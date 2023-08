Posible primera imagen de la PlayStation 5 Slim

Cuanto menos falta para la llegada de la esperada PlayStation 5 Slim, más dudas se van generando a su alrededor. Recordemos que, tradicionalmente, esta versión ofrecía unas prestaciones similares o ligeramente superiores al modelo original, en un diseño de tamaño sustancialmente inferior a éste. No en vano, es esta reducción de sus dimensiones lo que daba lugar al calificativo de slim, que podemos traducir como esbelto, delgado, etcétera. Además, tradicionalmente solía marcar el ecuador del ciclo de vida de cada generación como actual.

Con respecto a este último punto, todo indica que en esta generación no será así pues, recordemos, la PlayStation 5 original salió a la venta en la Navidad de 2020 y esperamos que PlayStation 5 llegue al mercado en los próximos meses y, en todo caso, antes de la Navidad de 2023. Sin embargo, como ya te contamos hace unos meses, hay señales que apuntan a que PlayStation 6, el relevo de la actual generación, no llegará al mercado hasta 2028. Así pues, la Slim llegaría tres años después de la original, pero cinco años antes de su relevo.

Por otra parte, también te contábamos hace algunas semanas que PlayStation 5 Slim apuntaba a no ser tan slim, al punto de que quizá Sony finalmente no emplee ese calificativo para esta revisión de PS5. Una teoría que se veía reforzada por la filtración, ésta de hace tan solo un par de días, que además de incidir en la mínima diferencia de tamaño, también daba algunas pinceladas sobre su diseño que, la verdad, no lo dejaba precisamente en buen lugar.

Here’s the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) «Slim» pic.twitter.com/234PcjEVgc — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

Pues bien, precisamente en la línea de esa filtración, ahora se ha publicado en foros de A9VG una supuesta imagen de la PlayStation 5 Slim, una imagen que vendría a confirmar la filtración del miércoles. No obstante, no debemos olvidar que hablamos de filtraciones, no de informaciones confirmadas por parte de Sony, de modo que hasta que la tecnológica japonesa se pronuncie al respecto, debemos tomarnos estas informaciones con ciertas reservas.

De confirmarse, eso sí, cada vez parece más probable que finalmente no estemos hablando de PlayStation 5 Slim, sino de una revisión del modelo inicial, cuya principal diferencia es el salto a una APU de 5 nanómetros. En tal caso, no obstante, no podemos descartar que Sony sí que se esté reservando una slim para algún momento, más adelante, dentro del ciclo de vida de esta generación. De esta manera, Sony daría una respuesta más rápida a quienes demandaban un integrado más eficiente en PS5, pero no lo haría a costa de desmerecer la tradición de los modelos slim que, generación tras generación, son esperados por muchos usuarios.

Imagen de apertura: Videocardz