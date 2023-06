Cualquiera diría, viendo el apabullante éxito tanto comercial como de crítica y público de títulos de tirada reciente como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdon, que a Nintendo Switch le queda todavía mucha vida por delante, y lo cierto es… que no hay nada cierto. Incluso si Nintendo presentase su nuevo consola mañana, la actual seguiría existiendo por tiempo indefinido por una sencilla y repetida razón: tiene éxito.

Ahora bien, ni el éxito de Tears of the Kingdon es compartido por todos los juegos que salen en Switch, sean de Nintendo o de terceros, ni el hecho de que la consola mantenga su buena salud, es óbice para que el inexorable paso del tiempo denote que se va haciendo necesario un relevo. Esto, precisamente, se nota en la última aventura de Zelda, una auténtica delicia en todos los sentidos que solo adolece de una cosa: una mayor potencia gráfica con la que el excelso apartado artístico del juego brille con más fuerza si cabe.

Dicho lo cual, no todo lo que se le podría pedir a una futurible Nintendo Switch 2 es más potencia. Es por ello que, como veterano cliente de Nintendo, alguien que ha tenido todas sus consolas desde el principio, incluida la Switch, me gustaría compartir mi visión al respecto con las que considero son las cinco cosas que desearía ver cuando llegue la sucesora de Nintendo Switch, algo que no está previsto que suceda antes de mediados del año que viene, aunque nunca se sabe con los de Kioto.

Más potencia

Esto es un hecho. Ya digo que no es lo único, pero sí es la pata imprescindible sobre la que apoyar el lanzamiento que le tome el testigo a todo un fenómeno como ha sido y es Nintendo Switch. Que los gráficos no lo son todo es obvio; que son una parte capital de la experiencia, también. Tan poco sentido tiene enrocarse en una postura como en la otra: sí, es cierto que la mayoría de los juegos de Switch se ven bien tal y como están, pero no es menos cierto que conforme la distancia entre su hardware y el estándar de la industria se agranda, a peor va a ir todo.

Ya no se trata solo de estar jugando a Tears of the Kingdom y notar esos pequeños errores visuales, o esa inteligentemente buscada falta de nitidez en los gráficos con la que camuflar unas texturas que en circunstancias normales -sin el mencionado apartado artístico del juego, toda una hazaña también a nivel técnico- se haría muy dura. Se trata de avanzar, y hacerlo un poco al unísono del resto de actores, de PlayStation a Xbox o el mismo PC, todo en su justa medida, claro está.

No es necesario que la sucesora de Nintendo Switch se ponga a la par de la nueva generación de consolas, y lo más probable es que no lo haga porque la apuesta es arriesgada. Pero que el salto técnico alcance por lo menos para que se pueda permitir disfrutar de los lanzamientos third party, aunque sea con versiones ligeramente recortadas de los juegos, parece lo mínimo exigible. Siempre habrá quien la menosprecie por eso, pero se conseguiría así un equilibrio que se echa en falta.

A todo eso, si te interesa leer sobre lo que podría traer consigo una futura Nintendo Switch 2, hablando de novedades concretas y no solo divagaciones genéricas, hace poco le dedicamos otro artículo a fondo al asunto con información actualizada: lo tienes en este enlace, no te lo pierdas.

Innovación la justa

A pesar de ser una de las compañías más tradicionales del sector, Nintendo ha sido también a lo largo de su historia reciente -desde que se dedica a hacer videojuegos- una de las que más ha innovado de una forma u otra. Y, como suele pasar en estos casos, a veces les ha salido bien y otras no tanto, o directamente nada. La pregunta ahora es ¿necesita una vuelta de tuerca la propuesta actual de Nintendo con Switch? En mi opinión, no.

Antes de explicarme, un poco de contexto a razón de la innovación de Nintendo. Por ejemplo, la compañía japonesa fue la creadora de las consolas portátiles con sus Game & Watch, mucho antes de que GameBoy redefiniera el concepto, que más tarde renovarían con la doble pantalla y la capacidad táctil de Nintendo DS; fue la primera que introdujo innovaciones como la cruceta, los cuatro botones frontales típicos, los gatillos, la vibración o el stick analógico en los mandos…

Y más cosas, aunque como digo, no todo les salió bien. Como muestra, el éxito de Wii y su concepto supuso todo un fenómeno cultural que, sin embargo, no se mantuvo en el tiempo, pese a que tampoco lo intentaron. Y ¿fracasos estrepitosos? Desde el primigenio sistema de realidad virtual -casco incluido- de Virtual Boy, a la caída sin igual que tuvieron con Wii U, justo después del éxito de la anterior. Con Nintendo Switch no solo retomaron el vuelo, sino el éxito con la innovación.

Puede que el paradigma híbrido de Nintendo Switch no sea una idea original de la compañía, pero qué duda cabe que su acercamiento es el que lo ha asentado en el mercado. Sin Nintendo Switch, probablemente no existirían inventos como Steam Deck y similares. Aunque, ojo, porque la innovación con Nintendo Switch no se reduce al modelo híbrido: los mandos, los Joy-Con, tienen mucho peso en ello. En el factor innovación, quiero decir.

Por todo esto y, con sinceridad, creo que no es momento para que Nintendo intente reinventar la rueda: con mejorar lo que tiene margene de mejora, sobra. Es cierto que siempre puede caer algo mejor de lo que ya hay, pero también puede suceder al contrario. Solo me refiero al hardware aquí ¿eh?

Drift resuelto

Hablando de éxitos y fracasos de Nintendo, así como de innovaciones, tengo que incidir en esa maravilla conceptual y práctica que son los Joy-Con. De poder jugar con ellos apoltronado en el sofá sin tener juntas las manos, de que respondan al movimiento… Solo quienes han disfrutado de la experiencia, saben lo increíble que es… Hasta que aparece el drift y comienza el sufrimiento. Pero sufrimiento. El drift de los Joy-Con va más allá de lo que ha podido ver en la industria nunca antes, que ya tiene delito.

Del tema del drift o la deriva hemos hablado en numerosas ocasiones en estas páginas por diferentes motivos: quejas, demandas, investigaciones, más demandas, asunciones de culpa de facto… Por si acaso, esto se refiere a la deriva de las palancas analógicas, y es que con el uso y el paso del tiempo y de manera irremediable, los Joy-Con fallarán (también el Pro Controller, ojo, aunque en menor medida) hasta alcanzar niveles en los que casi se hace imposible jugar.

En resumen, los Joy-Con, una de las joyas de la corona de Nintendo Switch por todo lo que aportan, son también una pieza terrible, creada con fallos de diseño para los que no hay solución. A tal punto se ha llegado que, al menos en la Unión Europea, Nintendo se ha comprometido a realizar reparaciones ilimitadas, porque el fallo siempre terminará reproduciéndose. Y no, no es un error perdonable para una compañía del nivel de Nintendo, conocida además por fabricar productos duraderos y de calidad.

En serio: hace ya más de seis años desde que salió a la venta Nintendo Switch y que no haya solución, cuando en el resto de consolas esto no pasa, es como una broma de mal gusto. En este tiempo han salido iniciativas que dicen erradicar el problema, un viejo conocido -pero bastante más circunstancial- de los mandos analógicos. Lo peor es que las compañías que andan innovando con esto son nada al lado de Nintendo. Ergo, Joy-Con sin drift sí o sí (y si son un poquito más grandes, mejor).

Retrocompatibilidad

Este punto deriva en cierta manera del tema de la potencia, que a fin de cuentas viene definida por el hardware que monte la consola y se entiende rápido: vale que con el cambio de medios, las nuevas consolas no puedan leer cartuchos o discos digitales, pero no hay excusa para que la sucesora de Nintendo Switch no mantenga la retrocompatibilidad con esta. Bueno, sí la hay: que cambien mucho el procesador gráfico y el sistema y lo hagan extremadamente complicado, pero con previsión, no es obstáculo.

Por supuesto, tampoco hay obstáculo en el formato de los juegos en esta ocasión, habida cuenta de que los «cartuchos» de Nintendo Switch, denominados como Game Card, son un refrito de formatos como Secure Digital (las tarjetas SD y MicroSD). Por formato, hasta los que se usaban en Nintendo DS y 3DS se antojaban como potencialmente compatibles, aunque es probable que el esfuerzo no les mereciera la pena y prefieran el enfoque virtual y la cutreemulación al estilo de lo hecho con Super Mario 3D All-Stars, pero…

Pero, salvo que Nintendo haga algo insólito, la retrocompatibilidad con Nintendo Switch es indispensable.

Una eShop persistente

Por último, un tema pendiente que va mucho más allá de los que venga después de Nintendo Switch: basta ya de saquearnos generación tras generación, de querer cobrarnos una y otra vez por el mismo juego. O sea, basta.

Nintendo se estrenó con las tiendas de juegos en línea con Wii y su WiiWare, cuyo ciclo de vida fue importante: se puso en marcha a finales de 2008 y permaneció abierto permitiendo la descarga de contenidos hasta 2019, si bien tuvo reaperturas puntuales de las que también se benefició Nintendo DSi, la segunda en subirse al carro de Internet. Luego llegaron Nintendo 3DS (principios de 2011) y Wii U (finales de 2012) y, en ambos casos, se ha alargado hasta el pasado abril de 2023 la actividad en la tienda, aunque desde entonces y por un tiempo indefinido, solo se podrá descargar lo que se tenga comprado o sus actualizaciones.

Ninguna pega en este aspecto: no se le puede exigir -¿o tal vez sí?- a una empresa que mantenga para siempre el soporte de dispositivos y sistemas obsoletos, porque todo ello tiene un coste que no es asumible cuando no se generan beneficios. Sin embargo, muchos de esos juegos están disponibles en la eShop de Nintendo Switch, solo que tienes que volver a pagar por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué semejante atraco continuado?

¿Por qué, mientras tenga un dispositivo actualizado de Nintendo y me gaste dinero en su tienda, no puedo seguir descargando aquello por lo que ya pagué y que sigue disponible en la tienda? ¿Por temas de compatibilidad? ¿Por temas de encaje? ¿O porque quieren hacer caja tantas veces puedan con el mismo producto? Hay compañías que con las consolas de nueva generación están teniendo políticas de actualizaciones de juegos gratis que se presumen imposibles para Nintendo. Pero ni siquiera me refiero a eso.

Entiendo además que se trata de un asunto complejo, porque muchos de los juegos que se añaden a las tiendas digitales requieren de mantenimiento que asegure su compatibilidad, lo cual nos devuelve al tema de la retrocompatibilidad. Sin embargo, no el grueso del catálogo «legado» no pasa así. ¡Si ni siquiera Nintendo lo hace! Ahí está el mencionado cutreport de Super Mario 3D All-Stars para confirmarlo… y el más reciente Metroid Prime Remake para matizarlo, no todo es aplicarle un salto de definición sin más.

La verdad es que no tengo una solución a este problema, pero lo de estar pagando en cada generación por juegos que compré en anteriores me parece una vergüenza impropia del año en el que estamos. Hace una década todavía jugaba a Wii y compraba juegos en WiiWare. Hacía lo mismo en Steam. Hoy sigo pudiendo acceder a todo mi catálogo de Steam, pero con Nintendo no pasa. Esto es algo que debería cambiar, por una vez, en beneficio del usuario.

Y hasta aquí mi lista con las cinco cosas que desearía ver cuando llegue la sucesora de Nintendo Switch.