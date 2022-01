Todavía estamos a más de dos semanas del lanzamiento de la gama Samsung Galaxy S22, lo que significa que hay tiempo de sobra para todavía más filtraciones. Y es que de hecho los próximos tope de gama de Samsung han vuelto a ser el objetivo de una fuga, esta vez de la mano del conocido filtrador Roland Quandt de WinFuture, en la que se nos adelantan los precios completos del Samsung Galaxy S22 para el mercado europeo.

En una pequeña pero concisa publicación en su cuenta de Twitter, Quandt se mofaba de los anteriores adelantos asegurando que «¿Quién dijo que la serie S22 iba a ser más barata, no pensó en el COVID, la escasez de piezas y la inflación?«, incluyendo unos precios que varían ligeramente frente a las anteriores filtraciones, comenzando desde los 849 euros del Galaxy S22 básico hasta los 1449 euros de la versión tope de gama del Galaxy S22 Ultra.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn’t think of Covid, parts shortages and inflation.

Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz

— Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022