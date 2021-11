En un movimiento bastante inesperado, esta semana vimos la llegada sorpresa de todos los juegos de Riot a la Epic Games Store, pudiendo descargar y jugar ahora a League of Legends, Legends of Runterra, Teamfight Tactics y Valorant desde esta plataforma de PC.

Sin embargo, al igual que ocurre con algunos juegos alojados en Steam como los de EA, Epic sólo funcionará como plataforma de paso, por lo que deberemos seguir instalando y usando el launcher de Riot. Aun así, esto no impedirá que podamos tener nuestros juegos algo más organizados, pudiendo iniciarlos desde la aplicación de la Epic Games Store.

No deja de sorprender sin embargo que, si bien ahora podremos ver cuando nuestros amigos de Epic están jugando a uno de estos juegos, por desgracia por el momento no parece haber ningún tipo de integración entre las listas de amigos de la aplicación y estos juegos, manteniendo sólo los detalles básicos de nuestra cuenta.

Time to start a RIOT. 👀

Valorant, Legends of Runeterra, League of Legends and Teamfight Tactics are now available on the Epic Games Store!

Read more: https://t.co/afyb1Yfpav pic.twitter.com/kGEuQogIW7

— Epic Games Store (@EpicGames) November 4, 2021