instalación, y de sus últimos habitantes. Para poder avanzar en la historia tendremos que resolver puzles, y afrontaremos peligros diversos con una idea clara en mente, si nos equivocamos estaremos indefensos y tendremos que correr.

Una pequeña obra maestra del género, con un planteamiento bien enfocado y perfectamente ejecutado que dejará huella en nuestros recuerdos.

Requisitos mínimos:

Windows Vista de 64 bits.

Procesador de dos núcleos y cuatro hilos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 260 o Radeon HD 4870.

25 GB de espacio libre.

6.-DOOM III: BFG Edition

Recuerdo cuando instalé DOOM III por primera vez en mi vetusto Pentium 4 a 2,8 GHz. Tenía también una tarjeta gráfica GeForce FX 5200 Ultra con 128 MB, que posteriormente actualicé a una GeForce 6600 GT con 256 MB. Quedé totalmente anonadado al ver el milagro que hizo id Software a nivel gráfico.

El modelado de los personajes y el texturizado de los escenarios y demás elementos dio forma a un mundo orgánico que nunca antes había visto en un juego. Los shaders programables hicieron posible crear efectos de luces y sombras increíbles, y tanto la ambientación como el diseño de enemigos hicieron de DOOM III una obra de arte, y lo convirtieron, a mi juicio, en uno de los mejores shooters dentro del género de terror.

Ahora, con la edición BFG, el juego luce mejor que nunca, pero mantiene unos requisitos muy bajos. Si crees que no da miedo es porque no lo has jugado, o porque no recuerdas bien esos «momentazos» que nos brinda el modo historia. El tiempo ha pasado por él, pero sigue siendo una obra de arte.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador de dos núcleos.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4870.

11 GB de espacio libre.

7.-Silent Hill 2

Uno de los juegos de terror que más me impresionó en su momento. Lo jugué en Xbox, y aunque al principio me chirrió un poco a nivel técnico, al final acabé dejándome llevar por su ambientación, y debo decir que siempre me alegraré de haberlo hecho, ya que gracias a ello pude disfrutar de uno de los mejores títulos de su clase.

Este es, sin duda, el que peor ha envejecido de todos los juegos de esta lista, pero sigue siendo uno de los mejores del género, tiene una historia y una ambientación única, y nos dejará momentos realmente inolvidables. Vale la pena darle una oportunidad, si puedes conseguirlo.

Si quieres darle un toque más actual, existen numerosos mods que pulen un poco el apartado gráfico.

Requisitos mínimos:

Windows XP.

Procesador Pentium III a 700 MHz o Athlon equivalente.

64 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 2 o Radeon 7000.

2 GB de espacio libre.

8.-BioShock

El diseño y la ambientación de BioShock me encantan, pero sin duda lo que más me gusta es la historia y la maestría con la que se ha ejecutado. Un paraíso puede convertirse en un infierno, y dentro de este nos encontraremos con la peor cara del ser humano.

Rutpture está recreada con un nivel de detalle que hace que BioShock siga luciendo de maravilla, a pesar de todo el tiempo que tiene en sus espaldas. Tiene momentos únicos, y la narrativa gráfica juega también un papel muy importante. No deberías perdértelo.

Si tu PC tiene un hardware más potente, puedes hacerte con la versión remasterizada que llegó al mercado en 2016. Ten en cuenta que necesitarás una CPU de doble núcleo, 4 GB de RAM y una GTX 650 Ti o una HD 7770.

Requisitos mínimos:

Windows XP.

Procesador a 2,4 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o ATi X1300 con 128 MB.

8 GB de espacio libre.

9.-Zombi

Es un título muy curioso, y precisamente por eso creo que merece ser considerado como uno de los mejores juegos de terror con pocos requisitos. Parte de un enfoque survival horror auténtico, ya que los recursos son escasos y debemos recoger herramientas y otros objetos para poder sobrevivir. Obvia decir que también tendremos que explorar para conseguir recursos, con el peligro que ello conlleva.

La recreación de una Londres posapocalíptica está muy conseguida, la ambientación es sobresaliente y tiene una jugabilidad bien resuelta. Es también uno de los juegos más infravalorados de su generación, y de los más realistas, ya que un único encontronazo con un zombi puede suponer la muerte del personaje.

Muy recomendable, sobre todo si aprovechamos para comprarlo cuando esté en oferta por menos de 10 euros.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Procesador de dos núcleos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTS 450 o Radeon HD 5770.

25 GB de espacio libre.

10.-Deadlight

La historia me dejó totalmente conmocionado. No os voy a contar nada por razones obvias, pero ya os adelanto que solo por la sorpresa que nos llevamos al final vale la pena jugarlo.

A nivel gráfico, estamos ante un título sencillo pero muy bien resuelto, y muy bien planteado, que me recordó desde el primer momento a clásicos del calibre de Another World y Flashback, aunque obviamente este tiene una calidad gráfica y un apartado técnico muy superior.

No deberías perdértelo, lo disfrutarás mucho y te dejará huella.

Requisitos mínimos: