La serie de minicomputadoras de Intel, Next Unit of Computing, cumplirá próximamente sus primeros diez años en el mercado y desde la primera caja pequeña de 4 x 4 pulgadas no ha dejado de mejorar hasta convertirse en la referencia de un segmento que nos gusta por su capacidad de ofrecer mucho en un especio pequeño y su versatilidad para uso en escritorios de consumo, oficinas o salas de estar para cine en casa.

El siguiente será el NUC Studio 12, según el medio chino chiphell que ha tenido oportunidad de analizarlo en profundidad. Bajo el nombre en clave ‘Wall Street Canyon’, su número refiere a la plataforma de procesamiento que usará, los Alder Lake. Admitirá procesadores Intel de 28 vatios y se distribuirá para consumo y también para empresas donde podrán elegir versiones vPro.

El listado incluye media docena de modelos hasta un Core i7 de 12 núcleos, 16 subprocesos y gráficos integrados Intel Iris Xe:

Intel Core i7-1270P

Intel Core i7-1260P

Intel Core i5-1250P

Intel Core i5-1240P

Intel Core i3-1220P

Como es habitual, el nuevo NUC Studio 12 (y NUC Studio 12 Pro) tendrá un tamaño tremendamente contenido de poco más de 11 cm y se venderá en dos versiones según su altura. Una de las novedades del chasis será una cubierta superior con soporte para carga inalámbrica Qi, lo que le permitirá cargar un smartphone u otro dispositivo móvil simplemente colocándolo encima.

Debajo del capó hay dos ranuras SODIMM con soporte para memoria RAM DDR4-3200 de al menos 64 Gbytes de capacidad total. Una ranura M.2 2280 a PCIe 4.0 x4 permitirá conectar una unidad de estado sólido, mientras que la unidad de mayor altura añadirá una bahía de 2,5 pulgadas para más capacidad de almacenamiento a base de discos duros o SSD conectados a la interfaz SATA.

Su conectividad como de costumbre será muy completa con:

1 puerto Ethernet de 2.5 Gbps

Un módulo Intel AX211 con soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2

2 puertos Thunderbolt 4

1 salida de vídeo HDMI 2.0b

1 salida de vídeo DisplayPort 1.4

1 x USB 3.2 Type-A

1 x USB 2.0 Type-A

Frontales 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

Frontal un jack de audio de 3,5 mm

Dicen desde el medio chino que el nuevo NUC no solo ofrecerá un mejor rendimiento que los modelos con procesadores de onceava generación y anteriores, sino que será más eficiente y que el sistema de refrigeración mejorado conseguirá que el ventilador emita también menos ruido.

No se conoce disponibilidad o precio de estos NUC Studio 12, que serán comercializados en versiones de consumo y también para empresas con protagonismo para los procesadores vPro con funciones añadidas de gestión y seguridad por hardware. Muy buena pinta para celebrar el décimo aniversario de estos NUC que marcan terreno en el segmento de mini ordenadores, aunque no son los únicos que pueden comprarse en una oferta que se amplía cada vez más.