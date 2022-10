Intel publica los drivers iniciales para las gráficas Arc A770 y A750

Intel ha publicado el primer driver para Windows que soporta oficialmente sus gráficas dedicadas Arc A770 y A750, el cual corresponde a la versión 31.0.101.3490. Además de habilitar el funcionamiento de esos productos, también se encarga de corregir bugs encontrados en títulos concretos como Spider-Man Remastered y Overwatch 2.

Es importante tener en cuenta que la última versión del driver gráfico de Intel para Windows habilita el soporte para las gráficas Arc A770 y A750, pero eso no quiere decir que su funcionamiento sea perfecto. Es más, desde diversas fuentes avisan que en estos momentos todavía son productos inacabados si nos atenemos a su soporte de software, así que lo prudente, en caso de estar interesado en su adquisición, es esperar unos meses para ver si terminan de pulirse, aunque Intel ya ha anunciado que la siguiente generación llegará con mejoras importantes.

Aparte de habilitar el soporte para las Arc A770 y A750, el driver 31.0.101.3490 ha llegado con correcciones para Marvel’s Spider-Man, Total War: Warhammer III, Saints Row 2022, Overwatch 2, Deathloop, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Battlefield 2042, Hitman y Diablo II: Resurrected. La mayoría de las correcciones han ido dirigidas a fallos detectados en DirectX 12, pero en Total War, Overwatch 2 y Rainbow Six Extraction las correcciones fueron para el funcionamiento sobre DirectX 11.

Intel ha reconocido que todavía quedan bastantes errores que afectan a juegos como el ya mencionado Marvel’s Spider-Man, PayDay 2, Call of Duty: Vanguard, el primer God of War nórdico, Genshin Impact y Resident Evil Village, entre otros, además de que la aceleración por hardware a la hora de renderizar y reproducir contenidos en Adobe Premiere Pro podría no funcionar. A los fallos encontrados en software específico se suman otros muchos hallados en el panel de control de Intel Arc, y es que a la compañía todavía le queda mucho trabajo para que el software dirigido a sus gráficas dedicadas sea realmente usable por un usuario común sin profundos conocimientos.

Recordamos que los requisitos para usar las gráficas Arc A770 y A750 de Intel son elevados, y es que para funcionar o al menos hacerlo correctamente necesitan de un Intel Core de décima generación o un Ryzen 3000. También es muy recomendable habilitar el ReSizable BAR en el BIOS de la placa base para exprimirlas en serio en términos de potencia.

A los usuarios de Linux también les conviene esperar

Windows centra las miradas debido a que es de largo el sistema operativo más utilizado, pero la realidad es que son los usuarios de Linux los que más pueden ganar con las gráficas dedicadas de Intel, ya que, al contrario de lo que ocurre en Windows, donde tiene una fuerte posición dominante, el soporte que NVIDIA da a Linux dista mucho de ser óptimo en aspectos como el mantenimiento y el cumplimiento de los estándares acordados para el sistema.

En Phoronix han podido probar las Arc A770 y A750 sobre Linux y compararlas con otros modelos de NVIDIA y AMD Radeon de diferentes gamas. A niveles generales las gráficas de Intel han estado algo flojas sobre Vulkan, pero han mostrado un rendimiento muy bueno con OpenGL, superando a la GeForce 3060 Ti en un buen puñado de pruebas.

Sin embargo, en Phoronix han empleado un Ubuntu 22.04 LTS altamente modificado con Linux 6 y una versión en desarrollo de Mesa 22.3 (la pila encargada de suministrar el soporte de OpenGL y Vulkan). También ha sido necesario introducir un argumento del kernel para poner en funcionamiento las gráficas, así que, al igual que en Windows, lo suyo es esperar unos meses (posiblemente hasta febrero o marzo) para ver si el soporte empieza a llegar oficialmente, y eso sí, habría que utilizar algún sistema bleeding edge como Arch Linux, Fedora u openSUSE Tumbleweed, que suministra de manera oficial versiones recientes del kernel Linux y Mesa.

En resumidas cuentas, el soporte oficial para las gráficas Intel Arc A770 y A750 empieza a llegar, pero a menos que se esté dispuesto a lidiar con fallos, carencias y problemas técnicos, lo prudente es esperar hasta que este madure al menos un poco.