Microsoft Edge lleva su sidebar al escritorio de Windows

La barra lateral (sidebar) de Microsoft Edge se ha convertido, durante los últimos meses, en un elemento muy importante del navegador de los de Redmond. ¿Por qué? Pues porque además de otras muchas funciones, más o menos prácticas en función de los intereses de cada uno, ahora también es la responsable de proporcionar un acceso directo al chatbot del nuevo Bing directamente desde el navegador, es decir, sin tener que acceder a su página web.

Ya es más que sabido que Microsoft está poniendo el foco en llevar dicho chatbot a tantos emplazamientos como sea posible. Ayer mismo te contábamos que, tras una fase beta increíblemente corta, Swiftkey para Android e iOS ya proporciona acceso al mismo, y que en la misma actualización también lo han llevado a la app Start y han mejorado su integración en Skype. Es normal, saben que actualmente llevan ventaja en lo referido a la implantación de la inteligencia artificial y, claro, están jugando todas sus cartas.

Sin embargo, sería un error pensar que en Redmond han perdido la cabeza y que ya solo les interesa el nuevo Bing. Muy al contrario, y de manera bastante inteligente, están intentando aprovechar el tirón del chatbot para darle más relevancia a otros productos y servicios de su catálogo. El ejemplo más evidente es, claro, Microsoft Edge, que compartió protagonismo en la presentación del nuevo Bing, pero también va a jugar un papel clave en el alcance de Microsoft 365, entre otros.

El último movimiento en este sentido es especialmente interesante y es que, según podemos leer en The Verge, Microsoft Edge va a permitir desacoplar su barra lateral para acoplarla al escritorio de Windows. De esta manera tendremos acceso permanente a la misma mientras que el navegador esté abierto, aunque se encuentre minimizado. Esta función de momento se encuentra en pruebas en la versiones Canary y Dev y, según podemos leer, el despliegue de la misma es limitado, por lo que no todos los usuarios de ambas pueden emplearla todavía.

Su funcionamiento es muy sencillo. Tan solo hay que buscar, en la parte inferior de la misma, el botón para «Desasociar de Edge». Un click en el mismo modificará levemente su aspecto pero, si minimizamos Microsoft Edge o pasamos a otra ventana, veremos que la barra se sigue mostrando, como puedes ver en la imagen que se muestra sobre el párrafo anterior. De este modo, podremos acceder al chatbot en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para devolverla a su ubicación normal, en el navegador, tan solo tendremos que hacer click en «Adjuntar a Edge».

No obstante, y como comentaba antes, la barra lateral de Microsoft Edge no solo proporciona acceso al nuevo Bing. Desde ella también tendremos a un click de ratón Microsoft 365, Outlook, Drop, una selección de herramientas útiles… además, claro, de poder personalizarla añadiendo nuevos accesos directos, eliminando los existentes, etcétera.

Esto, desde luego, va en gustos, pero tras unos minutos probándola, pues en mi caso ya he obtenido acceso a la misma, debo reconocer que me parece una opción bastante útil para muchos casos. De momento solo la voy a probar, pues se circunscribe a las versiones de prueba de Microsoft Edge, pero cuando llegue a la versión final, no descarto emplearla, al menos durante un tiempo, para comprobar si finalmente resulta tan práctica como me da la sensación actualmente. De ser así, Microsoft se habrá marcado un importante acierto.