Uno de los anuncios más ilusionantes de este final de año ha sido el de la esperada llegada de The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen, y parece que en GeForce NOW lo estaban esperando con tantas ganas como nosotros, a la vista de la rápida respuesta que han dado a dicho anuncio. Como recordarás, hace solo unas semanas CD Projekt Red nos sorprendió y alegró al anunciar que esta esperadísima actualización vería la luz el próximo 14 de diciembre, menos de una semana desde hoy viernes 9 y, para ir abriendo boca, unos días después publicó el también esperado primer tráiler, con el que ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera en los cada vez más cercanos días festivos.

Las perspectivas son espectaculares, claro… pero solo para aquellos que cuenten con el hardware necesario para exprimir al máximo las mejoras gráficas que encontraremos en esta gran actualización que, recordemos, es totalmente gratuita para los usuarios que ya cuenten con el título original. Y aquí es dónde entra GeForce NOW, el servicio de juego en la nube de NVIDIA que, a pocos días de la llegada de la actualización, ha anunciado que los usuarios del servicio podrán disfrutar en el mismo de The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen. El juego actualizado estará disponible en GeForce NOW a partir del próximo miércoles, es decir, listo desde su misma llegada a los usuarios.

Pero no es esta la única novedad que relaciona a NVIDIA con The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen, ya que los usuarios de tarjetas gráficas RTX que deseen jugarlo en su propio PC también encontrarán una actualización de los drivers Game Ready que ofrecerá, entre otras, las siguientes mejoras a los jugadores del título de CD Projekt Red:

Iluminación global con trazado de rayos (RTXGI).

Oclusión ambiental con trazado de rayos.

Sombras con trazado de rayos.

Reflejos con trazado de rayos.

DLSS 3.

Así pues, como puedes comprobar, a las habituales mejoras en el rendimiento de los juegos para los que los drivers de NVIDIA han sido optimizados, también encontraremos una enorme mejora en el apartado gráfico, lo que proporcionará una experiencia de juego espectacular tanto para aquellos que se enfrenten a The Witcher 3: Wild Hunt por primera vez, como para aquellos que ya lo hicieron en su momento o a lo largo de los años desde entonces.

Esta nueva versión de los drivers Game Ready también suma compatibilidad con uno de los anuncios que más nos ha sorprendido estos últimos meses, Portal RTX, la sorprendente puesta al día del clásico de Valve, del que puedes leer un completísimo análisis técnico aquí, y que sin duda debe haber hecho que GLaDOS se emocione (aunque evidentemente no lo vaya a exteriorizar, ya sabemos cómo es…). Con esta actualización de los drivers, y especialmente si cuentas con una RTX 40, podrás sacarle el máximo partido, a la espera de que Valve se anime finalmente a retomar esta tan querida franquicia.

Nuevos títulos en GeForce NOW

Mientras que esperamos a la llegada del miércoles que viene, para empezar a disfrutar de la gran actualización de The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen, NVIDIA nos trae esta semana ocho nuevos títulos a la lista de juegos compatibles con GeForce NOW. Son los siguientes: