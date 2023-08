Las GeForce RTX 50 utilizarán cinco núcleos gráficos diferentes, primeros detalles

El desarrollo de las GeForce RTX 50 es una realidad desde hace tiempo, aunque su presentación no tendrá lugar hasta mediados o finales del año que viene. Antes de que se produzca su anuncio llegarán las GeForce RTX 40 «refresh», una renovación intergeneracional con la que NVIDIA debería seguir en mayor o menor medida los pasos que dio en su momento con las GeForce RTX 30.

Aunque todavía falta bastante para su anuncio oficial el goteo de rumores y de filtraciones sobre las GeForce RTX 50 nos ha ido dejando información interesante, y hoy tenemos nuevos datos que vamos a compartir con vosotros. Según fuentes chinas, NVIDIA va a utilizar un total de cinco núcleos gráficos diferentes para dar forma a esta nueva generación de tarjetas gráficas, y quedarán divididos de esta manera:

NVIDIA GB202 : el tope de gama, será utilizado en la GeForce RTX 5090, y puede que en las GeForce RTX 5090 Ti y GeForce RTX 5080 Ti.

NVIDIA GB203: será un chip de gama alta que se utilizará en las GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti y GeForce RTX 5070.

NVIDIA GB205: este será un chip de gama media que dará vida a las GeForce RTX 5060 Ti y GeForce RTX 5060.

NVIDIA GB206: con este chip se fabricarán las GeForce RTX 5050 Ti y GeForce RTX 5050.

NVIDIA GB207: esta GPU se utilizará para fabricar tarjetas gráficas de gama de entrada inferiores, y puede que para ciertas soluciones de bajo consumo para portátiles.

Si has estado atento te habrás dado cuenta de que nos hemos saltado la GPU NVIDIA GB204. Esto tiene una explicación, y es que en teoría la serie GeForce RTX 50 no utilizará dicho núcleo gráfico. Es algo muy curioso que no está confirmado, así que debemos tomar esta información con pinzas, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que han tenido históricamente los núcleos serie X04 de NVIDIA.

Puede que para esta nueva generación gráfica el chip GB203 tenga más sentido para NVIDIA, y que el gigante verde haya decidido que no necesita recurrir a un GB204. No es algo difícil de entender, pensad que el gigante verde podría aprovechar los chips GB203 con mayor tasa de éxito en la oblea para fabricar la GeForce RTX 5080 y utilizar aquellos chips que salen con menos unidades SM funcionales para dar forma a los modelos inferiores. De esa manera aprovecha mejor la producción y la simplifica.

Se rumorea que las GeForce RTX 50 de NVIDIA van a marcar un salto importante en materia de rendimiento frente a la generación actual, y también a nivel de consumo gracias a las mejoras a nivel de microarquitectura y al salto al nodo de 3 nm de TSMC.