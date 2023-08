Samsung Galaxy Z Fold5, el plegable más duro

Ya han pasado algunas semanas desde la presentación de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5, la nueva generación de los plegables de la tecnológica coreana, que podemos afirmar que es la que más firmemente apuesta, desde hace ya años, por este tipo de dispositivos. Tanto es así que, probablemente, de no ser por su constancia en este sentido, otros fabricantes no se hubieran animado a dar el salto a este mercado, haciendo por lo tanto que las opciones para los usuarios crezcan sustancialmente.

Es cierto, eso sí (y no solo en el caso de Samsung, esto hay que dejarlo claro) que los primeros modelos de smartphones plegables que llegaron al mercado no eran especialmente resistentes. Esto es comprensible, pero claro, dejó una muesca indeleble en este tipo de dispositivos, una mácula de la que no han conseguido librarse, aún cuando es innegable que han evolucionado a muchísimo mejor en este sentido, al punto de que la resistencia de los modelos actuales tiene poco o nada que envidiar a los smartphones de factor de forma fijo.

Son varias las pruebas, a este respecto, a las que deben someterse los dispositivos como el Samsung Galaxy Z Fold5 y, aunque tradicionalmente las de los propios fabricantes tendían a ser las más exigentes, de un tiempo a esta parte han proliferado algunos creadores de contenidos especializados en someter los smartphones más destacados del mercado a, creo que el término test de resistencia se queda un tanto corto, pues casi merecen más el calificativo de torturas.

Uno de los comunicadores más destacables en este sentido es JerryRigEverything, que en ocasiones también somete los dispositivos a pruebas de desmontaje, en este enlace puedes ver algunas de sus pruebas más destacables. Y ahora nos hacemos eco de una nueva prueba, en la que ha sometido al Samsung Galaxy Z Fold5 a una completa y muy dura prueba de resistencia, de la que el plegable ha salido victorioso. Es más, repasando el histórico de pruebas de Jerry en este sentido con plegables, podemos afirmar que nos encontramos ante el modelo más resistente hasta la fecha.

Como puedes ver en el vídeo, el Galaxy Z Fold5 tuvo que enfrentarse al fuego, a un cúter, a la fuerza bruta… y hay momentos en los que puede parecer que el móvil va a ceder. Pero no, en algunas pruebas en las que otros dispositivos quedaron dañados permanentemente, en este caso nos encontramos con una durabilidad más que destacable.

Por otra parte, en una prueba que se emitió en directo en YouTube pero que no está disponible online actualmente, otro youtuber quiso comprobar la durabilidad de la bisagra del Samsung Galaxy Z Flip5, que Samsung cifra en 200.000 pliegues. El resultado fue que, aunque empezó a experimentar algún problema pasados los s 220.000, fue capaz de seguir funcionando adecuadamente hasta superar los 400.000.