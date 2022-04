Durante este fin de semana han estado surgiendo numerosos rumores y reportes que aseguraban que Activision Blizzard estaba evaluando el interés de los jugadores en las criptomonedas y los productos NFT a través de una encuesta de YouGov, con el objetivo de adentrarse en este mundo de los tokens no fungibles cada vez más presente en el mercado gaming. Sin embargo, parece ser que la compañía finalmente parece no estar interesada.

Y es que la negativa ha llegado nada menos que de un mensaje directo del propio Mike Ybarra, actual presidente de la compañía, ha cerrado todos los debate con una respuesta simple pero directa: «Nadie (en Activision Blizzard) está haciendo NFT«.

No one is doing NFTs.

— Mike Ybarra (@Qwik) April 17, 2022