Microsoft ha anunciado Windows 11 SE, una edición especial de Windows 11 especialmente optimizada para el sector educativo y que vendrá preinstalada en portátiles muy económicos de la misma Microsoft y otros socios como HP, ASUS, Dell, Acer o Lenovo.

Lo adelantamos hace unos meses cuando apareció en una documentación filtrada de Microsoft y aquí está. Windows 11 SE es otro intento para frenar la gran cuota de mercado que han conseguido los Chromebooks de Google en el segmento educativo. Es un desarrollo que sigue la línea de versiones bloqueadas/limitadas desde el Windows RT que llegó con el tablet Surface RT, hasta el último Windows 11 en modo S. Sin embargo, es distinto a éste y a las versiones de Windows para ARM como veremos más abajo.

Según Microsoft, «Windows 11 SE fue diseñado y construido durante la pandemia para abordar los desafíos más fundamentales que enfrentarán las escuelas en el mundo del aprendizaje combinado«. Su enfoque y motivaciones están claras y van más por la gestión que por el propio uso del sistema operativo: «para los profesores que necesitan un entorno simple y sin distracciones para sus alumnos y para los administradores de TI de la escuela que necesitan dispositivos seguros, fáciles de implementar y administrar, y que funcionen bien todo el día en las condiciones cambiantes de la escuela«.

Obviamente, no está destinado al público en general y de hecho, Microsoft no lo lanzará para los consumidores, limitándolo a los fabricantes OEM que en buen número lo preinstalarán en sus equipos, a base de portátiles realmente económicos que se venderán en los entornos de los 200-300 dólares. Además, estos equipos no estarán disponibles en el mercado minorista general, solo en canales específicos. Lo que sí se podrá hacer es adquirir un portátil con Windows 11 SE, borrar e instalar una versión completa de Windows 11.

Windows 11 SE, características

El nombre de ‘SE’ no pretende ser la abreviatura de nada. Es solo un nombre para diferenciarlo de otras ediciones de Windows 11.

Está especialmente optimizado para dispositivos de bajo costo en entornos educativos , especialmente en los grados K-8 americanos.

No estará disponible en la República Popular de China, ya que existen requisitos gubernamentales específicos en torno al almacenamiento y la gestión en la nube.

Estará disponible solo para OEM . Los consumidores no podrán descargarlo e instalarlo en sus PC.

. Los consumidores no podrán descargarlo e instalarlo en sus PC. Sí se podrá instalar el sistema operativo Windows 11 en estos equipos, pero una vez instalado, no podrá volver a Windows 11 SE.

La interfaz de usuario se ha simplificado sobre la de Windows 11 , se ha eliminado la sección de Widgets y otras acciones de la barra de tareas y escritorios. Las aplicaciones se iniciarán por defecto en modo de pantalla completa.

, se ha eliminado la sección de Widgets y otras acciones de la barra de tareas y escritorios. Las aplicaciones se iniciarán por defecto en modo de pantalla completa. No tendrá acceso a la Microsoft Store . Los estudiantes no podrán instalar ninguna aplicación nativa de Windows en estos equipos. Solo los administradores de dispositivos podrán instalar aplicaciones en ellos.

. Los estudiantes no podrán instalar ninguna aplicación nativa de Windows en estos equipos. Solo los administradores de dispositivos podrán instalar aplicaciones en ellos. Las aplicaciones de Microsoft Office , incluidas Word, PowerPoint, Excel, OneNote y OneDrive, estarán disponibles para usar sin conexión en dispositivos con Windows 11 SE como parte de una licencia de Microsoft 365.

, incluidas Word, PowerPoint, Excel, OneNote y OneDrive, estarán disponibles para usar sin conexión en dispositivos con Windows 11 SE como parte de una licencia de Microsoft 365. Microsoft admite seis categorías de aplicaciones nativas en Windows 11 SE (en formatos Win32 y universales (UWP). Están seleccionadas para incluir las aplicaciones más importantes para la educación. La admitidas son:

1. Aplicaciones de filtrado de contenido

2. Soluciones para la realización de exámenes

3. Aplicaciones de accesibilidad

4. Aplicaciones de comunicación eficaz en el aula

5. Aplicaciones esenciales de diagnóstico, administración, conectividad y compatibilidad

6. Navegadores

El sistema requiere Intune for Education para su administración, un servicio que ofrece una plataforma simple y conveniente para administrar todos los dispositivos de los estudiantes, incluidas máquinas Windows y Apple.

Azure Active Directory (AAD) y Microsoft Account (MSA) serán las únicas herramientas de autenticación de identidad compatibles con los dispositivos Windows 11 SE.

Windows 11 SE es una experiencia de nube primero con contenido de usuario servido por OneDrive. La versión actual de Windows 11 admite el almacenamiento de archivos solo en OneDrive, pero Microsoft continuará evaluando si expandirse a otras soluciones de almacenamiento en la nube en versiones posteriores.

La licencia de Microsoft 365 A1 implica una tarifa única de 38 dólares por dispositivo, por hasta 6 años de servicios.

En cuanto a las diferencias entre Windows 11 SE y Windows en modo S podemos señalar:

Windows 11 SE tiene una interfaz de usuario aún más simplificada para minimizar las distracciones y mantener el enfoque en la educación.

para minimizar las distracciones y mantener el enfoque en la educación. No existe Microsoft Store para Windows 11 SE, por lo que los educadores de TI pueden controlar qué aplicaciones y herramientas

descargan los estudiantes.

descargan los estudiantes. Windows 11 SE tiene mejoras integradas para optimizar el rendimiento en hardware de bajo costo.

No hay forma de actualizar o cambiar a Windows 11 desde Windows 11 SE, mientras que los usuarios pueden cambiar a la versión completa de Windows 10 desde Windows 10 en modo S en cualquier momento.

Windows 10 en modo S se creó simplemente para limitar las aplicaciones; las otras mejoras aún no se han desarrollado.

Windows 11 SE está optimizado para uso institucional, mientras que Windows 10 en modo S también estaba disponible para los

consumidores.

En resumen. Windows 11 SE es una versión especial dedicada absolutamente al entorno educativo. Aún más limitada a la hora de instalar y ejecutar aplicaciones que el modo «S», no ofrece ningún interés para el consumidor de a pie y de hecho la misma Microsoft no recomienda su uso fuera del segmento educativo. Lo que sí será posible es adquirir un portátil con este sistema e instalar una licencia del Windows 11 estándar. Veremos los primeros equipos con este sistema en próximos artículos.