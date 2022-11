It Takes Two es el juego de EA y Hazelight galardonado con más de 90 premios, entre los que se incluye el premio al mejor juego del año según The Game Awards, y mejor juego del año según DICE. Fue lanzando en 2021 para PS4, PC, XBOX ONE, XBOX XS, PS5 y este mes ha sido optimizado para Nintendo Switch por Turn Me Up Games.

It Takes Two es un divertidísimo juego que te permitirá ponerte a ti y a otra persona en la piel de Cody y May, dos humanos que han sido convertidos en muñecos y que tendrán que enfrentarse a desafíos y derrotar a enemigos para volver a ser humanos.

Hemos tenido la oportunidad de analizar la versión de It Takes Two para Nintendo Switch, un título de plataformas 3D y cooperativo que disfrutamos muchísimo, por lo que aquí te dejamos nuestras conclusiones.

¿De qué trata It Takes Two?

Si no has jugado este título antes en PS4 u otras versiones te hacemos un pequeño resumen: It Takes Two nos cuenta la encantadora historia de May y Cody, un matrimonio a punto de divorciarse, pero que por un hechizo acaban atrapados en los cuerpos de un par de muñecos. Al despertar en sus nuevos cuerpos conocen al Dr. Hakim, un libro mágico que les tiene preparadas aventuras muy divertidas y que completarlas los ayudará a superar sus diferencias y a recuperar la chispa de amor que hay entre ellos.

Los personajes tendrán que explorar su propia casa y alrededores, lo que nos recordará a «Querida, he encogido a los niños», y se enfrentarán a misiones como saltar entre cajas de cartón, patinar sobre hielo, deslizarse por rieles, infiltrarse por tuberías, resolver puzzles, trabajar en equipo para pasar diversos obstáculos y enfrentarse con diferentes villanos para pasar de nivel.

¿Cómo jugar?

Los jugadores podrán sumergirse en la emocionante aventura cooperativa de It Takes Two con dos pares Joy-Cons; eso quiere decir que para jugar, cada persona tendrá que tener un Joy-Con izquierdo y uno derecho. Además, se nos da la opción de poder jugar de forma local como online, lo que nos permitirá jugar con otra persona que tengamos dentro de nuestra lista de amigos de Nintendo Switch. Y que no se nos olvide, también podremos invitar a un amigo a jugar de forma gratuita, aunque él o ella no tenga el juego, utilizando el Pase de Amigo.

Experiencia del juego

Primero que nada, decir que los mandos es lo que destaca de este juego. Los controles son precisos, algo imprescindible para poder superar todos los obstáculos y misiones que se nos presentan en el juego. Además, el desarrollo y narración de la historia son espectaculares, cosas que nos animan a seguir jugando para saber que es lo que nos va a esperar en la siguiente misión. ¿Alguna vez pensaste en enfrentarte a una aspiradora y una caja de herramientas furiosas y hasta combatir con ardillas o una avispa «gigante»?…y la lista sigue.

Otro detalle interesante en It Takes Two es que, aparte de las misiones principales, encontraremos minijuegos a lo largo de nuestra aventura. La mayoría son muy simples y puedes saltártelos sin más y no afectará en nada a la historia principal. Pero si quieres tomar un respiro de 5 minutos te podría interesar jugarlos.

It Takes Two es un juego que puede ser disfrutado por todo el mundo, pues no tiene un nivel de dificultad exigente; tanto que las “muertes” y caídas de tus personajes no son penalizadas, pero eso no le quita su genialidad. Además, como te hemos dicho anteriormente, el juego cuenta con mecánicas en las cuales tendremos que trabajar en equipo. Por ejemplo, para poder pasar ciertos obstáculos, los personajes tendrán consigo herramientas como una cabeza de martillo y unos clavos que pueden voladores y, avanzada la aventura, contarán con una pistola de sabia y una pistola con cerillas para Cody y May respectivamente.

Las mejoras en la versión Switch

La versión de It Takes Two para Nintendo Switch tiene sus puntos positivos…y también negativos. Los puntos positivos principalmente son que gracias a esta versión podremos jugar en cualquier momento y en donde sea. Además, la novedad de esta entrega es que incluye nuevas voces en jápones, francés, alemán y español, además de subtítulos en múltiples idiomas.

¿Y cuáles son los puntos negativos? El primero sería que a pesar de que podemos llevar el juego en “nuestro bolsillo” gracias a Nintendo Switch, también es cierto que no es del todo cómodo jugar en una pantalla tan pequeña y que tendrá que partirse a la mitad para que ambos jugadores puedan visualizar los movimientos de sus personajes. Además, tendremos que contar con dos pares de Joy-Con lo que creemos que arruinaría un poco la experiencia de los jugadores; un verdadero desacierto si en ese momento no tenemos cuatro controles a mano.

Finalmente, el último punto negativo es referente a los sacrificios visuales que se tuvieron que hacer para llevar It Takes Two a la Switch. Los gráficos son inferiores en comparación con las versiones del juego en otras consolas. Es entendible, pues la idea era que el juego corriera de forma excelente en esta versión.

Conclusiones

It Takes Two sigue siendo un gran juego, no por nada fue galardonado con más de 90 premios. Es un juego cooperativo, lo que hace que pases un rato divertido con un amigo o tu pareja.

It Takes Two está disponible desde el 4 de noviembre en Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED por 39,99€.

Ficha Técnica de It Takes Two

Fecha de Lanzamiento 02/11/2022 Desarrollo Hazelight Producción y Distribución Electronic Arts Adaptación Turn me Up Games Plataforma Nintendo Switch Precio 39,99€ Jugadores 2 Idioma Español, jápones, francés y alemán

Valoración Final 9.3 NOTA NOS GUSTA Muy divertido. Uno de los mejores juegos cooperativos que hay en el mercado. El nuevo doblaje al español. Portátil gracias a Nintendo Switch. El Pase Amigo nos permitirá jugar con otra persona aunque esta no tenga el juego comprado. A MEJORAR Las carencias técnicas son evidentes. Necesitamos dos pares de Joy-Con. Si decidimos jugar online vamos a necesitar una app. RESUMEN It Takes Two sigue siendo un gran juego, no por nada fue galardonado con más de 90 premios y por ello, si no lo has jugado, te recomendamos darle una oportunidad en su versión Switch. Gráficos y sonido 7 Jugabilidad 10 Duración 10 Originalidad 10

