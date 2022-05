GTA Vice City: ¿cómo se vería con Unreal Engine 5?

Hace unos meses Rockstar nos sorprendió con las remasterizaciones de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas en un pack que prometía traernos de vuelta las sensaciones que experimentamos al jugarlos en su momento, pero proporcionándonos al tiempo unas ediciones que sacaran el partido a lo que la tecnología permite hoy día. Y sí, he dicho que nos sorprendió, la pena es que lo hizo para mal, porque tan lamentable era el estado inicial de las mismas al llegar al mercado que la compañía tuvo que retirarlo de la tienda.

Es cierto que tras los trabajos de corrección, las nuevas versiones son algo más decentes. Es decir, al menos ya no se producen algunos de los efectos tan lamentables que podíamos ver en la versión inicial. Lo malo es que, partiendo de tan baja base, era imposible aspirar a demasiado alto. Y ojo, que por supuesto no me refiero a los clásicos en sí, ni muchísimo menos. Hablo de lo que nos dejó claro la compañía cuando lanzó estas remasterizaciones, y era que, bueno, tampoco hay que matarse a trabajar. GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas no eran para tanto, según obra de sus creadores.

Adicionalmente, la compañía tuvo un detalle precioso con la comunidad (sí, ahora ese «precioso» es profundamente sarcástico), al empezar a exigir a los creadores de add-ons de la versiones originales que cesaran de inmediato en su actividad y que eliminaran los complementos que habían publicado. Claro, si resulta que un fan cualquiera de la saga crea y distribuye gratuitamente unas mejoras para GTA Vice City que son mucho, muchísimo mejores que las que ofrece la desarrolladora previo paso por caja… pues no deja al estudio en muy buen lugar, ¿verdad?

La situación actual es que podemos comprar el pack con las versiones remasterizadas de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas en la tienda de Rockstar por 59,99 euros (39,99 en este momento, por las rebajas de primavera) para disfrutar de una remasterización a medias, de un trabajo externalizado en el que hay muy, muy pocas ganas, y con el que la compañía nos demostró que su desinterés por unos juegos que la llevaron a lo más alto es, más menos, equiparable al que siente por la comunidad de los mismos.

El último ejemplo de ello, de que la comunidad muestra mucho más interés, respeto y cariño por los juegos que la propia Rockstar lo encontramos en un remake de GTA Vice City creado con Unreal Engine 5 por TeaserPlay. Se aclara, en el vídeo, que su única intención es mostrar lo que se podría obtener, es decir, que no tiene planes de distribuirlo, pero sí que nos sirve para comprobar que un aficionado con dedicación puede hacerlo mejor que Rockstar. Aunque, bueno, creo que me he equivocado de verbo, en vez de poder debería haber dicho querer. Y esto hace que todo sea mucho, mucho peor.

Y claro, no puedo por menos que aprovechar esta noticia para recordar a Ray Liotta, recordado sobre todo por su papel en Uno de los Nuestros, pero que además fue el responsable de ponerle voz a Tommy Vercetti, el protagonista de GTA Vice City. Que su memoria perdure tanto como su obra.