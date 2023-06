Katamari, el huevo de pascua de Google que lo arrasa todo

¿Conoces el efecto «bola de nieve»? Ese por el que la bola de nieve que rueda va haciéndose más y más grande… Pues Katamari es parecido, pero sin la necesidad de que haya pendiente y con la facultar de crecer a medida que se le va pegando todo lo que toca.

En eso consiste Katamari, un venerado juego de culto de PlayStation 2 que dentro de un par de años cumplirá dos décadas desde su lanzamiento original en la consola de Sony y que este mismo mes ha sido protagonista de un remake en la forma de We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, disponible para PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xobox Series y Nintendo Switch.

Ya ves de qué va el juego, si es que no lo conocías. Pues bien, en Google han decidido rendirle homenaje, como tantas otras veces hacen, a través de su buscador, con otro de sus populares huevos de pascua con el que solo perderás unos instantes, pero que te gustará probar por ti mismo.

Simplemente busca Katamari en Google y fíjate en la pelotita que palpita justo al lado de la ficha del juego. Dale y… los controles son básicos, pero ni siquiera los necesitas, porque la esfera responde al cursor, o al dedo, y es que este huevo funciona tanto en el PC como en el móvil. Ale, ya puedes cargarte la página… como tanto parece gustarle hacer a Google de vez en cuando.

Prueba, por ejemplo, a buscar «do a barrel roll» o «askew» (sin las comilllas); aunque lo cierto es que huevos de pascua hay mil en Google y no todos son iguales. Hay de todo, de hecho: juegos, utilidades, homenajes (mira lo que hicieron con Thanos o The Last of Us, por citar algunos recientes y bien conocidos)… Este es una tontería, sí, pero tiene su gracia.