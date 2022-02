El gigante estadounidense ha presentado la Corsair MP600 PRO LPX, una nueva generación de unidades de almacenamiento SSD de alto rendimiento que está optimizada para funcionar con PS5, y también con cualquier PC que disponga de una ranura M.2, obviamente. Para sacarle el máximo partido dicha ranura deberá ser compatible con el estándar PCIE Gen4 x4.

A nivel externo, el Corsair MP600 PRO LPX luce un chasis de perfil bajo que actúa como sistema de refrigeración pasiva, y que debería ser capaz de mantener bajo control las temperaturas de la unidad sin ningún tipo de problema. Su diseño adopta un enfoque claramente minimalista, y tiene una terminación de gran calidad.

Corsair ha cuidado al milímetro el diseño, y las medidas, del Corsair MP600 PRO LPX para asegurar una compatibilidad total con PS5. El proceso de instalación es muy sencillo, ya que solo tenemos que retirar la tapa lateral donde se encuentra el logo de la consola, quitar el tornillo que cubre la ranura dedicada para el SSD, insertarlo, colocar el tornillo de sujeción y listo, podemos cerrar. La consola detectará automáticamente la nueva unidad, y podremos empezar a utilizarla sin problemas.

El Corsair MP600 PRO LPX encaja a la perfección en el espacio dedicado que tiene PS5, y además ofrece un rendimiento tan bueno que es capaz de superar al SSD que trae de casa dicha consola. El SSD que monta PS5 tiene una velocidad máxima de lectura y escritura secuencial de 5,5 GB/s, mientras que el Corsair MP600 PRO LPX puede alcanzar un máximo de 7.100 MB/s en lectura secuencial y 6.800 MB/s en escritura secuencial.

Corsair MP600 PRO LPX: Especificaciones y precios

Esta nueva serie de unidades SSD está disponible en cuatro versiones distintas, una de 500 GB, que es la más económica; una de 1 TB, otra de 2 TB y una variante «top» que tiene una capacidad de 4 TB. Cada una tiene un precio, respectivamente, de 114,99 euros, 189,99 euros, 379,99 euros y 879,99 euros. Para un usuario medio, el modelo ideal sería el de 1 TB, aunque el de 2 TB también ofrece un valor muy bueno en relación precio-prestaciones.

Todas las versiones del Corsair MP600 PRO LPX utilizan memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) de 176 capas apilada en 3D y fabricada por Micron, lo que significa que están preparadas para ofrecer una larga vida útil. En este sentido, Corsair ha predicado con el ejemplo, ya que estas unidades tienen una garantía de cinco años. Esto supone una diferencia importante frente al Corsair MP600 Core que analizamos en su momento, ya que este utiliza memoria NAND Flash QLC (cuatro bits por celda).

La serie Corsair MP600 PRO LPX utiliza una controladora Phison PS55018-E18, y está diseñada para aprovechar al máximo el estándar PCIE Gen4 x4. Dicho esto, vamos a ver un desglose completo con las velocidades y el ciclo de escritura de cada versión:

Corsair MP600 PRO LPX de 512 GB : 7.100 MB/s-3.700 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 435K-615K IOPS, 350 TBW.

: 7.100 MB/s-3.700 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 435K-615K IOPS, 350 TBW. Corsair MP600 PRO LPX de 1 TB: 7.100 MB/s-5.800 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 900K-1,2 millones de IOPS, 700 TBW.

7.100 MB/s-5.800 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 900K-1,2 millones de IOPS, 700 TBW. Corsair MP600 PRO LPX de 2 TB : 7.100 MB/s-6.800 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 1 millón-1,2 millones de IOPS, 1.400 TBW.

: 7.100 MB/s-6.800 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 1 millón-1,2 millones de IOPS, 1.400 TBW. Corsair MP600 PRO LPX de 4 TB: 7.100 MB/s-6.800 MB/s de velocidad de lectura y escritura secuencial, 1 millón-1,2 millones de IOPS, 3.000 TBW.

A la vista de las especificaciones completas de cada modelo, la conclusión está muy clara, y casa con lo que os habíamos adelantado al principio de este apartado. Si tienes un presupuesto ajustado pero no quieres renunciar a un gran valor precio-prestaciones, es mejor que inviertas un poco más y que vayas directamente a por el modelo de 1 TB, no solo por su mayor capacidad, sino también porque ofrece un rendimiento muy superior. Las versiones de 2 TB y de 4 TB son un auténtico «caramelo», de eso no hay duda, siempre que podamos permitírnoslas.