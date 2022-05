¿Qué es un roguelike? ¿Y un roguelite? ¿Un metroidvania? ¿Y qué tal un «tipo Dark Souls«? En Steam se han puesto manos a la obra para intentar explicar en qué consisten algunos de los subgéneros más populares de la actualidad… sin mucho éxito, a decir verdad, o esa es al menos mi impresión después de haber indagado un poco en una celebración organizada por la gran tienda de juegos de Internet y que, como no podía ser de otra manera, ha venido acompañada por unas rebajas especiales que aún puedes aprovechar.

En A las mazmorras: festival de la perseverancia de Steam entran de lleno en todas esas denominaciones para etiquetar subgéneros de subgéneros que, cuando no se intentan acotar bajo unos parámetros concretos, van muy bien para describir de un plumazo lo que tienes frente a ti. Pero solo sirven para eso. Es como lo de juzgar un libro por su portada, no siempre funciona como debería y como te quedes eso eso, más de una vez te vas a llevar un chasco. Pasa lo mismo con términos como los que nos ocupan.

Así, puede ser útil responder ‘roguelike’ o ‘metroidvania’ cuando te preguntan a qué estás jugando, pero solo si la persona que tienes ante ti entiende de juegos y solo si le añades una explicación, porque… ¿qué quiere decir que estás jugando a un roguelike? ¿Que estás jugando a un juego como el Rogue original de 1980, en el que el escenario es una mazmorra generada aleatoriamente, con muerte permanente, combate por turnos…? Cuentan en el artículo especial que le dedican al tema que se llegó a no sé qué acuerdo en una convención de desarrolladores hace como tres lustros…. Pero no.

Un puñado de desarrolladores no decide qué es algo tan abstracto como un roguelike, ni quiera algo tan aparentemente de cajón como un metroidvania. A lo sumo, un «tipo Dark Souls» por lo obvio del término, que simplemente hace referencia a, valga la redundancia, la referencia del género, en este caso un juego de acción con pinceladas de RPG, dificultad alta y una ambientación fantástica, pero oscura. Es como decir un juego «tipo Super Mario«, o «tipo Call of Duty«. Así nos entendemos todo.

Sin embargo, cuando te quedas en el mero roguelike, lo que único que va a entender el común de los mortales es que es una mata-mata de mazmorras… ¿Un juego «tipo Diablo«? Si es que conforme más intentes ahondar y especificar, peor, más lioso se vuelve todo. Por cosas como esta decía en el último análisis que hice, el de Imp of the Sun, que prefería llamarlo juegos de acción y plataformas en 2D, en lugar de metroidvania. Para empezar, porque no tiene nada de Castlevania.

Pero es que si te pones a mirar juegos en Steam por la etiqueta de roguelike o metroidvania, te vas a encontrar a un montón que poco tienen que ver entre sí, e incluso que se pisan. Por ejemplo, Hollow Knight es un título muy chulo al que también describiría como acción y plataformas en 2D, con sus propios matices. En Steam, sin embargo, figura como 2D, plataformas, metroidvania y «tipo Dark Soul«. ¡Toma ya! Que digo yo ¿es necesario tanto rollo?

O sea, si Hollow Knight es un metroidvania, se entiende que por lo menos es un plataformas de 2D, aunque no sea solo eso. Lo de «tipo Dark Souls» ya es marear la perdiz, pues lo que lo aproxima es que tiene un ambiente tenebroso. La cuestión es que esto de los juegos y los subgéneros funciona un poco como el lenguaje, no se puede forzar la inclusión o determinada forma de hablar, porque la gente hace lo que le da la gana. Y bien que hace.

Por eso mismo, quizás te estés preguntando a qué viene toda esta historia, cuando es evidente no solo que no tiene solución, sino que es una chorrada sin transcendencia real ninguna. Pues a que es domingo y me apetecía. A nada más. Bueno, a eso y a que las rebajas en las mazmorras terminan mañana, por si quieres pasarte a pescar algún roguelike, roguelite, metroidvania, «tipo Dark Soul«… o, en definitiva, algún juego de este estilo que te interese.

Ah, y quien dice Steam , dice la Humble Store, donde están de rebajas de primavera sin restringirse a ningún género en particular. Al fin y al cabo los juegos, juegos son.