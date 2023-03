NVIDIA GeForce RTX 4050, ¿la veremos en junio?

Las futuras GeForce RTX 4050 y 4060 son, sin duda, los dos modelos más esperados de la actual generación de NVIDIA. ¿Por qué? Muy sencillo, porque serán las dos opciones más económicas para poder dar el salto a RTX 40 y, de este modo, poder aprovechar todas las novedades la arquitectura Ada Lovelace, como DLSS 3 con su tecnología de interpolación de frames, una técnica tan acertada e interesante que AMD ha decidido replicarla en FSR 3.

No es casual que NVIDIA se haya reservado los modelos más económicos de RTX 40 para que sean los últimos en llegar al mercado. Como ya te hemos contado en varias ocasiones, tras la brutal falta de stock que experimentamos durante todo 2021, un cúmulo de circunstancias ha provocado que a lo largo de 2022 se haya ido generando un importante stock de tarjetas de la serie RTX 30 al que las ensambladoras han querido darle salida, algo que habría resultado más difícil si las GeForce RTX 4050 y 4060 hubieran llegado más pronto al mercado.

Ahora bien, que se haya producido un retraso muy medido en la llegada al mercado de estos nuevos modelos no significa que la espera se vaya a eternizar (aunque a algunos ya se les empezará a hacer eterna desde el primer día), tanto NVIDIA como las ensambladoras saben que no pueden demorar en exceso dichos lanzamientos, de modo que ya empiezan a producirse rumores y filtraciones sobre las fechas en las que veremos el debut de dichos modelos en el mercado.

Release date:

Desktop 4060Ti – end of May

Desktop 4050- June

Desktop 4060- not decided yet — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 29, 2023

Según un tweet publicado por MEGAsizeGPU, parece que el calendario de lanzamiento de las GeForce RTX 4060 Ti y GeForce RTX 4050 ya está cerrado, con finales de mayo para la 4060 Ti y el mes de junio para la 4050. Según sus informaciones, la única fecha que todavía no se ha decidido es la de la muy, muy esperada RTX 4060, que será la última de las más esperadas en llegar al mercado, esperemos que no mucho más tarde.

Hay, no obstante, otros rumores que afirman que quizá no sea necesario esperar tanto por la 4060, pues podría llegar al mismo tiempo que la 4060 Ti, ambas a finales de mayo. No obstante, este rumor es minoritario, en acogida, en comparación con el que señala que aún no hay una fecha elegida. De este modo, el calendario de próximos lanzamientos quedaría de este modo:

GeForce RTX 4070 : abril

: abril GeForce RTX 4060 Ti : finales de mayo

: finales de mayo GeForce RTX 4050 : junio

: junio GeForce RTX 4060: por determinar

Resulta llamativo que, a diferencia de lo visto con la generación anterior, así como con el ritmo de lanzamiento de los modelos de la generación actual, la GeForce RTX 4050 no sea la última en llegar al mercado, aunque esto podría deberse a que algunas fuentes afirman que el mayor volumen de stock de la serie RTX 30 es de RTX 3060, probablemente el modelo cuyas ventas se verían más amenazadas por la llegada al mercado de las RTX 4060.