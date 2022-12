El pasado mes de abril supimos, para gran alegría de muchos, que Crystal Dynamics estaba trabajando en una nueva entrega de Tomb Raider, una de las sagas más icónicas de toda la historia de los videojuegos, y de las primeras en dar el salto desde el PC hasta la gran pantalla, si bien es cierto que sus ya múltiples adaptaciones cinematográficas nunca han llegado a estar a la altura de los mejores títulos que hemos podido disfrutar en PC y consolas, desde el debút de la primera de sus entregas, en el ya bastante lejano 1996, hace la friolera de 26 años.

Desde entonces, si no me falla la memoria, son nada menos que trece los juegos protagonizados por Lara Croft, excluyendo los exclusivos para smartphones y similares, al tiempo que la franquicia ha ido pasando de mano en mano, en unas ocasiones con más acierto que en otras, ocasionando que algunos Tomb Raider hayan sido acogidos con los brazos abiertos por público y crítica, mientras que otros han quedado relegados a un discreto segundo plano, por no estar a la altura que exige una saga histórica como ésta.

Es muy poco, de momento, lo que sabemos sobre el desarrollo de Crystal Dynamics, salvo que se encuentra en una fase inicial del mismo, por lo que todavía tendremos que esperar bastante hasta su llegada, y que está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, ya que el anuncio del juego se produjo, precisamente, en el contexto del evento de lanzamiento oficial del entorno de desarrollo de Epic Games. Y también podemos contar con que no estará relacionado con los tres títulos anteriores, Shadow of the Tomb Raider, que vio la luz en 2018 y que completaba la trilogía iniciada por Tomb Raider y su continuación Rise of the Tomb Raider.

Sea como fuere, aunque todavía tendremos que esperar bastante para poder disfrutarlo, este tipo de lanzamientos se gestionan con un plazo bastante amplio, lo que además sirve para mantenerlos en el foco informativo desde el primer momento. Así, si en abril supimos que el estudio ya estaba trabajando en ello, ahora Amazon ha confirmado un acuerdo con Crystal Dynamics por el que Amazon Games será el publisher de la próxima entrega de Tomb Raider.

Tras el éxito cosechado por Amazon Games con New World, y el reciente anuncio en The Game Awards de que será la responsable de la llegada de Blue Protocol al mercado occidental, Amazon Games se anota un nuevo tanto en el marcador, al hacerse con la distribución de un juego muy esperado por la comunidad. Ya es sabido que Amazon, cuando decide lanzarse a un mercado, lo hace a lo grande, y sumar Tomb Raider a su catálogo es un ejemplo perfecto de ello.

