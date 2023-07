Spotify alcanza los 220 millones de usuarios Premium

Nada más conocerse que, siguiendo la tendencia generalizada entre los grandes servicios de contenidos, Spotify subirá el precios de todos sus planes de pago, la compañía daba a conocer su último informe de beneficios, en el que se incluyen más datos al margen de los meramente económicos.

No obstante, Spotify sigue creciendo y eso se refleja en audiciencia, pero también en los ingresos que recibe la compañía. A fecha de 30 de junio de 2023, reportan 220 millones de usuario Premium, o lo que es lo mismo, usuarios de algunos de sus planes de pago, todo ello de un total de 551 millones de usuarios activos mensualmente. Es decir, cerca de la mitad de su base de usuarios apoquina.

En relación al mismo periodo del año pasado, ambas cifras son de crecimiento: de un 27% en el caso de los usuarios de pago y en un 17% de los usuarios totales. Sin embargo, los beneficios no fluyen en la misma cuantía y, de hecho, Spotify gana ahora menos de lo que ganaba entonces, a razón de unos 4,27 euros por usuario. En el trimestre anterior eran 4,32 euros. El resto del precio de suscripción, obviamente, son las regalías.

De este ajuste en las ganancias, pero sobre todo de la situación económica que arrastramos de un par de años a esta parte se entienden movimientos de la compañía como el despido de 600 empleados en enero, la distensión en la apuesta por el segmento podcast la última decisión mencionada, la subida de precios en la suscripción del servicio.

Con todo y como nos recogíamos no hace mucho, que Spotify crezca, no significa que el negocio sea rentable, al menos en números netos. Para más inri, Spotify pierde cada vez más dinero y en el presente ejercicio alcanza los 302 millones de euros de pérdidas, en comparación con los 125 millones del último trimestre de 2022. Más información en The Verge.

Asimismo, ni el anteponer el crecimiento a los beneficios, ni el aplicar subidas de precios, es algo exclusivo de Spotify. Sin ir más lejos, la semana pasada se anunciaba lo propio de YouTube Premium o YouTube Music, que para el caso son lo mismo. Pero es que también lo han hecho Apple Music, Amazon Music o Tidal (este, a partir de agosto), aunque no se hayan en todos los casos a todos los mercados en los que operan.