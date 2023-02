Con la llegada al mercado de PlayStation VR2 dentro de menos de una semana, Horizon Call of the Mountain apunta a ser uno de los títulos más importantes de los que ya estarán disponibles para el sistema de realidad virtual de la consola de Sony. Desarrollado por Guerrilla Games, nos encontramos ante un nuevo título que se suma a la saga protagonizada por Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, en los que tenemos que guiar a la joven y valiente Aloy en su exploración de un mundo postapocalíptico.

Quienes ya hayan jugado a alguno de ambos títulos, saben que su diseño visual es espectacular, y que solo dedicarse a recorrer y explorar sus más que extensos mapas ya es una actividad plenamente satisfactoria. Los Horizon son un ejemplo perfecto de cómo deben ser los juegos de mundo abierto, en los que la extensión es importante, desde luego, pero que debe ir necesariamente de la mano de densidad y de «vida» a lo largo del mismo, pues en caso contrario su exploración puede volverse tediosa (y es lo que suele ocurrir) al poco tiempo, pues no aporta nada ni al juego ni al jugador.

Así, es todo un acierto que Sony haya decidido que Horizon Call of the Mountain, la experiencia del mundo Horizon exclusiva para PlayStation VR2, debía estar entre los títulos disponibles al lanzamiento de su visor de realidad virtual, pues es uno de los que pueden proporcionar una experiencia inmersiva tremendamente satisfactoria, al igual que comentaba de los títulos anteriores, simplemente observando el mundo que nos rodea. Ya lo comenté en una ocasión anteriormente, si hay una razón por la que podría llegar a plantearme el hacerme con una PlayStation 5 junto con el PlayStation VR2, esa es Horizon Call of the Mountain.

Ahora bien, no solo de paisajes vive el gamer, de modo que el tráiler de lanzamiento de Horizon Call of the Mountain nos trae más información interesante sobre el juego. Ya disponible en el canal de PlayStation en YouTube, empezamos por confirmar algo que ya esperábamos en base a anteriores adelantos, y es que en esta ocasión no encarnaremos a Aloy, si bien ella sí que estará presente en nuestra aventura, como podemos comprobar cuando apenas han transcurrido los primeros 15 segundos del tráiler. Todo un acierto, sin duda, pues Aloy es un personaje tremendamente icónico, de modo que su simple presencia ya supone un aliciente en el juego.

Por otra parte, y en un aspecto también muy destacable, parece que Guerrilla y Sony no han sacrificado ritmo y jugabilidad en favor de la experiencia inmersiva. En el trailer podemos ver algunas de las máquinas a las que tendremos que enfrentarnos, así como algunos elementos de la trama del juego y, al menos en esta aproximación, parece que Horizon Call of the Mountain promete estar a la altura de sus dos títulos predecesores.