Novedades de GeForce Now, nueva oleada de juegos para ampliar catálogo

Como cada jueves NVIDIA ha confirmado las novedades de la semana que llegan a GeForce Now, su conocido servicio de juego en la nube. Los que nos leéis a diario ya sabéis que dicho servicio ofrece una experiencia realmente buena, incluso en su modalidad gratuita, y que la versión «Ultimate» tiene poco que envidiar al juego en local con un PC de gama alta.

Si no cumples con los requisitos para mover un juego GeForce Now puede ayudarte, como te contamos en su momento en este artículo, y si quieres olvidarte para siempre del tema del hardware y disfrutar de un PC tope de gama sin tener que hacer una gran inversión tienes diferentes opciones disponibles.

La más económica es la suscripción «prioritaria», que te permitirá jugar en 1080p a 60 FPS con las tecnologías RTX por solo 9,99 euros al mes, y la superior es la «Ultimate», que utiliza una plataforma basada en GeForce RTX 4080 y te permitirá jugar hasta en 4K y 120 FPS con las tecnologías RTX (trazado de rayos y DLSS). Tiene un precio de 19,99 euros al mes. Puedes encontrar más información en este enlace.

Con GeForce Now puedes utilizar los juegos que ya tengas en las plataformas de distribución digital más importantes y conocidas del momento, como Steam, Epic Games Store y Good Old Games, así que no tendrás que volver a pagar por juegos que ya has comprado anteriormente.

GeForce Now amplía catálogo con otros 16 juegos