Bang & Olufsen presenta Beoplay EX, sus auriculares inalámbricos más completos

Ampliando su oferta para audiófilos, Bang & Olufsen acaba de presentar los nuevos Beoplay EX, unos auriculares completamente inalámbricos que apuntan a revolucionar la gama alta con unos controladores de altavoz de 9,2 milímetros (los más grandes jamás utilizados por la marca danesa), funcionalidades como la cancelación de ruido activa, y un rediseño estético que apunta por seguir los pasos de los AirPods Pro de Apple.

Sin duda lo primero que nos llama la atención de estos auriculares el el abandono de su clásico formato circular de tipo botón al popular diseño con bastones. Un cambio estético que también llega acompañado de una mejora estructural, sumando una certificación IP57 para la resistencia al agua y polvo.

Aunque este no es el único cambio. Y es que los Beoplay EX incorporan unos altavoces de 9,2 milímetros (en gran diferencia con los 6,8 milímetros de los Beoplay EQ del año pasado), curiosamente reduciendo el peso total de los auriculares hasta apenas 6 gramos. Por otra parte, orientados tanto para su uso en las llamadas como para el propio sistema de cancelación de ruido, la compañía ha incluido hasta 6 micrófonos (tres en cada auricular) en los Beoplay EX. En cuanto a la reproducción de sonido, contaremos con una compatibilidad con los códecs de audio AAC y AptX Adaptive, garantizando así un audio nítido y de gran calidad para el rango completo de tonos.

También encontraremos un apartado de conectividad mejorado, con la inclusión de Bluetooth 5.2 multipunto, que nos permitirá conectarnos a cualquier dispositivo de manera rápida y sencilla, con un soporte para las funciones de sincronización rápida de Google, Apple y Microsoft.

En cuanto a su batería, los Beoplay EX cuentan con una batería de 70 mAh en cada auricular, que nos prometen una autonomía de hasta 6 horas con las funciones de cancelación de ruido activada, y hasta 8 horas sin ella. Además, su estuche nos ofrecerá otros 380 mAh adicionales con un sistema de carga rápida capaz de aportarnos casi dos horas de uso con tan sólo 20 minutos, o devolvernos la carga completa de los auriculares en tan solo una hora y media, ampliando la autonomía total hasta las 21 horas de reproducción.

Disponibilidad y precio

Actualmente ya podemos encontrar los nuevos Bang & Olufsen Beoplay EX disponibles a través de la web oficial de la marca a modo de pre-compra, con unos envíos fechados para el próximo 28 de abril. Con tres diseños de color a elegir entre un acabado negro completo, la combinación de negro y azul, o unos auriculares dorados, cabe destacar que el precio de estos auriculares no estará al alcance de todos, ascendiendo nada menos que hasta los 399 euros. Aunque cabe mencionar que sin duda se trata de un precio bastante acorde con respecto a las funcionalidades que ofrecen, con una calidad de construcción y sonido del más alto nivel.