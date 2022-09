Meta se enfrenta a una denuncia por la privacidad en iOS

¿Sabes lo que es estar tan cansado de algo que incluso la propia expresión de dicho cansancio ya te resulta demasiado agotadora? Algo así como decir que estás demasiado cansado incluso para decir lo cansado que estás. Pues bien, es pensar en la relación entre Meta, Facebook y privacidad y, seguro que a ti también te ocurre, empiezo a sentirme un poco como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo (AKA El día de la marmota), con la diferencia de que, para mi desdicha, no comparto el bucle espacio-temporal con Andie MacDowell.

No voy a enumerar, de nuevo, la interminable lista de ocasiones en las que Facebook ha comprometido la privacidad de sus usuarios, porque seguro que las conoces tan bien como yo. En esta ocasión, me centraré en iOS 14.5, la versión del sistema operativo del iPhone liberada por Apple allá por abril de 2021. ¿Y qué tenía de especial esta actualización? App Tracking Transparency (ATT), es decir, la obligación de que las apps pidan permiso a los usuarios para utilizar información generada por las funciones de rastreo de otras apps. Ya desde el mismo anuncio de esta función, Meta (entonces Facebook), empezó a expresar su profundo desacuerdo con esta función, llegando incluso a plantearse algún tipo de ataque «doloroso» (metafóricamente, se entiende) a los de Cupertino, lo que para no pocas personas supuso una señal de confianza en ATT.

Hace poco menos de un año supimos, finalmente, el impacto que ATT estaba teniendo para Facebook y, como cabía esperar desde el primer minuto, el golpe fue bastante fuerte. Y es que pese a la insistencia por parte de Meta, Apple tuvo claro desde el principio que no pensaba dar marcha atrás, y se confirmaron los temores con unas pérdidas económicas más que destacables en el segundo trimestre de 2021. El error, no obstante, fue pensar que Meta y Facebook se quedarían con los brazos cruzados.

Así, según podemos leer en Bloomberg, dos usuarios de Facebook han presentado una demanda contra Meta por violar la privacidad de los usuarios. Esta afirmación se basa en que cuando un usuario hace click en un enlace en Facebook o Instagram, se abre un navegador web integrado que, oh sorpresa, está libre de las restricciones planteadas por ATT. Y es que este navegador puede ejecutar código JavaScript para rastrear su actividad sin el consentimiento explícito del usuario. Algo que por una parte es una violación de las reglas de privacidad de Apple, pero que también podría ir en contra de algunas leyes estadounidenses, tanto estatales como federales.

Lo más interesante es que Meta, en respuesta a la demanda, ha admitido que efectivamente monitorea la actividad del usuario con este método, si bien también pone el foco en que, según afirma, no recopila datos del usuario de esta manera. Esta es una línea bastante fina si se tiene en cuenta que, en teoría, podría recopilar esta información si quisiera, por lo que será interesante ver cómo se sostiene esto en los tribunales, en lo referido al recorrido judicial de la demanda que, en un momento, podría convertirse en colectiva.

Por su parte, si se descubre que las apps están rastreando al usuario después de que éste haya solicitado no ser rastreado, Apple puede tomar medidas extremas. Y en este punto, aunque nunca se llegó a confirmar de manera oficial, es sabido que Apple diseñó ATT pensando, no exclusivamente pero sí en gran medida, en Facebook. Ahora, si se acredita que Meta se ha saltado las limitaciones de ATT en iOS, ignorando las preferencias de seguridad de los usuarios, Apple podría vetar sus apps en la App Store, algo que sin duda supondría un enorme varapalo para Facebook e Instagram.