The Witcher Project Sirius no se ha cancelado

Hace unos meses supimos que los planes de CD Projekt Red con respecto a The Witcher son realmente ambiciosos, lo que sin duda es una excelente noticia para todos los que, en algún momento, hemos disfrutado de la saga que llevó al estudio polaco a convertirse en una referencia en el sector. Es cierto que a día de hoy, y tras la redención de Cyberpunk 2077, es este último el que protagoniza gran parte de las noticias relacionadas con el estudio, pero podemos tener claro que cuando se produzca el reinicio de la saga, del que supimos por primera vez hace un año, es más que probable que la situación se invierta en este sentido.

Como decía, CD Projekt Red ya adelantó, en octubre del año pasado, que tiene en agenda nada menos que tres lanzamientos relacionados con la saga: el ya nombrado reinicio de la misma, que por lo que sabemos no contará con Geralt de Rivia como protagonista; Canis Mayoris, un RPG de tipo mundo abierto que conservará la ambientación del mundo de The Witcher; y Project Sirius, desarrollado por The Molasses Flood, un proyecto diferente al del reinicio de la saga y que pondría el foco en los modos de campaña y multijugador.

Sin embargo, a mitades de mes y durante una conferencia con inversores, CD Projekt Red afirmó que se estaba replanteando Project Sirius, algo que fue interpretado por muchos, de inmediato, como que el estudio había decidido poner punto y final a la producción de este título, dejando por lo tanto los nuevos juegos de The Witcher (es decir, los que amplían el universo, no los remakes) en dos, el ya anunciado reboot y Canis Mayoris, del que no hay noticias ni buenas ni malas por el momento.

Sin embargo, lo cierto es que el estudio habló de reevaluación, no de cancelación, pese a que para bastantes personas ambos términos parezcan sinónimos. La buena noticia es que, para deshacer el entuerto, CD Projekt Red ha confirmado que The Witcher Project Sirius sigue vivo, según podemos leer en IGN. Es decir, que en este caso reevaluación significa exactamente lo que debería significar, en vez de ser empleado para evitar un término más contundente, como cancelar.

Según dicha información, lo que sí que ha ocurrido es que se ha reiniciado su desarrollo, que como he indicado antes estaba en manos de The Molasses Flood. «Entonces, este es un proyecto que, diría, es interno. También es nuevo para nosotros en términos de diseño y formato. Por esas razones, es muy diferente de las grandes producciones por las que somos conocidos. Para seguir siendo competitivos, tenemos que seguir buscando nuevas formas de ampliar nuestras franquicias«, afirmó al respecto Adam Kiciński, presidente y director general adjunto de CD Projekt Red.

¿Y qué significa que es un proyecto interno? La primera lectura es que la compañía ha decidido retirarle el proyecto a The Molasses Flood para asumir internamente su desarrollo,a sea porque los resultados que estaba ofreciendo la desarrolladora externa no eran satisfactorios, por necesidad de reducir costes o porque Project Sirius haya ganado peso específico en los planes de la compañía con The Witcher. Lo más importante, no obstante, es que sí que podemos esperar ese nuevo título en el futuro.