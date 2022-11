Control 2 ya se encuentra en desarrollo

Que Remedy tenía entre sus planes Control 2, la secuela del excepcional Control, no debe resultar una sorpresa para nadie. Y es que pese a sus debilidades, principalmente las propias de ser un título intergeneracional, tanto su acabado como su trama argumental y lo desafiante de su desarrollo terminaron por convertirlo en uno de los mejores lanzamientos de 2019, y en un título que todavía sigue obteniendo grandes loas tanto por quienes ya lo jugaron en su momento como por quienes lo descubren de manera más reciente.

Así, ya en agosto del año pasado Remedy confirmaba que Control 2 estaba entres sus planes, a la vista del portfolio de proyectos de la compañía en aquel momento. En dicho documento podíamos ver, a la derecha de una imagen de Control, dos proyectos: Condor, un spin-off de Control y «Bigger new Control game«, y también se indicaba en dicha imagen que este proyecto se iba llevar a cabo con la participación de 505 Games, unos planes prometedores, pero de los que no hemos vuelta a saber hasta ahora.

Y es que, claro, tener un título entre sus planes, como ocurre con Control 2, es algo bastante indefinido, pues son muchas las fases por las que pasa el desarrollo completo de un juego, desde la guionización y preproducción, hasta la preparación, a la carrera, del parche de día cero, de manera prácticamente paralela al lanzamiento del juego. Y, claro, aquel avance no nos indicaba en qué fase se encontraba, lo que nos invitó a pensar que era en algún momento previo al inicio del desarrollo.

We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control. Read the announcement: https://t.co/UD1iFHvCeH

This is a very exciting moment for us! Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise, tells more: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv

— Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022