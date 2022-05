Falta menos de un mes para la WWDC 2022, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio. Un evento en el que la estrella seguramente será iOS 16, la nueva revisión del sistema operativo del iPhone y el recientemente descatalogado iPod Touch. Es posible que ipadOS reciba aún más novedades, o al menos un buen conjunto de funciones esperadas desde hace tiempo, e incluso es posible que presenciemos también el esperado salto de Mac Pro a Intel Silicon, o incluso la hipotética vuelta del iMac Pro,, lo que sería un notición después de tantos rumores. Pero, al final, lo que más conversación generará serán las novedades de iOS 16.

Será presentado en la WWDC 2022, de eso no cabe duda, lo que todavía no está tan claro es si la versión definitiva de iOS 16 llegará en septiembre o en octubre, y es que seguimos a la espera de noticias sobre los posibles retrasos en la presentación y llegada al mercado del iPhone 14, a consecuencia de los recientes brotes de coronavirus en China, que han afectado a algunos puntos neurálgicos de su producción. Así, si finalmente el iPhone 14 se retrasa a octubre, es probable que iOS 16 también lo haga, pues generalmente siempre llegan de la mano.

Lo que no se retrasa en absoluto, como ocurre cada año, son las dudas sobre qué dispositivos podrán actualizarse a la última versión de iOS. Los usuarios de los dispositivos más antiguos pero que todavía se mantienen actualizados, ven la espada de Damocles de ver cómo Apple da por cumplido su ciclo de vida, impidiendo de este modo que puedan disfrutar de las novedades del sistema operativo y, lo que es más preocupante, de las posibles actualizaciones de seguridad más recientes. Tras las anteriores actualizaciones muchos respiraron tranquilos, pero iOS 16 podría cambiar esto.

Y es que, a la espera de confirmación por parte de Apple, que obviamente no tendremos hasta la WWDC 2022, MacRumors plantea una interesante teoría, que nos podría ayudar a completar la quiniela de iOS 16, y es que esta nueva versión del sistema operativo exija un mínimo de tres gigabytes de memoria RAM. Y es que, de ser así, si el punto de corte lo marca la memoria RAM y no el SoC del dispositivo, podemos determinar que son cinco los dispositivos que no podrán dar el salto de iOS 15 a iOS 16. Son los siguientes:

iPhone 6S

iPhone S6 Plus

iPhone 7

iPhone SE (primera generación)

iPod Touch (séptima generación)

El caso más sorprendente lo encontramos, sin duda, en el iPod Touch de séptima generación. Recordemos que esta generación llegó al mercado en primavera de 2019 y que, desde entonces, ha sido la más reciente del reproductor de MP3 de Apple. Esto, por una parte, nos invita a dudar de esta teoría, pero por otra parte nos explicaría la razón por la que Apple ha elegido este momento para dar por finalizada la vida del iPod Touch.

Es posible, no obstante, que planteen una excepción, dado que el iPod Touch tiene menos funciones, y que por lo tanto sí que permitan su actualización a iOS 16. Y es que, como la propia Apple indicaba en su comunicado sobre el reproductor, aún se seguirá vendiendo hasta que se agote el stock existente. Y es que no tiene mucho sentido vender un dispositivo nuevo en mayo, para anunciar que se queda sin actualizaciones en junio.

No extraña, por lo demás, encontrar el iPhone 6S y su edición Plus, así como el iPhone SE de primera generación, en la lista de los candidatos a abandonar el edificio. Choca un poco más ver también el iPhone 7, pero en justicia debemos tener en cuenta que hablamos de un teléfono que llegó al mercado en 2016, y que a día de hoy sigue recibiendo actualizaciones. Y, eso sí, en este caso sería solo el modelo estándar el que no podría actualizarse a iOS 16, puesto que el iPhone 7+ cuenta con tres gigabytes de RAM, frente a los dos gigas del iPhone 7.