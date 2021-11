Todavía foco de grandes polémicas, parece que los NFT continúan ganando terreno: AMC ha anunciado que ofrecerá un total de hasta 86.000 tokens no fungibles de Spider-Man para aquellos que compren una entrada anticipada (en exclusiva para una selección de cines) para el estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo 16 de diciembre.

Según aclaraba la propia firma, se trata de una acción conjunta realizada entre Sony Pictures y AMC Entertainment, después de que esta segunda fuese «presionada» por sus clientes y accionistas para dar el salto a esta nueva tendencia.

Sin embargo, no deja de tratarse de un hito realmente importante, ya que se trata de la primera vez que una cadena de televisión y una productora de contenidos a gran escala se adentran en la distribución de estos tokens. Y es que si esta campaña tiene éxito, no sería de extrañar que en durante los próximos meses veamos un crecimiento masivo de estos tokens dentro del sector.



Tal y comentar sobre la oferta, Adam Aron, presidente del directorio y director ejecutivo de AMC, compartía que “Nuestros invitados de AMC Theatres y nuestros accionistas de AMC Entertainment han estado pidiendo que AMC ingrese al mundo de las NFT, y no podíamos imaginar una manera más perfecta de comenzar a hacerlo que con nuestros buenos amigos de Sony Pictures. Este es especialmente el caso en que Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas de 2021, si no la más esperada, y los artistas increíblemente talentosos de Cub Studios están creando más de 100 NFT únicos que dan el respeto apropiado a esta encarnación más reciente de la eterna y siempre tan popular franquicia de Spider-Man«.

Adicionalmente, desde AMC ahn querido adelantar que estos NFT se podrán canjear en un sitio dedicado administrado por WAX, que opera bajo una cadena de huella de carbono ultra baja certificada como «neutral».

Por otra parte, no podemos dejar de obviar el claro efecto de promoción y llamada de esta campaña, que bien podría tener un segundo enfoque experimental para descubrir cuántos espectadores buscan poder tener uno de estos objeto de colección puramente digitales. Y es que aunque no hay garantías de que la promoción se traduzca en una mayor venta de entradas, sin duda puede tratarse de una manera diferente de acercarse o suscitar la atención de nuevos fans.

Así pues, también será interesante ver el avance de este tipo de activos, y ver cómo fluctuarán sus valores durante los próximos años.