DLSS 3 terminará noviembre con más de 40 juegos compatibles

De la mano de la presentación de las GeForce RTX 40, NVIDIA también nos sorprendió con la presentación de DLSS 3, la nueva iteración de su tecnología de superescalado basado en inteligencia artificial, y que supone un formidable salto cualitativo con respecto a su predecesor, DLSS 2 que, por sí mismo, ya supone también una formidable mejora en rendimiento con respecto a lo que ofrece un sistema con esta función sin activar.

El único «pero» que se le puede poner a DLSS 3 es que solo es compatible con tarjetas gráficas RTX 40. Es cierto que ha circulado por Internet una historia sobre un usuario que afirmaba haberlo activado en una GeForce de una generación anterior modificando un archivo de configuración, pero lo cierto es que nunca llegó a aportar pruebas de ello, lo que sumado a que el método que afirmaba haber seguido resultaba un tanto dudoso, le da un nivel de credibilidad absolutamente mínimo.

Así pues, y hasta la llegada de los modelos más básicos de esta nueva generación, de momento solo es posible disfrutar de las virtudes de esta tecnología si tienes una GeForce RTX 4090 o, a partir de mañana mismo, si te haces con una GeForce RTX 4080. Un alcance limitado que, en teoría, podría haber afectado de manera muy directa a la velocidad con la que los desarrolladores se decidieran a implementar DLSS 3 en sus títulos. Y digo que tendría sentido haberlo pensado… pero habría sido un error.

Y es que debemos recordar que NVIDIA ofrece la tecnología, pero son los desarrolladores los que deben implementarla, si lo desean, en sus títulos. Y sí, no se me escapa que la tecnológica tiene buenas relaciones con los estudios, pero que haya una colaboración fluida entre las partes no es óbice para que los desarrolladores tengan que arremangarse y ponerse manos a la obra. Algo que, como podemos comprobar al ver la lista de títulos compatibles, parece estar ocurriendo a muy, muy buen ritmo.

¿Y qué significa buen ritmo? Recordemos que el primer modelo de la serie RTX 40, la GeForce RTX 4090, salió a la venta el pasado 12 de octubre, mientras que la GeForce RTX 4080 16GB debutará mañana en las tiendas. Así, cuando termine el presente mes de noviembre, estaremos hablando de tan solo un mes y medio de disponibilidad, un periodo que se cerrará con nada menos que 42 juegos compatibles con DLSS 3. Esta es la lista completa:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Desert Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2: Stay Human

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

F1 22

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

Icarus

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Microsoft Flight Simulator

Midnight: Ghost Hunt

Mount and Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

Need for Speed Unbound

Perish

Portal RTX

Racer RTX

Ripout

Scathe

STALKER 2

SUPER PEOPLE

Sword and Fairy 7

Synced

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

Throne and Liberty

Tower of Fantasy

Warhammer 40,000: Darktide

WRC Generations

Así, como puedes comprobar, ya hablamos de una selección bastante amplia de juegos preparados para sacarle partido a las funciones de DLSS 3, tanto en mejora de la imagen como de funciones tan sorprendentes e interesantes como la generación de frames intermedios, duplicando es este modo la tasa de cuadros sin exigir un mayor rendimiento al procesador, que en no pocas ocasiones se convierte en un cuello de botella.