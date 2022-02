A finales del año pasado el fabricante español nos sorprendía con la llegada de uno de sus productos más deseados, y el aumento de su catálogo de mesas gaming con la llegada de la Newskill Anhur RGB, una mesa gaming profesional y económica equipada con diversos extras. Así pues, hemos aprovechado la ocasión para anualizarla y demostraros que, aunque cualquier superficie nos pueda funcionar como mesa en algún momento, contar con un escritorio propiamente dicho tiene muchas ventajas.

Y es que ya lo hemos podido comprobar con otros accesorios tales como las sillas, este distintivo gaming acaba marcando una diferencia bastante notable con el resto de productos.



Construida sobre una superficie de 120 x 60 centímetros, esta mesa nos ofrece una buena cantidad de espacio a la vez que nos permitirá optimizar su uso para montar nuestra setup. Y es que la Newskill Anhur RGB aúna funcionalidad y estética, con una base rígida que simula una apariencia de fibra de carbono, y un recubrimiento de alfombrilla que cubrirá el completo de la superficie para otorgarnos una mayor movilidad para el ratón y una superficie anti-deslizamiento para el resto de periféricos.

Todo ello rematado sobre una estructura de acero reforzada, con una forma poco usual y bastante vistosa para las patas, donde residirá también el logotipo de la marca.

Pensada para ambos disfrute jugando o realizando desde tareas comunes como trabajar o estudiar, una de las principales características de esta mesa es su comodidad. Para ello, contaremos con un soporte para auriculares y un posavasos integrados, ambos situados en el borde exterior de la misma para aumentar la superficie útil. Además, contaremos con unos pasadores de cables cubiertos que nos permitirán mantener una gestión de cables más eficiente sin comprometer la estética.

En lo referente a los materiales, la Newskill Anhur RGB se presenta con una estructura bastante ligera aunque robusta, haciendo uso de un de madera recubierto de un curioso acabado que resembla el estilo del entreverado de la fibra de carbono, en este caso con una tonalidad blanca que lo hacen todavía más único. Además, esta mesa dispone de un sistema de iluminación RGB bastante vistoso, con una tira que recorre todo su contorno, otorgándole este carácter gaming.

Un sistema que, como ya es costumbre para la marca, irá bajo el control de un pequeño mando a distancia, pudiendo cambiar los diferentes colores y modos de movimiento de la luz, con hasta siete tonos fijos, un modo de respiración, un modo arcoíris, y diferentes intensidades y velocidades.

Montaje

Lo primero de todo, como siempre que si vais a montar cualquier mueble, es que penséis en qué lugar vais a trabajar, buscando un sitio amplio y que os sea cómodo, y donde podáis asegurar la integridad del producto. Aunque en el caso de una escritorio de estas dimensiones, lo más adecuado es habilitar un espacio dentro de la misma habitación en la que lo colocaremos.

Tal y como podéis ver en las fotos, resulta sencillo aprovechar la propia caja y las láminas de plástico protectoras que encontraremos en la misma para crear una superficie en el suelo sobre la que poder reposar la mesa sin riesgo de dañarla. Así pues, mi última recomendación antes de comenzar con el montaje, es importante tener a mano algunas herramientas, además de las propiamente incluidas con el producto.

Dicho esto, incluso aunque lo realicemos solos, el montaje de la Newskill Anhur RGB resulta realmente sencillo y rápido.

Si bien es cierto que las instrucciones incorporadas son bastante mejorables, con muy pocos pasos y unas fotografías algo difíciles de ver, el montaje de la mesa resulta bastante intuitivo. Aunque por desgracia, esto no fue lo suficiente para evitar que tuviese que desmontar y re-montar parte de la mesa a mitad del proceso para colocar correctamente algunos embellecedores.

Así pues, el montaje comenzará por la propia estructura de la mesa, montando los protectores para las patas, juntando éstas al chasis central para otorgarle una ligera estabilidad a la misma, y terminando de rematar la estructura con las escuadras incluídas. Algo que podremos hacer volteando las patas para utilizar el suelo (o mesa de trabajo) como punto de apoyo. Como consejo personal, os recomiendo que os fijéis bien en la orientación de esta barra central, y que dejéis ya presentados los cables USB de alimentación para la iluminación RGB que salen de ella.

Una vez montado el chasis, tan sólo tendremos que apoyar la estructura sobre el panel del escritorio volteado, de manera que podamos atornillarlo sin tener que cargar el peso sobre la estructura. También antes de colocar la mesa en su posición normal, terminaremos de ajustar el resto de complementos como el posavasos o el gancho para auriculares.

Por último, tan sólo tendremos que voltear la mesa, extender la alfombrilla sobre su superficie.

Experiencia y uso

En mi caso, contando ya con un escritorio de mayores dimensiones para el ordenador, he aprovechado la Newskill Anhur RGB para montar por separado mi setup de consola, habiéndose mostrado su tamaño de 120 centímetros perfecto para albergar un televisor de más de 50 pulgadas sin problema.

De hecho, gracias a su profundidad, todavía he tenido espacio suficiente para ‘esconder’ mi PS4 detrás del televisor, quedando más de la mitad de la superficie delantera libre para reposar cualquier mando o periférico adicional tales como un teclado o ratón, o incluso algún portátil, dejándola como una estación de grabación de vídeos idónea.

Por otra parte, a nivel personal, sinceramente me ha agradado mucho el hecho de haber podido contar con la versión Anhur Ivory de color blanco. Aunque la mayor parte de mis dispositivos son negros, sin duda se trata de un tono realmente bonito y elegante. Además, en mi caso crea una diferenciación más clara entre ambas setups de PC y consola, además de un tono más distintivo para la habitación. Y es que esta mesa sin duda puede ser un complemento perfecto para rematar con el nuevo color de las PS5.

Ahondando un poco más en la usabilidad, desde el primer momento he centrado todo el uso de la mesa junto con la alfombrilla XL, un complemento que una vez pruebas, no puedes olvidar. Y es que la tremenda funcionalidad que ofrece para los ratones resulta impresionante, pudiendo controlar los movimientos desde cualquier punto de la mesa sin ningún problema.

Aunque esta alfombrilla también ofrece un buen punto antideslizante, perfecto tanto para los teclados como la propia consola, televisor o monitores. Algo que, sumado a la gran estabilidad y robustez de la mesa, nos permitirá reposar cualquier dispositivo sin miedo alguno.

Por último, y sin duda mi punto favorito, el hecho de que ambos posavasos y soporte de auriculares no estén fijos por completo, sino que pueden rotarse, me ha resultado de lo más curioso y cómodo. Y es que no sólo servirá para ganar algo de espacio en la parte frontal del escritorio, sino que se torna una funcionalidad bastante útil para proteger nuestros dispositivos cuando dejemos de jugar.

Conclusiones

En general, la Newskill Anhur RGB cumple más que sobradamente con su función, ofreciendo una mesa de escritorio de tamaño regular pero suficiente, unos acabados vistosos, un diseño robusto y elegante, y una funcionalidad bastante completa que combinará con cualquier estilo de jugador. Sin embargo, todavía podríamos sacar algunas pequeñas puntualizaciones, como la ausencia de algún tipo de soporte para el cableado bajo la parte trasera, quizás algún modelo adicional de mayor tamaño, o la posibilidad de ajustar la altura de las patas.

Dicho esto, se trata de pequeños matices para tratar de hacer perfecto un producto ya de por si realmente bueno. Además, la ausencia de estos elementos llega junto con una muy buena justificación: el precio. Y es que nos encontramos con la mesa más económica presentada por la compañía hasta la fecha.

Actualmente ya podemos encontrar disponible la Newskill Anhur RGB a través de la web oficial de la marca bajo un precio de 169,95 euros, disponible también a través de otros distribuidores locales como Amazon y PcComponentes.