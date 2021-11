Nintendo Switch añade por sorpresa Twitch en la eShop

Compartido inicialmente por algunos usuarios, y finalmente confirmado por la propia Nintendo en sus redes sociales, parece ser que de manera totalmente inesperada, la aplicación de Twitch a comenzado a estar disponible en la tienda digital de la Nintendo Switch, permitiendo el acceso completo a las retransmisiones de la plataforma de streaming propiedad de Amazon.

De acuerdo con lo compartido, actualmente ya tenemos disponible en la eShop americana y europea (sin noticias sobre su disponibilidad en el continente asiático) la aplicación oficial de forma totalmente gratuita, con un tamaño de descarga que apenas alcanzará los 31 MB en nuestra consola. Así pues, como cabría esperar, este reducido tamaño nos confirma que esta aplicación estará exclusivamente enfocada para visualización.

Twitch is now available on #NintendoSwitch #eShop!

Download now: https://t.co/q7y7taZIFc pic.twitter.com/M7t4v5u5Ii

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 11, 2021