Valve desvela los juegos más populares de Steam Deck en abril

Una mes más, Valve ha desvelado los juegos más populares de Steam Deck, un top 20 para abril que muestra algunos cambios con respecto a lo visto en marzo y que, de nuevo, nos deja con algunas consideraciones cuando menos curiosas, teniendo en cuenta que hablamos de una consola que básicamente es un PC, pero no uno cualquiera.

Y es que cabe recordar que Steam Deck es una consola basada en Linux cuyo catálogo, el grueso del mismo y sus títulos más populares, al menos, se compone de triple A exclusivos de Windows, pero que gracias a la magia de Proton son los preferidos del público. Además, es así en términos generales (y Linux se beneficia de ello, sí).

Pero ¿y cuáles son esos juegos? Lo puedes ver en la siguiente lista con los 20 juegos más populares de Steam Deck en abril:

And just like that, it’s May. Here are the top 20 games of the past month on Steam Deck, sorted by playtime.

— Steam Deck (@OnDeck) May 1, 2023