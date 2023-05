‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ vende 10 millones de copias en sus primeros 3 días

La enorme cantidad de usuarios que tiene Nintendo Switch, unido a que la consola todavía sigue viva y la expectación que había en torno a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, han hecho que la última entrega de las aventuras de Link esté pulverizando todos los registros de la saga tras vender diez millones de copias en sus tres primeros días en el mercado.

El lanzamiento de una nueva entrega de Zelda siempre es todo un acontecimiento en la industria de los videojuegos, pero la saga tradicionalmente ha dado la sensación de que su prestigio es muy superior a sus volúmenes de ventas, sobre todo cuando se comparan con las ventas de colosos como Mario y Pokémon. Que no se entienda mal, porque el número de copias vendidas no es ni por asomo un buen indicador para determinar la calidad de un videojuego y es más, Metroid es un caso todavía más extremo sin salirnos del espectro Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela (al menos en términos comerciales) de Breath of the Wild e intenta mejorar al juego que sirvió como despedida para la Wii U y hacer que Switch empezara de la mejor manera posible. Además de pulir la fórmula y multiplicar por tres el tamaño del mapa central, ha recuperado las mazmorras clásicas de la saga, un factor que no pocos echaron de menos en Breath of the Wild a pesar de agradecer los cambios introducidos.



De las diez millones de copias que ha vendido The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en sus primeros tres días, cuatro millones corresponden al mercado estadounidense, posiblemente el área geográfica en el que la saga es más popular. Estos datos convierten al juego que nos ocupa en la entrega de Zelda que más rápido se está vendiendo en toda su historia, en el juego para Switch que más rápido se está vendiendo y en el juego de Nintendo que más rápido se está vendiendo en Estados Unidos en toda la trayectoria de la compañía nipona en ese país.

En resumidas cuentas, todo parece indicar que la saga Zelda está viviendo, 37 años después de su nacimiento, su momento de mayor apogeo comercial. Un detalle importante es que este gran interés por parte del público ha llegado con las entregas tridimensionales más hardcore. Sí, que no se dejen llevar los usuarios de PlayStation, Xbox y PC por la estética de los juegos, porque en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom los jugadores no se van a encontrar tranquilos paseos orientados a los más pequeños de la casa, sino desafíos que les harán tirar los controles por la ventana en más de una ocasión.