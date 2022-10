Guía de montaje de un PC para ofimática, multimedia y gaming ligero

Montar un PC para ofimática puede convertirse en algo más complicado de lo que parece a simple vista, sobre todo si nos dejamos guiar por medios y fuentes que no siempre dan recomendaciones apropiadas. Puedo poner muchos ejemplos, pero en líneas generales el problema que he visto en este sentido siempre es el mismo, y gira alrededor de configuraciones excesivamente caras y potentes que al final son innecesarias para un equipo de este tipo.

Sin ir más lejos he visto en numerosas ocasiones recomendar un Core i5 serie K para montar un PC para ofimática, un disparate porque dicha CPU realmente está pensada para dar lo mejor de sí con juegos, de hecho es una gama que la propia Intel ha situado como el «sweet spot» (nivel óptimo) para los amantes de los videojuegos. No necesitamos un procesador tan potente, y tampoco necesitaremos una tarjeta gráfica dedicada o un SSD de última generación para disfrutar de una buena experiencia de uso.

Soy consciente de que muchos todavía tienen dudas sobre este tema, es decir, sobre qué componentes son los ideales para montar un PC para ofimática equilibrado en rendimiento, calidad y precio, y también tengo claro que esas recomendaciones erróneas no ayudan en absoluto. Por eso, me he decidido a actualizar nuestra guía de montaje de un PC para ofimática, y lo he hecho partiendo de la misma base que utilicé en su momento, buscar los mejores componentes en relación precio-prestaciones, y dar forma a una configuración equilibrada y sin excesos innecesarios.

Obviamente sería posible mejorar la configuración que voy a compartir con vosotros, pero tendríamos que invertir más dinero y al final la diferencia a nivel de experiencia de uso no compensaría en absoluto el incremento del coste. Tenedlo en cuenta, ya que hablamos de un PC para ofimática, multimedia y gaming ligero, tareas muy básicas que no requieren de una gran potencia.

Plataforma: Intel LGA1200

He escogido esta plataforma porque nos da acceso a un buen nivel de prestaciones por muy poco dinero, y porque lo tendremos muy fácil para encontrar procesadores económicos y potentes. También nos dará un margen considerable de ampliación sin tener que realizar inversiones grandes, aunque sobre eso hablaremos más adelante cuando veamos el modelo de placa base que hemos elegido.

La plataforma Intel LGA1200 es compatible con los procesadores Comet Lake-S de Intel, y también con los Rocket Lake-S, aunque esto último depende del chipset que escojamos, lo que significa que nos permitirá elegir entre una gran variedad de procesadores Pentium y Core i3, que son al final las mejores opciones para montar un PC para ofimática, multimedia y gaming ligero.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que esta plataforma también ofrece todas las opciones de conectividad que vamos a necesitar, y se encuentra muy madura y totalmente actualizada, lo que significa que disfrutaremos de una estabilidad y de una compatibilidad total, incluso en los puntos más bajos a nivel de gama, es decir, en los modelos con chipsets serie H410 y H510.

Placa base: ASUS PRIME H410M-D

La elección de la placa base es, probablemente, una de las más complicadas cuando queremos montar un PC para ofimática y multimedia, ya que debemos buscar una opción económica, pero al mismo tiempo esta tiene que ofrecer un nivel de prestaciones lo bastante bueno como para cubrir de forma óptima nuestras necesidades. Por otro lado, también debemos evitar gastar más dinero en la placa base de lo que nos costará el procesador, ya que lo contrario no tendría sentido.

Dado que hemos elegido la plataforma LGA1200 tenemos dos opciones, montar una placa base con chipset H410 o una con chipset H510. Teniendo en cuenta lo que vamos a necesitar para un equipo de este tipo, y considerando las diferentes ofertas que estaban disponibles en el momento de escribir esta guía, la ASUS PRIME H410M-D es sin duda la mejor opción, ya que está rebajada a 50,70 euros y ofrece un nivel de prestaciones y una calidad de construcción imbatibles por ese precio.

Esta placa base tiene un robusto sistema de alimentación (para su gama), cuenta con un buen abanico de conectores, dispone de una ranura M.2 PCIe Gen3 x2 y nos permite utilizar procesadores Intel Pentium Gold y Core Gen10. Muy completa, bien construida, llena de posibilidades y encima muy económica. Insuperable por precio-prestaciones al momento de escribir este artículo, y si en un futuro queremos actualizar a un Core i3 Gen10 no tendremos ningún problema.

Procesador: Intel Pentium Gold G6405

Nuestro objetivo es montar un PC para ofimática, multimedia y gaming ligero, y para conseguir un buen rendimiento con estas tareas no necesitamos un procesador muy potente, ni tampoco de una tarjeta gráfica dedicada. Esto debemos tenerlo claro desde el principio, ya que es otra de las decisiones más importantes que debemos tomar y puede marcar una diferencia importante a nivel de coste y de rendimiento.

Podríamos optar por un procesador de dos núcleos y dos hilos, como un Celeron por ejemplo, pero estaríamos ajustando demasiado a la baja, y al final no disfrutaríamos de una experiencia verdaderamente óptima. Lo ideal si queremos montar un PC para ofimática, multimedia y gaming sin grandes pretensiones es buscar una configuración de dos núcleos y cuatro hilos con un alto IPC, y en este caso la mejor opción que podemos encontrar es el Intel Pentium G6450, un chip basado en Comet Lake-S (Gen10) que tiene 2 núcleos y 4 hilos a 4,1 GHz, viene con una GPU Intel UHD 610 e incluye un ventilador, todo por 65,99 euros.

Este procesador nos permitirá disfrutar de un buen nivel de rendimiento, cuenta con una GPU integrada con potencia más que suficiente para cubrir nuestras necesidades y trae un ventilador perfectamente capaz de mantenerla bajo control, lo que nos ahorrará tener que invertir dinero en comprar una solución de refrigeración independiente. Un valor muy sólido por lo que cuesta.

Memoria RAM: Kingston FURY Beast DDR4 2 x 8 GB a 2.666 MHz CL16

En este punto tenemos dos grandes opciones, podríamos montar 8 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz, que ciertamente sería suficiente para asegurar un buen rendimiento, o podríamos optar por una configuración de 16 GB de memoria DDR4 a 2.666 MHz, que mejoraría notablemente las posibilidades del equipo en multitarea y su vida útil. Por otro lado también ayudaría a que la GPU integrada fuese más suelta al ejecutar juegos, incluso aunque estos no sean muy exigentes, ya que al final este componente consume una parte de la RAM y la utiliza como VRAM.

Al final he optado por una configuración de 16 GB de RAM en dos módulos de 8 GB cada uno porque esto nos permite activar el doble canal, y porque nos da ese extra de rendimiento, de posibilidades y de vida útil por solo un poco más de dinero. La diferencia entre montar 8 GB y 16 GB de memoria RAM es de apenas 15 euros, así que creo que no hace falta que os diga nada más, estamos doblando la memoria disponible por una inversión mínima.

El kit que hemos elegido tiene, además, una buena calidad de construcción y funciona a la velocidad óptima para la configuración que hemos montado (2.666 MHz). Sus latencias también están bien afinadas (CL16). Podemos comprarlo por 69,99 euros.

Unidad de almacenamiento: Patriot P300 M.2 PCIe de 512 GB

La unidad de almacenamiento es importante para disfrutar de un buen rendimiento en cualquier equipo, y un PC para ofimática y multimedia no es la excepción. Hemos elegido una placa base que tiene una ranura M.2 que funciona bajo el estándar PCIe Gen3 x2, lo que significa que podremos alcanzar velocidades máximas de lectura secuencial de 1.500 MB/s, así que no tiene sentido invertir más en un SSD más rápido.

Por otro lado, para que la capacidad de almacenamiento no sea un problema ni a corto ni a medio plazo necesitamos disponer, al menos, de 512 GB. Con todo esto sobre la mesa, queda claro por qué hemos elegido el Patriot P300 M.2 PCIe para acompañar a este equipo. Esta unidad utiliza el estándar PCIe Gen3, alcanza unas velocidades máximas de 1.700 MB/s y 1.200 MB/s en lectura y escritura secuencial, tiene una capacidad de 512 GB y un precio muy económico, 42,99 euros.

Con este SSD el equipo ofrecerá una respuesta ágil en todo momento, los tiempos de carga y de apertura de aplicaciones serán mínimos, y en general tendremos esa sensación de fluidez y de respuesta casi inmediata que tanto nos gusta, y que obviamente marca una diferencia importante frente a otros equipos configurados con discos duros.

Fuente de alimentación: Nox Urano SX 500W

Aquí tenemos muchas opciones porque, al final, el consumo del equipo es muy bajo y nos valdría prácticamente cualquier fuente de alimentación de 300 vatios. Sin embargo, cuando nos movemos en niveles de potencia tan bajos es complicado encontrar fuentes de alimentación con un mínimo de calidad a precios razonables.

Teniendo en cuenta esto, y que al final la fuente de alimentación influye tanto en la vida útil del equipo como en la estabilidad y el correcto funcionamiento del mismo, creo que vale la pena invertir en una Nox Urano SX 500W, ya que nos estaremos llevando una fuente que lleva años en el mercado y que ha demostrado su valía en cientos de configuraciones, antes que ahorrarnos cinco o diez euros y comprar una fuente de 400 vatios o menos de marcas dudosas que podrían acabar dándonos un susto.

Con esa fuente de alimentación iremos sobrados, y tendremos margen más que suficiente para afrontar futuras ampliaciones. Por 31,99 euros ofrece un valor muy sólido, aunque os repito lo que he dicho anteriormente, cualquier fuente de 300 vatios nos valdría para mover este PC, ya que su consumo medio en carga rondaría los 130-150 vatios.

Chasis: Aerocool CS106 con un ventilador incluido

El chasis es algo que siempre os indico como opcional, y es que al final es una elección muy personal que depende profundamente del gusto de cada uno. En este caso la Aerocool CS106 es una buena opción porque tiene un diseño elegante y discreto que encaja perfectamente con el concepto de PC para ofimática y multimedia, y porque cuenta con un buen abanico de conectores frontales y viene con un ventilador incluido.

Por otro lado, este chasis tiene un tamaño bastante compacto pero al mismo tiempo tiene espacio más que suficiente para la configuración que queremos montar, y su precio es razonable. Podemos conseguirlo por solo 30,99 euros. Si queremos añadir ventiladores adicionales tendremos que comprarlos aparte.

Tened en cuenta que, en caso de que decidáis elegir otro chasis distinto, debéis aseguraros de que este viene al menos con un ventilador en la parte trasera para sacar el aire caliente al exterior, y de que tiene espacio suficiente para montar la configuración de esta guía (placa base micro-ATX).

Coste total del equipo y notas finales

El coste total de esta configuración es de 292,65 euros. Por ese precio hemos podido montar un equipo que ofrecerá un rendimiento excelente en tareas de ofimática y multimedia, y que está totalmente capacitado para trabajar de forma óptima con multitarea. Gracias a sus 16 GB de RAM tendremos mucho margen y una larga vida útil, el SSD hará que los tiempos encendido y de apagado, y los de inicio y cierre de aplicaciones, sean mínimos, y que la respuesta en general del equipo sea casi instantánea.

En cuanto al procesador y la GPU integrada, contar con 2 núcleos y 4 hilos y un alto IPC es toda una garantía de buen rendimiento, de hecho estamos superando el nivel mínimo recomendado para este tipo de equipos. La Intel UHD 610 soporta resoluciones 4K y es compatible con una gran variedad de códecs y de estándares que son imprescindibles para disfrutar de contenidos multimedia en streaming, incluyendo el HDCP 2.2, así que no tendremos ningún problema.

Por lo que respecta al rendimiento en juegos, está claro que contar con una GPU integrada Intel UHD 610 ya nos limita mucho de partida, pero eso es algo que teníamos claro desde el principio. El objetivo de esta configuración no era montar un PC para juegos, sino un PC para ofimática, multimedia y gaming ligero. Con esta configuración podremos jugar con garantías a muchos títulos del mundo del deporte electrónico, como League of Legends, Valorant y DOTA2, y también a juegos actuales poco exigentes.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.