YouTube Music despliega el soporte para añadir podcast por URL

Hace apenas un mes que los podcast llegaron a YouTube Music (en España; en Estados Unidos lo hicieron unos meses antes) y, como señalamos entonces, se trataba de un movimiento muy esperado e interesante tanto para los usuarios de la plataforma, como para la propia plataforma, una que bebe directamente de las fuentes del servicio padre y que cuenta con varias particularidades en su haber.

Así, los usuarios de YouTube Music podían acceder por fin a todos los podcast -y son muchísimos, de audio, pero también de vídeo- que se distribuyen a través de YouTube, pero que hasta ahora estaban vedados en YouTube Music, como sucede con todos los contenidos no musicales del servicio. Sin embargo, no hay aplicación de podcast que se precie que no permita añadir programas más allá de los disponibles.

De hecho, la principal desventaja que destacamos del tema podcast en YouTube Music fue, a diferencia de otras plataformas de la competencia, la ausencia de un directorio de programas al que suscribirse y, en consecuencia, la ausencia de muchos de los programas de podcast provenientes de la radio tradicional; un agujero que, en cierta medida, se va a cerrar ahora con la novedad que nos ocupa.

Y esa novedad no es otra que la opción de añadir podcast mediante URL, según informan en 9to5Google y según puede comprobar ya cualquier usuario del servicio. Para hacerlo no hay más que entrar en: «Biblioteca > Pódcasts > Añadir Pódcast» y elegir entre encontrar podcast populares en YouTube, ese directorio al que hacía referencia, pero que todavía no funciona; y añadir podcast mediante feeds RSS, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

En efecto, hablamos de añadir podcast con una URL, pero de lo que en realidad hablamos es de hacerlo mediante feeds RSS, estándar de sindicación y redifusión de noticias sobre el que tradicionalmente se han distribuido este tipo de contenidos. Y digo tradicionalmente, porque con la explosión del fenómeno podcast y su adopción por parte de plataformas cerradas como Spotify y similares, el modelo está en peligro.

Es por ello que disponer al menos de la opción de salirse del jardín amurallado para traerse lo que no se encuentra en el mismo, es un plus bienvenido para los usuarios del servicio. En este caso, para los usuarios de YouTube Musica que además de música, deseen disfrutar de los podcast sin abandonar la aplicación. Por lo demás, todo sigue como se describe en la noticia enlazada más arriba y se echan en falta algunos retoques para mejorar la experiencia en este sentido.

Por último, cabe recordar la llegada de los podcast a YouTube Music supone, como por otra parte era de esperar, el adiós de Google Podcasts, que le cederá el testigo al primero para desaparecer de una vez por todas en algún momento sin determinar del año que viene.