Windows 11 sigue creciendo entre los usuarios de Steam

Es difícil saber si Windows 11 ha proporcionado más alegrías o disgustos a Microsoft. Recordemos que su anuncio oficial se produjo solo semanas después de que la cancelación de Windows 10X fuera oficial, en un movimiento que apuntaba a capitalizar, lo antes posible, la mayor parte posible del trabajo llevado a cabo en una versión de Windows que iba a estar dirigida a competir con ChromeOS y los chromebooks. Nunca sabremos si realmente se adelantó su fecha de lanzamiento o no, y menos si fue por la caída de 10X, pero cuando el río suena…

Así, y aunque lo anunciado en su presentación de junio de 2021 sonaba interesante, parte de lo adelantado no llegó de la mano del lanzamiento de Windows 11, lo que hizo que se generalizara la percepción de que los cambios entre éste y su predecesor no justificaban un salto de versión. Por poner un ejemplo de ello, pese a que DirectStorage en Windows fue anunciado en dicha presentación, no ha sido hasta muy recientemente que han empezado a llegar, y de manera muy limitada, los primeros juegos compatibles con esta tecnología.

La combinación de falta de novedades junto con los problemas técnicos que ha experimentado el sistema operativo, han ocasionado que su ritmo de adopción haya sido bastante inferior al deseado por Microsoft. Y no ha sido por falta de presión al respecto, pues cualquier usuario que se mantenga en Windows 10 sabe que los mensajes, pop-ups y demás animando al usuario a dar el salto son una constante. E incluso, ya hay una creciente comunidad de usuarios que afirman que se saltarán Windows 11, pasando directamente de Windows 10 al futuro Windows 12, que parece estar más cerca de lo que cabía imaginar hace un año.

Sea como fuere, parece que la cuota de mercado del sistema operativo sigue creciendo, lentamente pero de manera sostenida. Así, según podemos ver en la encuesta mensual de Steam, Windows 11 es el sistema operativo del 36,67% de sus usuarios, lo que supone un crecimiento del 0,92% con respecto a los datos del mes anterior.

Ese es el dato positivo para Microsoft, pero el negativo es que Windows 10 sigue siendo la versión de su sistema operativo más presente entre los usuarios de Steam aunque, eso sí, con tendencia descendente. Así, su cuota del mes de julio supuso el 57,87%, más de uno de cada dos, si bien acusó un descenso del 1,56% frente a los datos de junio. El resto de versiones de Windows ya apenas tienen presencia, con un 1,21% de Windows 7 64 bits, un 0,25% para Windows 8.1 64 bits y un 0,10% para Windows 7 32 bits. En los tres casos, se observa un leve crecimiento frente al mes pasado, pero es tan bajo que no resulta significativo.

La llegada de más títulos compatibles con DirectStorage puede contribuir, sin duda, a un mayor crecimiento de Windows 11 entre los jugadores, pues la mejora de rendimiento que ofrece es más que destacable. Sin embargo, salvo que más desarrolladores empiecen a adoptar esta tecnología a corto plazo, es posible que cuando la cantidad de títulos que emplean esta tecnología ya marque una diferencia, Windows 12 ya esté entre nosotros.