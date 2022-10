Las pestañas del explorador de archivos de Windows 11 ya están aquí

¡Aleluya! Un momento que lleva mucho tiempo (años en verdad) haciéndose esperar, por fin se ha convertido en realidad. Desde hoy mismo, el explorador de archivos de Windows 11 satisface una demanda histórica de sus usuarios, adoptando una función presente desde hace décadas en otros sistemas operativos, así como en aplicaciones de otros tipos. Reconozco que la emoción me embriaga, y que acabo de abrir Apple Music para poner We Are The Champions en bucle, al tiempo que abro una cerveza (sin alcohol, que estoy trabajando) y una lata de aceitunas rellenas de anchoa, para disfrutar esta efeméride tal y como se merece.

Vale, de acuerdo, quizá he exagerado un poco (además, estoy tomando un té con leche, por lo que la cerveza y las aceitunas no terminan de pegar), pero sin duda hablamos de la consumación de una espera de muchos meses, si empezamos a contar desde que Microsoft confirmó que ya estaba en ello, y que crece a la magnitud de años si empezamos a contar desde que los usuarios empezaron a demandarla. Es, probablemente, la demanda más histórica a Microsoft por parte de los usuarios de Windows 11, pero también de muchos de sus predecesores.

Aunque en principio su llegada estaba prevista de la mano de Windows 11 22H2, como recordarás finalmente salió de la lista, quedando emplazada, sin fecha concreta, a Moments 1 o Moments 2. Este cambio se encuadra en las mejoras que quiere llevar Microsoft al proceso de actualización del sistema operativo, lo cual quedó totalmente confirmado cuando averiguamos que, pese a que no estaban activadas por defecto, Windows 11 22H2 ya contaba con las pestañas, y las podías activar de manera muy sencilla.

Ahora bien, no es lo mismo activarlas por tu cuenta, y con los riesgos que esto pueda conllevar, que saber que su despliegue ha obtenido el nihil obstat por parte del equipo de ingeniería y que, por lo tanto, ha llegado su momento. Y tal es el caso pues, tal y como se ha confirmado oficialmente en el blog de Windows, las pestañas del explorador de Windows 11 ya están disponibles con la última actualización del sistema operativo. No obstante, y como ocurre con las actualizaciones de Windows, su despliegue será progresivo.

No es ésta, además, la única novedad que llega de la mano de esta actualización, es más, hay otras que son casi tan destacables como las pestañas del navegador. Y tanto es así que, de algún modo, casi podemos considerar este Moments 1 como la segunda parte de Windows 11 22H2. Son las siguientes:

Tienda de apps de Amazon : creo que no es necesario explicar cuán esperada era esta función, ¿verdad? Pues tras un tiempo presente exclusivamente en Estados Unidos, por fin da el salto a otras geografías, entre las que se encuentra España. De este modo, finalmente podremos instalar apps de Android en Windows directamente desde Microsoft Store, en vez de tener que descargarlas de repositorios de terceros y realizar instalaciones manuales. Esta es la lista de países a los que llega en esta actualización, aunque lamentablemente todavía no aterrizará en ninguno de Latinoamérica.

: creo que no es necesario explicar cuán esperada era esta función, ¿verdad? Pues tras un tiempo presente exclusivamente en Estados Unidos, por fin da el salto a otras geografías, entre las que se encuentra España. De este modo, finalmente podremos instalar apps de Android en Windows directamente desde Microsoft Store, en vez de tener que descargarlas de repositorios de terceros y realizar instalaciones manuales. Esta es la lista de países a los que llega en esta actualización, aunque lamentablemente todavía no aterrizará en ninguno de Latinoamérica. Desbordamiento de la barra de tareas y fácil acceso al Administrador de tareas : ya te hablamos de esta mejora hace unos meses, cuando se dejó ver en los sistemas de algunos insiders, y hoy llega a la versión de producción de Windows 11. Por una parte, cuando la barra de tareas sea incapaz de mostrar los iconos de todas las aplicaciones abiertas en ese momento, aquellas que desbordan se mostrarán agrupadas en un nuevo espacio. Y, por otra parte, también se proporcionará un acceso más directo al administrador de tareas, que evita que tengamos que recurrir al consabido Control+Alt+Suprimir para invocarlo.

: ya te hablamos de esta mejora hace unos meses, cuando se dejó ver en los sistemas de algunos insiders, y hoy llega a la versión de producción de Windows 11. Por una parte, cuando la barra de tareas sea incapaz de mostrar los iconos de todas las aplicaciones abiertas en ese momento, aquellas que desbordan se mostrarán agrupadas en un nuevo espacio. Y, por otra parte, también se proporcionará un acceso más directo al administrador de tareas, que evita que tengamos que recurrir al consabido Control+Alt+Suprimir para invocarlo. Acciones sugeridas : otra función que también sabíamos que estaba en camino es ésta, y es que Windows 11 analizará los contenidos que estamos viendo y, de identificar algún elemento como un número de teléfono o una fecha, nos sugerirá acciones relacionadas con los mismos, como llamar por teléfono o anotar en el calendario.

: otra función que también sabíamos que estaba en camino es ésta, y es que Windows 11 analizará los contenidos que estamos viendo y, de identificar algún elemento como un número de teléfono o una fecha, nos sugerirá acciones relacionadas con los mismos, como llamar por teléfono o anotar en el calendario. Compartir con más dispositivos : Windows 11 amplía la lista de dispositivos con los que se podrá compartir archivos de manera directa. Esta función está disponible en el escritorio, Explorador de archivos, Fotos, Herramienta de recortes (capturas de pantalla), Xbox y otras aplicaciones.

: Windows 11 amplía la lista de dispositivos con los que se podrá compartir archivos de manera directa. Esta función está disponible en el escritorio, Explorador de archivos, Fotos, Herramienta de recortes (capturas de pantalla), Xbox y otras aplicaciones. Nueva aplicación fotos: aunque en este caso hay trampa, y es que pese a depender de esta actualización, su despliegue todavía tardará unos días en iniciarse. En ella encontraremos nuevas funciones para facilitar la organización de las fotos, una nueva función de recuerdos, al estilo de las que ya podemos encontrar en otros sistemas operativos y servicios de almacenamiento online de imágenes y, por fin (aunque esto se empezará a desplegar en noviembre), la posibilidad de importar imágenes desde el iPhone sin tener que emplear otras aplicaciones para ello. Será necesario, eso sí, tener intalado el software de iCloud para Windows.

Microsoft también menciona, en la publicación, la llegada de la app de ESPN a Microsoft Store, algo que supondrá una gran noticia para los amantes del deporte.

Así, como comentaba al principio, personalmente denominaría esta actualización como Windows 11 22H2 parte 2, pues completa en gran medida lo que esperábamos de la primera gran actualización de Windows 11. ¿Contribuirá a acelerar el ritmo su ritmo de adopción? Aún tendremos que esperar un poco para comprobarlo, pero ya solo a falta de detalles, la sensación, al menos la mía, es que Windows 11 por fin se ha ganado el derecho de ser considerado una actualización completa desde Windows 10.