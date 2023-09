Filtradas las intergeneracionales de Xbox Series

El recambio de mitad de generación de PlayStation 5 y de Xbox Series es esperado por no pocos jugadores, que esperan que estos nuevos modelos aporten algunas novedades interesantes, más allá del diseño (aunque esto también tiene su importancia, claro). Durante los últimos meses hemos tenido algunas noticias al respecto en lo referido a los planes de ambas compañías, y resulta interesante, porque vistos los movimientos de una y de otra, da la clara sensación de que están reajustando sus planes en función de los de su rival.

Con respecto a Microsoft, hace algo más de un mes se filtró que estaban preparando una Xbox Series X más económica, pero unas semanas después Phil Spencer afirmó, en una entrevista, que la compañía no estaba trabajando en el relevo midgen de la generación actual. Esto, claro, descolocó a muchos pues, como ya comentaba antes, sí que hemos tenido noticias sobre los planes en este sentido de Sony, que recientemente publicó una gran actualización para PlayStation 5, al tiempo que nos mantiene a la espera para saber qué ocurrirá finalmente tanto con la versión slim, que apunta a no ser tan slim, como con PS5 Pro, que apunta a convertirse en el modelo más potente de toda la oferta de la generación actual.

Así visto, casi daría la sensación de que Microsoft ha tirado la toalla en esta generación, con la única excepción de la Xbox Series S con un terabyte, y que ha decidido centrar sus esfuerzos en los juegos, además de, claro, dedicar todos los recursos necesarios a las batallas legales para intentar completar la compra de Activision Blizzard King. Sin embargo, y precisamente a consecuencia de esto mismo, hoy podemos saber que Spencer se guardaba una sorpresa en el bolsillo.

Como ya sabemos, la FTC estadounidense ha sido uno de los organismos que mayor resistencia ha presentado a la compra, lo que ha obligado a Microsoft a presentar un enorme volumen de información al regulador, información que en muchos casos es confidencial, pero que de una u otra manera ha terminado filtrándose. Hace solo unas horas te contábamos, debido a dichas fugas, los planes de Microsoft en lo referido a juego en la nube, y ayer vimos otro documento que señalaba que tendremos que esperar por The Elder Scrolls VI como mínimo hasta 2026.

Pues bien, ahora nos encontramos con otra filtración, que nos revela que Phil dijo la verdad… pero solo a medias, puesto que en realidad ya había planes al respecto. Y es que según un documento al que ha tenido acceso The Verge, el recambio intergeneracional de Xbox Series llegará entre agosto y octubre de 2025. Y no, esto no significa que contemplen un lanzamiento en ese rango temporal, no, es que prevén el lanzamiento de Ellenwood 1 terabyte a finales de agosto, y de Brooklyn 2 terabytes a finales de octubre.

En este punto, claro, lo más probable es que te estés preguntando qué son Ellenwood y Brooklyn, aunque seguro que ya lo has imaginado y, con toda probabilidad, has acertado: son los nombres en clave de las dos nuevas Xbox Series (S la primera y X la segunda) que llegarán al mercado en 2024, con esas capacidades de almacenamiento y que serán anunciadas algo antes, pues en el gráfico vemos que se sitúa en la divisoria entre junio y julio. Pero además, en el mismo documento también podemos ver que Microsoft planea comercializarlas con otras capacidades de almacenamiento durante el segundo semestre de su año fiscal 2025 (que corresponde al primer semestre natural de 2025).

Pero ahí no queda la cosa, y es que además de Ellenwood y Brooklyn, cuyas especificaciones técnicas veremos a continuación, el documento menciona una tercera consola, con nombre en clave Uther, que aunque lo primero que nos venga a la cabeza sea que puede ser la variante Pro de esta generación, al ver las especificaciones que se muestran en el documento comprobamos coincide en todos los puntos con Brooklyn, lo que nos inclina a pensar más en una variante de Brooklyn personalizable, en la línea de lo que ya ofrece la compañía para el Xbox Elite Series 2. Sin embargo, este modelo no aparece reflejado en el cronograma, al encontrarse todavía en desarrollo.

En la siguiente tabla puedes ver los modelos y especificaciones:

Lo primero que llama la atención, visualmente, de los nuevos modelos de Xbox Series, es sin duda el diseño cilíndrico de Brooklyn, una interesante ruptura con el planteamiento rectangular tan predominante en el sector. No obstante, lo verdaderamente destacable es que, por lo que podemos leer, Microsoft ha decidido apostar de manera exclusiva por el formato All Digital, es decir, que las evoluciones de Xbox Series X (Brookyn y Uther) no contarán con unidad óptica, sin duda un movimiento bastante arriesgado, y que supone un paso más en la desaparición del formato físico.

Por lo demás, salvo los dos terabytes de almacenamiento de Brooklyn (un aumento esperable, dada la eliminación de la unidad óptica), no vemos diferencias destacables entre los modelos actuales y los futuros, Xbox Series S se mantiene con una GPU con una capacidad de cómputo de 4 teraflops y 10 gigabytes de memoria, mientras que Series X también repite con los 16 gigabytes de memoria y la GPU con capacidad de cómputo de 12 teraflops. Así, la primera se señala como diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo a 1.080p, mientras que la segunda apunta a los 1.440p. Claro, que una cosa es la teoría, y otra muy distinta la que nos ha ido mostrando la realidad. Lo único destacable lo encontramos en la mejora de la conectividad inalámbrica, con el salto a WiFi 6E.

Estas son las fichas completas de ambos modelos de Xbox Series en el documento filtrado:

Xbox Series X «Brooklyn»

Xbox Series S «Ellenwood»

Y este es el cronograma con las fechas de lanzamiento previstas (y sí, también se habla de mandos, hablaremos de ellos un poco más adelante):

Así las cosas, y si no hay cambios sobre los planes indicados en este documento, Xbox Series S «Ellenwood» saldrá a la venta a finales de agosto de 2024 y su precio será de 299 dólares.

Por su parte, Xbox Series X «Brooklyn» saldrá a la venta a finales de octubre de 2024 y su precio será de 499 dólares.

Xbox Controller

El documento filtrado no solo nos adelanta los planes de Microsoft con respecto a Xbox Series, también nos revela que unos meses antes, a finales de mayo, tendremos una nueva versión del Xbox Controller, con nombre en clave Sebile, que ha sido rediseñado tanto para ofrecer una respuesta háptica más precisa y que incluirá incluirá un acelerómetro para soporte giroscópico, y cuyo software también será actualizado para hacer que tanto el emparejamiento con dispositivos como el juego directo en la nube sean más sencillos que con el modelo actual.

Esta es la tabla relativa a las novedades que llegarán con Sebile, y también con Igraine, del que hablaremos a continuación:

De nuevo, al igual que con las consolas con Brooklyn y Uther, nos encontramos con la referencia XDL junto a otro nombre en clave, en este caso Igraine, pero en este caso hay diferencias en lo referido al contenido que se incluye con el mando, con un cable USB C a A en Sebile, al que debemos sumar un USB C a C en Igraine, así como lo que parecen ser distintas opciones de auriculares en el modelo con la etiqueta XDA. No hay diferencia, sin embargo, en lo que podemos esperar con respecto a sus prestaciones y rendimiento. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que también nos encontramos ante un modelo personalizable, como el actual Xbox Elite Series 2.