Epic Games compra Harmonix, desarrollador de Rock Band

Si bien el metaverso ha estado recientemente en boca de todos tras el inesperado cambio de nombre y rumbo de Facebook, parece que Zuckerberg no es el único interesado. Y es que Epic Games acaba de anunciar la compra del estudio Harmonix, desarrolladores de los juegos de música como Guitar Hero, Rock Band o Dance Central, con el objetivo de crear «viajes musicales» en Fortnite.

En una publicación de blog en su sitio web, Harmonix dice que estará «trabajando con Epic para desafiar una vez más las expectativas mientras traemos nuestra marca única de experiencias de juegos musicales al Metaverso, y no podríamos estar más emocionados«.

Sin embargo, comprar un estudio de desarrollo completo solo para que contribuya en un apartado tan pequeño de Fortnite parece un movimiento algo excesivo, por lo que tampoco podemos descartar que Epic esté buscando darle un uso más amplio a su nuevo acuerdo con Harmonix más adelante. Aunque por ahora, parece que la desarrolladora estará enfocada en exclusiva en hacer que Fortnite sea «un poco más musical».

Turn your speakers UP! @Harmonix, the makers of interactive music experiences including @RockBand, are joining the Epic Games family! Together we will explore new ways for people to enjoy music across the digital world. 🎸🥁🔊 https://t.co/YLFBtYFKKn

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) November 23, 2021