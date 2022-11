Más récords, y es que si ayer nos hacíamos eco del alcanzado por God of War Ragnarök tras convertirse en el título de lanzamiento más vendido de PlayStation, la noticia de hoy es la misma, pero con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura como protagonistas y con Nintendo Switch como telón de fondo.

En efecto, si Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura llegaron a Nintendo Switch hace una semana, el pasado viernes 18 de noviembre, bastó tres días, el fin de semana o la conocida como ventana de lanzamiento, para que el título desarrollado por Game Freak para Nintendo Switch pegase la mayor campanada que ha pegado ningún juego antes en la historia de Nintendo, que se dice pronto.

Es cierto que hablamos de dos juegos y no solo de uno, pero si controlas un poco la trayectoria de la franquicia, ya sabes cómo funciona esto. Raro es el que se ha llevado solo uno y no los dos. Sea como fuere, el nivel de las ventas ha sido brutal y Nintendo se congratula por ello, faltaría más, sobre todo tratándose de un exclusivo.

Así, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura vendieron entre ambos más de 10 millones de unidades, contando eso sí tanto las despachadas en formato físico como las que se han comprado a través de la eShop de Nintendo. Con todo, estos días se han hecho virales algunas colas en tiendas de videojuegos de gente esperando para comprar su copia y parecía que regalaban algo.

Pero no; simplemente, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son los juegos de estreno que más rápido se han vendido en la historia de Nintendo. Con este hito rebasan el anterior, conseguido también por otra de las franquicias propias de la compañía japonesa como es Animal Crossing: New Horizons, aunque en su caso las 17,37 millones de unidades vendidas tienen en cuenta los primeros once días desde el lanzamiento del juego.

En todo caso, si bien las ventas de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son impresionantes, que sea un superventas no es ninguna sorpresa, atendiendo de nuevo a la trayectoria de la franquicia. Los anteriores Pokémon Espada y Pokémon Escudo, también para Nintendo Switch, vendieron 6 millones de unidades en su semana de lanzamiento y hasta ahora llevan unos 25 millones de unidades vendidas.

Conste aún así que el recibimiento de crítica y público hacia Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura no ha estado exento de polémica por, entre otras cosas, por unos gráficos más pobres de lo esperado y por un montón de errores que han hecho de que ambos juegos sean carne de meme desde el día uno. Para más datos, no te pierdas nuestro análisis de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.