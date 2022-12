GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC, análisis: potencia y diseño van de la mano

En nuestro análisis de la GeForce RTX 4080 pudimos confirmar que estamos ante una tarjeta que no solo es muy potente, también es muy eficiente y fresca, y esto la convierte en una de las mejores de su categoría incluso a pesar de su alto precio. La verdad es que tenía ganas de poder probar un modelo personalizado para ver qué tal se comportaba el núcleo AD103 con otras soluciones de refrigeración, y he podido cumplir mi deseo a lo grande, ya que hemos recibido una GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC.

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es, sin duda, una tarjeta gráfica que no pasa desapercibida, y ya os adelanto que gana mucho «en persona». No quiero adelantarme al orden habitual que seguimos en nuestros análisis, pero ya os puedo confirmar que me ha sorprendido para bien, tanto por diseño y calidad de construcción como por rendimiento, y encima su precio es bastante razonable para lo que ofrece, ya que solo cuesta un poco más que la GeForce RTX 4080 Founders Edition.

En este análisis no voy a volver a profundizar en la arquitectura Ada Lovelace, porque sería repetir todo lo que ya os he contado en los análisis de la GeForce RTX 4080 y de la GeForce RTX 4090. Si queréis profundizar en este tema os invito a que echéis un vistazo al análisis de esta última, ya que fue en ese donde desgrané con mayor detalle todas las claves de dicha arquitectura. No obstante, para aportar el contexto necesario al análisis sí que comentaré de forma más superficial los detalles más importantes de la nueva generación gráfica de NVIDIA.

Antes de entrar en materia quiero agradecer a GIGABYTE España que nos haya enviado una GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC para su análisis, y que nos haya dado tiempo de sobra para poder probarla con calma. Dicho esto os invito a que os pongáis cómodos, que tenemos muchas cosas interesantes que leer.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC: análisis externo

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC viene en una caja bastante discreta y con un enfoque claramente minimalista. El tono blanco dominante es un adelanto de lo que nos vamos a encontrar en cuanto la saquemos de la caja, y el distintivo AERO no es casualidad, ya que estamos ante un modelo que se perfila como un complemento excelente para acompañar a la placa base GIGABYTE Z790 AERO G, que también tuvimos la oportunidad de analizar el pasado mes de octubre.

Nada más sacarla de la caja nos damos cuenta de que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es enorme. Esta tarjeta gráfica mide 34,2 cm de largo, 15 cm de ancho y 7,5 cm de alto y es bastante pesada, así que no es extraño que GIGABYTE haya decidido incluir un soporte de sujeción para evitar posibles daños derivados del tamaño y del peso de la tarjeta gráfica. Con todo, os puedo confirmar que si la atornillamos bien al chasis del PC no tendremos ningún problema, doy fe de ello porque tengo una GeForce RTX 3090 Ti montada sin soporte extra desde hace unos meses no ha pasado nada.

En términos de diseño, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es sin duda una de las tarjetas gráficas más bonitas que he tenido la oportunidad de probar, de hecho me ha gustado tanto que no tendría claro si decidirme por ella o por el diseño Founders Edition que, francamente, había sido mi favorito desde la llegada de las GeForce RTX 30.

La terminación en color blanco con detalles en plateado, las líneas rectas con detalles redondeados, la elegancia en general que desprende esta tarjeta gráfica y el discreto sistema de iluminación LED RGB que integra en el lateral le confieren una estética sublime, y su calidad de construcción no se queda atrás. GIGABYTE ha utilizado un enorme radiador de aluminio con una base de contacto y once tuberías de calor, ambas fabricadas en cobre. Encima de él se sitúan tres ventiladores WINDFORCE de 110 mm capaces de girar de manera alterna, lo que ayuda a mejorar la presión del flujo de aire.

El sistema de refrigeración tiene un modo en el que se apaga totalmente cuando las temperaturas de la GPU no superan un umbral determinado, lo que significa que es completamente silenciosa cuando se enfrenta a bajas cargas de trabajo. Los ventiladores utilizan aspas con un diseño que facilita el flujo de aire, y están lubricados con nanografeno, lo que permite multiplicar hasta por 2,1 su vida útil.

En la parte trasera nos encontramos con una placa metálica eleva la calidad del conjunto, y que en términos de diseño encaja a la perfección. Esta placa cumple tres funciones:

Aporta solidez estructural y rigidez al PCB, algo fundamental teniendo en cuenta el peso y el tamaño de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC.

Da un toque estético importante, y contribuye a generar esa sensación de solidez y de calidad cuando la tenemos en la mano.

Contribuye en las tareas de refrigeración, acelerado la disipación del calor y mejorando el flujo de aire gracias a la apertura de la parte de la derecha, que permite un mayor flujo de aire.

Mirando en el lateral vemos el logo «AERO» integrado en un espacio holográfico que incorpora un sistema de iluminación LED RGB, y que podemos personalizar con el software GIGABYTE Control Center. Incluso si no eres fan de este tipo de detalles, ya te adelanto que se ha integrado tan bien y de forma tan discreta que encaja de maravilla con el diseño y la estética de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC, y que le da un toque de distinción.

En el mismo lateral donde viene el logo «AERO» tenemos el conector de alimentación de 16 pines, situado en posición central. GIGABYTE ha incorporado un indicador luminoso que se encenderá para alertarnos si ocurre algún problema de alimentación. Es un detalle muy importante y muy acertado, ya que esto evitará que se produzcan daños si no conectamos correctamente el cable de alimentación adicional. No es complicado, pero viendo los casos que se han dado últimamente está claro que es mejor prevenir. Como cabía esperar, esta tarjeta gráfica incluye también un adaptador de tres conectores de alimentación adicional de 8 pines a uno de 16 pines.

La parte trasera deja nos permite ver que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC ocupa cuatro ranuras de expansión, y que cuenta con un conector HDMI 2.1 y tres conectores DisplayPort 1.4a. También tenemos dos espacios para atornillarla a las ranuras de expansión de nuestro chasis. Esto es imprescindible, ya que como hemos dicho es muy voluminosa y bastante pesada.

Profundizando un poco más en la calidad de construcción de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC vemos detalles que, sin duda, confirman el buen hacer de la conocida ensambladora. Entre ellos podemos destacar el uso de un PCB con 57,7 gramos de cobre, los inductores de metal de gama alta, los condensadores sólidos de baja resistencia, los MOSFETs de baja pérdida de inducción y la integración de una BIOS dual, que ofrece el modo OC (activado por defecto) y el modo «silent», que reduce el nivel de ruido y es ideal para entornos profesionales donde el silencio sea muy valioso.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC y GeForce RTX 4080 Founders Edition

Ambas tarjetas gráficas parten de la misma configuración base y ofrecen las mismas tecnologías, pero tienen un diseño distinto y utilizan sistemas de refrigeración claramente diferenciados. También trabajan a velocidades diferentes, como veremos a continuación. Para que podáis compararlas de forma directa voy a poner frente a frente las especificaciones de ambos modelos.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 38.

9.728 shaders a 2.205 MHz-2.535 MHz , modo normal y turbo (BIOS en modo OC).

, modo normal y turbo (BIOS en modo OC). 304 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

304 núcleos tensor de cuarta generación.

76 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 22,4 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 716,8 GB/s.

Potencia en FP32: 49,32 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Especificaciones de la GeForce RTX 4080 Founders Edition

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 38.

9.728 shaders a 2.205 MHz-2.505 MHz , modo normal y turbo.

, modo normal y turbo. 304 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

304 núcleos tensor de cuarta generación.

76 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 22,4 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 716,8 GB/s.

Potencia en FP32: 48,74 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

A nivel de diseño y de calidad de construcción las diferencias entre ambos modelos son muy claras, aunque hay que destacar que ambas versiones rayan a un nivel sobresaliente, y como veremos a continuación sus sistemas de refrigeración cumplen a la perfección. Por lo que respecta a las especificaciones, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC viene con un pequeño overclock de casa que no tiene ningún impacto en el TGP máximo, algo comprensible ya que son 30 MHz de diferencia.

Sin embargo, esos 30 MHz de diferencia se multiplican cuando entra en acción el turbo dinámico que ajusta la frecuencia en función de la alimentación y de las temperaturas, y al final logra marcar una pequeña mejora de rendimiento frente al modelo Founders Edition, como veremos cuando entremos a analizar los resultados que hemos obtenido en nuestras pruebas.

Equipo de pruebas

En el análisis de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC hemos utilizado el mismo equipo de pruebas donde montamos la GeForce RTX 4080 Founders Edition, esto nos permitirá realizar una comparativa directa entre ambas para valorar mejor cómo marca la diferencia este modelo personalizado de GIGABYTE.

También hemos utilizado la placa base GIGABYTE Z790 AERO G, un modelo que, como hemos dicho anteriormente, tiene una estética que casa a la perfección con la GIGABYTE Z790 AERO G. Os dejo a continuación el listado completo de componentes utilizados, incluyendo la pasta térmica.

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC utiliza la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, lo que significa que es una tarjeta gráfica de última generación y que está preparada para ofrecer un alto rendimiento tanto en juegos como en aplicaciones profesionales. Entre las novedades más importantes que ha introducido esta arquitectura podemos destacar:

NVIDIA DLSS 3, una técnica de reescalado inteligente de la imagen que añade la generación de fotogramas totalmente independientes de la CPU. Por cada dos fotogramas generados de forma tradicional la GPU genera un tercero de forma autónoma, gracias al Optical Flow Accelerator de nueva generación.

una técnica de reescalado inteligente de la imagen que añade la generación de fotogramas totalmente independientes de la CPU. Por cada dos fotogramas generados de forma tradicional la GPU genera un tercero de forma autónoma, gracias al de nueva generación. Shaders de nueva generación que ofrecen un mayor rendimiento y cuentan con la tecnología Shader Execution Reordering (SER), que reordena y organiza los hilos de trabajo para que los sombreadores trabajen de forma más eficiente.

que ofrecen un mayor rendimiento y cuentan con la tecnología Shader Execution Reordering (SER), que reordena y organiza los hilos de trabajo para que los sombreadores trabajen de forma más eficiente. Núcleos RT de tercera generación para acelerar trazado de rayos, que son capaces de doblar el rendimiento frente a la generación anterior y que cuentan con optimizaciones avanzadas que marcan un importante punto de inflexión, como Displaced Micro-Meshes , que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y Opacity Micro-Mask, que reduce la carga de trabajo de los sombreadores realizando una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos.

para acelerar trazado de rayos, que son capaces de doblar el rendimiento frente a la generación anterior y que cuentan con optimizaciones avanzadas que marcan un importante punto de inflexión, como , que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos, y que reduce la carga de trabajo de los sombreadores realizando una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos. Núcleos tensor de cuarta generación que disparan el rendimiento en IA e inferencia, incluyen el motor de transformación FP8 de NVIDIA Hopper y nos permiten disfrutar de funciones avanzadas que mejorarán el streaming de voz e imagen recurriendo a la inteligencia artificial.

que disparan el rendimiento en IA e inferencia, incluyen el motor de transformación FP8 de NVIDIA Hopper y nos permiten disfrutar de funciones avanzadas que mejorarán el streaming de voz e imagen recurriendo a la inteligencia artificial. Integración total con NVIDIA Studio, unos drivers que cuentan con optimizaciones muy importantes en numerosas aplicaciones y herramientas profesionales. Podremos alternar entre estos y los Game Ready con un simple clic.

unos drivers que cuentan con optimizaciones muy importantes en numerosas aplicaciones y herramientas profesionales. Podremos alternar entre estos y los Game Ready con un simple clic. Codificadores AV1 duales de octava generación que mejoran la eficiencia del streaming en vivo hasta en un 40% sin renunciar a una elevada calidad de imagen.

de octava generación que mejoran la eficiencia del streaming en vivo hasta en un 40% sin renunciar a una elevada calidad de imagen. NVIDIA Reflex que reduce la latencia en juegos y mejora la experiencia incluso con DLSS 3 activado.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC en pruebas sintéticas y profesionales

Empezamos con las pruebas de rendimiento sintético, y nos centramos en 3DMark con y sin DLSS 3, una de las pruebas más importantes para medir el rendimiento que es capaz de ofrecer la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC gracias a la generación de fotogramas por GPU. Como podemos apreciar en la galería adjunta, sin DLSS 3 el rendimiento es de 38,72 FPS, lo que significa que esta tarjeta gráfica es un poco más potente que la GeForce RTX 4080 gracias al overclock que trae de casa. Con DLSS 3 la media de FPS se dispara a 131,83 FPS.

Rendimiento en 3DMark

Activar el DLSS 3 se traduce en una mejora de rendimiento del 238,44%, una cifra realmente impresionante que pone de relieve que esta tecnología realmente es capaz de marcar un punto de inflexión en el sector. Si ampliamos las imágenes adjuntas veremos que al activar el DLSS la temperatura de la GPU se reduce ligeramente, y que la carga de la misma se mantiene en un nivel óptimo (99%), lo que significa que no tenemos un cuello de botella.

El pico máximo de FPS que registramos con DLSS 3 es de 158,7 FPS, una cifra que está muy lejos de los poco más de 60 FPS que conseguimos de pico sin dicha tecnología. La GPU se mantiene estable a una velocidad de 2.820 MHz.

Rendimiento en Blender

Saltamos ahora a ver el rendimiento en Blender, una prueba donde la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC consigue un rendimiento estupendo. He adjuntado también los resultados que obtuve con la GeForce RTX 4080 FE para que podáis comparar de forma directa, y es curioso porque tenemos una variación en la que esta última queda un poco por debajo a pesar de traer overclock de casa.

Esto es algo totalmente normal en pruebas sintéticas de este tipo, donde es prácticamente imposible conseguir dos veces el mismo resultado, y donde las variaciones al alza o a la baja ocurren fácilmente. En «Monster» la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC consigue 4.758 muestras por minuto, en «Junkshop» consigue 2.197 muestras por minuto, y en «Classroom» logra 2.293 muestras por minuto.

Rendimiento en V-ray

En V-ray los datos de rendimiento que tenemos son muy buenos, y en esta prueba el overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC le permite superar sin problemas a la versión Founders Edition. Como podemos ver en las imágenes adjuntas, la primera consigue 4.205 «vrays» con la tecnología RTX activada, y 3.081 «vpaths» en modo CUDA.

La GeForce RTX 4080 Founders Edition llegó a 3.054 «vpaths» en modo CUDA y quedó en 4.120 «vrays» en modo RTX. Si hacemos números nos damos cuenta de que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC la supera por 27 «vpaths» en modo CUDA y por 85 «vrays» en modo RTX.

Rendimiento en PassMark

He querido ampliar esta batería de test sintéticas con PassMark, una prueba de rendimiento que es fiable, fácil de interpretar y de comparar, y que nos permite valorar el rendimiento de una tarjeta gráfica en diferentes APIs y compararla con el resto del mundo. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es tan potente que está por encima del 99% de las tarjetas gráficas que recoge su base de datos. Esto significa que es de las más potentes del mundo.

Rendimiento en Octanebench

Como de costumbre hemos pasado esta prueba activando la opción RTX, ya que nos permite aprovechar el hardware especializado que incluye la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC. Por razones obvias siempre pasaremos esta prueba en las mismas condiciones cuando analicemos un modelo GeForce RTX de NVIDIA.

La primera imagen muestra los resultados de rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC, y la segunda los de la versión Founders Edition. Como podemos apreciar, la primera gana en todas las pruebas gracias al overclock que trae de casa, aunque la diferencia es pequeña. Podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC en juegos

Haciendo un balance general podemos concluir que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC rinde un poco mejor que la GeForce RTX 4080 Founders Edition en pruebas sintéticas, ¿pero cómo se comporta en juegos? Vamos a descubrirlo, aunque antes de empezar os recuerdo que he utilizado la misma configuración y el mismo banco de pruebas que cuando analicé la GeForce RTX 4080, todo para reducir al mínimo las discrepancias.

Empezamos con Cyberpunk 2077, un juego que se ha convertido en todo un referente dentro de cualquier prueba de rendimiento, y que sigue siendo uno de los más punteros y exigentes. En 1440p y 2160p, con calidad máxima y sin trazado de rayos, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC mejora ligeramente el rendimiento de la GeForce RTX 4080 Founders Edition, ya que consigue entre uno y dos FPS más. Como podemos ver el DLSS 3 mejora en gran medida el rendimiento, tanto que llega a triplicar la tasa de fotogramas por segundo.

Al activar el trazado de rayos nos encontramos de nuevo con una leve mejora de entre 1 y 2 FPS en la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC, aunque esta no es uniforme y tenemos un empate con la Founders Edition en 4K nativo. De nuevo, el DLSS 3 marca una diferencia tan enorme que nos lleva de 27 FPS a 77 FPS en modo calidad. Ya viví esta experiencia al analizar la Founders Edition, pero la verdad es que me sigue pareciendo espectacular.

Pasamos ahora a ver el rendimiento de A Plague Tale: Requiem, una de las grandes sorpresas de este año y uno de los juegos más exigentes a nivel de GPU que existen en PC ahora mismo. Tenemos la misma tónica que vimos en Cyberpunk 2077, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC mejora ligeramente el rendimiento y el DLSS 3 hace «magia» al doblar la tasa de FPS y llevarnos de 55 FPS a 113 FPS en modo calidad.



Nos toca ver el rendimiento de Control, otro clásico de cualquier prueba de rendimiento GPU. Sin trazado de rayos la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC va sobrada y puede moverlo con medias de 73 FPS en 4K sin DLSS, aunque activar dicha tecnología dispara el rendimiento hasta una media espectacular de 173 fotogramas por segundo. Teniendo en cuenta que esta tecnología mejora la calidad de imagen cuando se ejecuta en modo calidad está claro que este modo es la mejor opción en 4K.



Activar el trazado de rayos dispara el nivel de exigencia en Control, pero la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es tan potente que no tiene ningún problema incluso en resolución nativa, ya que obtiene 44 FPS de media. Activar el DLSS 2 en modo calidad ya nos lleva a 80 FPS de media, 1 FPS más de lo que obtuvimos con la GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Destroy All Humans 2! Reprobed es uno de los títulos que recibió recientemente soporte de la tecnología DLSS 3, y por eso lo hemos venido incluyendo en nuestras pruebas de rendimiento. Los valores de rendimiento que consigue la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC son fantásticos, tanto que incluso en 4K mantiene medias de 95 FPS. Si activamos el DLSS 3 podemos casi doblar el rendimiento y llegar a los 180 FPS.

Dying Light 2 es otro de los juegos más exigentes del momento, y de los que mejor utilizan el trazado de rayos. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC no tiene problema para moverlo con total fluidez en 4K con calidad máxima, aunque al activar el trazado de rayos el rendimiento cae de 79 FPS a 36 FPS. Es suficiente para jugar, pero para que la experiencia sea buena debemos activar el DLSS en modo calidad, ya que con ello la tasa media de fotogramas por segundo aumentará a 64. Comparada con la versión Founders Edition vemos que mejora levemente el rendimiento.

Vamos ahora con F.I.S.T: Forged In Shadow Torch, otro de los títulos que ha recibido hace poco soporte de DLSS 3, y del que hicimos un análisis técnico en su momento. Sin trazado de rayos vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC va sobrada incluso en 4K, y que incluso al activar dicha tecnología la media se mantiene en 77 FPS, una cifra que se traduce en una fluidez total. Si activamos el DLSS 3 la media se dispara hasta los 183 FPS.

Es cierto que Gears V no es un juego tan avanzado desde el punto de vista técnico si lo comparamos con otros títulos que hemos probado, pero con la introducción del sistema de iluminación global con hasta 32 rayos se convirtió en uno de los juegos más exigentes a nivel GPU, y tiene también una fuerte dependencia del IPC de la CPU, así que es útil para identificar cuellos de botella. Como podemos apreciar, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC no tiene ningún problema para moverlo al máximo en calidad locura y con la iluminación global activada, puesto que alcanza los 74 FPS.

Otra prueba que no puede faltar es Lyra, un juego que ha sido desarrollado bajo el Unreal Engine 5 y que es muy exigente cuando se configura en 4K con calidad máxima y trazado de rayos. Con esa configuración tenemos una media de 54 FPS y una tasa mínima de 18 FPS, pero al activar el trazado de rayos la media sube hasta los 146 FPS y los mínimos quedan en 77 FPS. Un excelente resultado, sin duda, sobre todo teniendo en cuenta que en este juego se pueden producir fluctuaciones importantes por su carácter multijugador.

Metro Exodus Enhanced Edition es el primer juego que llegó al mercado estableciendo, como requisito mínimo, una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos, y es también uno de los que mejor uso hace de dicha tecnología. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC puede moverlo sin problema incluso en 4K nativo, ya que queda a las puertas de los 60 FPS de media. Activar el DLSS en modo calidad nos lleva a unos impresionantes 103 FPS, y si lo configuramos en modo rendimiento pasamos a 152 FPS.

Microsoft Flight Simulator es otro de los grandes abanderados del DLSS 3. Este juego también es conocido por ser muy exigente, y por sufrir de forma notable cuello de botella a nivel de CPU, un problema que NVIDIA ha logrado resolver de forma espectacular gracias a la generación de fotogramas. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es tan potente que logra mantener 60 FPS estables en 4K y calidad máxima sin DLSS 3. Cuando activamos dicha tecnología en modo calidad el rendimiento sube hasta los 124 FPS.

Quake II RTX es uno de los mejores exponentes de lo que puede dar de sí el trazado de rayos cuando se aplica en su máxima expresión. Los núcleos RT de tercera generación que monta la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC le permiten conseguir tasas de FPS totalmente fluidas incluso en 4K y con dos rayos, ya que como vemos en ese nivel alcanza los 73 FPS.

En Red Dead Redemption, configurado al máximo de forma manual, es decir, sin optimizaciones en los ajustes gráficos, vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC consigue 84 FPS en 4K. Esta tarjeta gráfica es tan potente que no necesitamos activar el DLSS, pero es recomendable hacerlo y configurarlo en modo calidad, ya que mejorará la calidad de imagen, especialmente en lo que respecta al suavizado de bordes en distancias medias y lejanas, e incrementará el rendimiento hasta los 102 FPS.

Vamos ahora con Shadow of the Tomb Raider, un título veterano que sigue siendo un referente a nivel técnico. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC no tiene problema alguno para moverlo en 4K incluso con trazado de rayos activo, ya que consigue 85 FPS de media. Activar el DLSS en modo calidad es recomendable, porque mejora la calidad de imagen y nos lleva hasta los 128 FPS.

Terminamos nuestra ronda de pruebas en juegos con Ghostwire Tokyo, uno de los primeros títulos exclusivos de la nueva generación y otro de los que mejor utiliza el trazado de rayos. Es muy exigente cuando activamos dicha tecnología, ya que como podemos ver en las gráficas adjuntas el rendimiento cae de los 120 FPS hasta los 52 FPS. Activar el DLSS en modo calidad nos permite llegar a 86 FPS de media, y si lo configuramos en modo rendimiento podremos llegar a los 126 FPS.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC frente a GeForce RTX 4080

La conclusión que podemos sacar de las pruebas de rendimiento que hemos realizado es muy sencilla, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es un poco más potente que la GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Es comprensible, ya que la primera tiene un pequeño overclock de casa, pero la verdad es que no hay una gran diferencia, y es probable que en algunos casos esta se deba a las simples variaciones que se producen al realizar las pruebas por aspectos circunstanciales insalvables, como pequeñas discrepancias en las secciones que jugamos para medir el rendimiento.

En términos de diseño y de calidad de construcción la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es sobresaliente, y no tiene nada que envidiar a la GeForce RTX 4080 Founders Edition de NVIDIA, algo que obviamente debemos tener también muy en cuenta.

Ambas son muy diferentes en lo que a estética se refiere, así que no es justo hacer una comparativa directa en este sentido porque, al final, es algo subjetivo que dependerá de nuestros gustos personales. Con todo, es imposible negar que GIGABYTE ha hecho un gran trabajo a la hora de diseñar y de fabricar esta tarjeta gráfica.

La GeForce RTX 4080 Founders Edition tiene un precio de 1.469 euros y la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC cuesta 1.529 euros, lo que significa que cuesta 60 euros más y a cambio ofrece un poco más de rendimiento, una estética muy atractiva y una calidad de construcción de primer nivel. Con esto en mente queda claro que GIGABYTE también ha sabido afinar muy bien el precio de esta tarjeta gráfica.

Velocidad de trabajo, temperatura y consumo

En mis pruebas la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC alcanzó un pico máximo de 2.820 MHz, gracias al modo turbo dinámico que integra y que hace que la velocidad de trabajo escale en función de la temperatura y de la alimentación, sin comprometer en ningún momento la estabilidad. La GeForce RTX 4080 Founders Edition se mantuvo en un valor máximo de 2.790 MHz, lo que nos deja una diferencia real entre ambas de 30 MHz, y que explica por qué la primera rinde un poco más que la segunda.

Sin embargo, ese ligero overclock tiene un impacto claro en el consumo de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC, que es superior al del modelo Founders Edition, como podemos ver en las dos gráficas adjuntas. La diferencia no es muy grande, y teniendo en cuenta que a cambio obtenemos una leve mejora de rendimiento podemos decir que ese mayor consumo está debidamente justificado.

Pasamos ahora a ver las temperaturas de trabajo y nos encontramos con valores muy buenos. Cuando realizamos tareas básicas los ventiladores de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC se mantienen apagados, y el enorme radiador es más que suficiente para mantener una temperatura estable de poco más de 40 grados C. En juegos, la media se mantiene en 62 grados y el pico máximo de 64 grados C que registré en títulos como Cyberpunk 2077 y Dying Light 2 fue temporal, es decir, no se mantuvo.

No he querido perder la oportunidad de mostraros los valores de consumo que registra la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC con y sin DLSS. En títulos tan exigentes como Cyberpunk 2077 y Dying Light 2, configurados en 4K con calidad máxima y trazado de rayos, activar el DLSS ayuda a reducir levemente el consumo.

La diferencia es pequeña porque estos juegos son tan exigentes que, incluso con DLSS en modo rendimiento, el uso de GPU se mantiene en un 99%. Cuando utilizamos resoluciones y ajustes inferiores el DLSS ayuda a reducir el uso de GPU, y esto acaba marcando una diferencia muy grande, tanto que el consumo puede acabar bajando entre 50 y 150 vatios. Al final, la clave en este sentido es esa, el uso de GPU.

Latencia con DLSS 3 y NVIDIA Reflex activado

El incremento de latencia que se produce al activar el DLSS 3 todavía sigue generando algunas dudas, y por ello no he desaprovechado la oportunidad de realizar varias mediciones con la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC. Los valores que vais a ver a continuación son los peores posibles que obtuve en tres mediciones diferentes.

Encima de estas líneas os dejo el resultado en Cyberpunk 2077 con resolución 4K, calidad ultra, trazado de rayos en demencial y DLSS 3 en modo rendimiento. La latencia media fue de 43 ms, una cifra muy buena que garantiza que podremos jugar sin ningún tipo de problema. Puedo confirmaros que disfruté del juego a la perfección, y que las acciones se reproducían con total fluidez.

Debajo de estas líneas tenemos el resultado de latencia en Lyra, ejecutado también con resolución 4K, calidad máxima, trazado de rayos y DLSS 3 en modo rendimiento. La latencia es un poco más alta que en Cyberpunk 2077, pero la experiencia de juego fue perfecta y no tuve el más mínimo problema durante las partidas que le dediqué.

Por último os dejo los valores de latencia de Microsoft Flight Simulator, que fueron simplemente fantásticos y mejoraron de forma clara a los que obtuve con la GeForce RTX 4080 Founders Edition. No hay duda de que NVIDIA Reflex cumple con su cometido y reduce la latencia a niveles óptimos para que podamos disfrutar de nuestros juegos sin problema.

Notas finales

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es un claro ejemplo de cómo combinar con acierto estética y calidad de construcción sin que el precio se dispare. Como ya he dicho anteriormente, es una de las tarjetas gráficas más bonitas y mejor construidas que hemos tenido la oportunidad de probar, y la diferencia de precio frente a la versión Founders Edition es de solo 60 euros, lo que la convierte en una opción muy interesante y muy recomendable.

En términos de rendimiento, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC viene con todas las claves que hacen grande a la arquitectura Ada Lovelace. Ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en aplicaciones profesionales como en juegos, es capaz de mover juegos en 4K con trazado de rayos manteniendo una fluidez perfecta en la mayoría de los casos, y llega a triplicar el rendimiento gracias al DLSS de tercera generación.

Su overclock de casa es pequeño, pero suficiente para superar a la GeForce RTX 4080 Founders Edition, un detalle que hace que esa diferencia de precio de solo 60 euros quede más que justificada. La calidad del sistema de refrigeración es otro de sus puntos fuertes, porque es bastante silencioso y como hemos visto es capaz de mantenerla en la franja de los 62 grados cuando trabaja a plena carga.

Es cierto que el consumo es un poco más elevado que el del modelo Founders Edition, pero ya os he explicado que esto se debe a su overclock de fábrica, y en cualquier caso la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC logra superar a la GeForce RTX 3090 Ti en rendimiento consumiendo 128 vatios menos, así que su eficiencia es excelente.

Tengo claro que tanto por calidad de construcción como por rendimiento, consumo y precio la GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC es una de las mejores tarjetas gráficas personalizadas que podemos encontrar dentro de la serie GeForce RTX 4080. Si estás considerando comprar una deberías tenerla muy en cuenta.