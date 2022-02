Apple sigue trabajando a plena máquina para preparar el lanzamiento del iPhone 14, su próximo smartphone estrella, un modelo que, como ocurrió con las generaciones anteriores, estará acompañado de un modelo «Pro», y que podría quedar dividido en un total de cuatro versiones distintas. Todavía no tenemos confirmación de dichas versiones, pero si nos dejamos llevar por lo que hemos visto en informaciones anteriores, esto es lo que podemos esperar:

Con esas cuatro versiones, Apple podrá llegar a un mayor número de usuarios, y volverá a diversificar el que es, desde hace muchos años, su producto estrella, el iPhone. Su lanzamiento sigue previsto para septiembre de este año, y según una reciente información, publicada por el periódico digital Taiwan Economic Times, parece que no habrá ningún retraso, puesto que lo nuevo de Apple ya habría entrado en fase de producción de prueba.

El iPhone 14 entró en fase de producción de prueba hace poco, y Luxshare es la que se está encargando de sacar adelante esta etapa tan importante. Por contra, el iPhone 14 Pro, en sus dos versiones, es el que acaba de entrar en fase de producción de prueba, y Apple ha confiado esa tarea a Foxconn. Si todo va según lo previsto, el siguiente paso sería la entrada de todos los modelos en su fase de producción en masa, algo que debería ocurrir, como mucho, entre los meses de junio y julio de este año.

La fase de producción de prueba es muy importante porque permite identificar posibles errores de diseño, problemas a nivel de hardware y de software y, en general, tener una visión más clara de cómo será el producto final, y de qué aspectos sería conveniente revisar o cambiar. Con todo, es importante que esto no afectará al diseño elegido, ni a los materiales utilizados, salvo que por cuestiones de fuerza mayor sea estrictamente necesario.

iPhone 14: Lo nuevo de Apple promete una renovación importante, y necesaria

El iPhone 14 promete ser lo que no fue el iPhone 13, un terminal marcadamente continuista que no introdujo cambios relevantes ni a nivel de hardware ni de diseño. En materia de hardware, ya os contamos en este artículo que podemos esperar avances relevantes que irán más allá del clásico cambio de SoC, y que estos se podrían centrar en la integración de una pantalla de 120 Hz, el aumento de la memoria RAM y también de la capacidad de almacenamiento base.

Por otro lado, también se esperan mejoras notables en materia de diseño. Ojo, no llegarán hasta el punto de representar cambios profundos, pero sí que se producirá un avance considerable. En este sentido, las informaciones más recientes y fiables que he podido ver indican que el iPhone 14 utilizará un frontal todo pantalla sin muesca, y que la cámara delantera, y todo el sistema de Face ID, se integrará en isletas flotantes.

La línea en general del terminal también va a cambiar, al menos según esas informaciones. Para ilustrarlo mejor he acompañado algunas imágenes que muestran esos posibles cambios. Tened en cuenta que son diseños conceptuales no confirmados por Apple pero la verdad es que en general tiene bastante sentido, y me resultan creíbles. Lo más relevante sería, a mi juicio, la reducción de grosor del marco metálico, que mantendría su acabado plano, para generar un contraste chulo con la sección frontal y trasera, que sobresaldrían.