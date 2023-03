Fortnite pone fin oficial al soporte para Windows 7 y Windows 8

Fortnite, el archiconocido battle royale, tiene ahora una nueva temporada llamada Mega de corte cyberpunk. Más allá del contenido en sí, los usuarios de Windows deberán de tener cuidado, ya que la versión mínima requerida del sistema es ahora la 10, por lo que Windows 7 y Windows 8 ya no están oficialmente soportados.

La descontinuación del soporte para Windows 7 y Windows 8 en Fortnite no debería de sorprender a aquellos que sigan de cerca el desarrollo del videojuego, ya que eso fue adelantado y advertido por Epic Games el pasado mes de diciembre, antes de la publicación de la temporada 2 del capítulo 4 (Mega). Es importante tener en cuenta que se habla de soporte oficial, así que es posible que ciertos usuarios puedan seguir ejecutando Fortnite sobre las mencionadas versiones de Windows, pero en caso de encontrar algún problema, Epic Games no se hará responsable.

As previously announced, starting with Battle Royale Chapter 4 Season 2, players will be required to use Windows 10 or higher in order to continue playing Fortnite natively on PC in an officially supported manner. Windows 7 and 8 will be officially unsupported in Fortnite. pic.twitter.com/9XwyIBATwD

— Fortnite Status (@FortniteStatus) March 7, 2023