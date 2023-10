Probamos el Ford Puma ST 170CV Híbrido

«Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras.» Ana (El Espíritu de la Colmena, 1973)

La culpa es de Paco que ha jubilado a él y a su bar. Me siento con desgana en la mesa de esta cafetería franquiciada, anodina y estúpida y pido un estúpido y anodino capuccino. Y las chicas de enfrente llaman a gritos a Pili agitando los brazos. Y llega Pili. Un cumulonimbo de rizos arropando a una sonrisa se sienta con ellas entre irritantes carcajadas. Irritantes todas menos la de ella. Desde ahora Pili es mi mundo, un mundo donde no tengo sitio, donde no pertenezco. Y este capuccino está frío. Odio el café frío. El café tiene que ser como el infierno: amargo y ardiente. La lámpara, está demasiado baja y tengo que moverme para verla de nuevo. Para observar como se ríe otra vez, como agarra la taza con las dos manos. Tiene manos pequeñas. Su mirada se escabulle de la conversación y parece dirigirse hacia mi. Me escondo tras la lámpara. Demasiado rápido, la golpeo con la cabeza y la luz se mueve sobre la mesa. Dibuja círculos hasta que la detengo con la mano. El camarero se acerca: es canoso y delgado, se mueve con dificultad. Sonríe demasiado. En el infierno llamas y amargura y nada de sonrisas. Me pregunta si estoy bien, que le dijo al dueño que las lámparas deberían estar más altas.

No se preocupe, sonrío, él finje intentar arreglar la lámpara pero ¿cómo diablos la iba a acortar? Mientras tanto él se ha interpuesto no puedo verla. No se si aún está ahí. Oigo una carcajada. ¿Ella? ¿Sus amigas? O será otra persona. No. Imposible. Era su risa. Me impaciento. Gracias, puede dejar la lámpara. Tendré cuidado. Sonrío de nuevo. El hombre canoso se encoge de hombros. ¿Quiero algo más? Se ha apartado ligeramente. Detras de él la mesa vacía. Ella no está. Su taza seguirá guardando el calor de sus pequeñas manos sobre la mesa. Que si quiero algo. Sí. Quiero viajar doce minutos al pasado, quiero valor para decirle que me ha deslumbrado, que ha desconcertado una vida de cinismo y amargura, quiero pedirle si le importa que me siente con ellas, quiero descubrirme, quiero descubrirla poco a poco, intentar hacerla feliz paso a paso, minuto a minuto, hipotecar mis pensamientos con sus intereses, ganarme su mirada con ternuras y torpezas, gastarlo todo en explorar su existencia minuciosamente, conquistar su aliento. Y su risa, empaparme de sus carcajadas, saborear su sonrisa. ¿Que qué quiero? Otro capuccino. Muy caliente. Sin azucar.

No hay duda que el Puma es uno de los modelos más exitosos de Ford en la actualidad. Como ya hemos podido probar en varias ocasiones, la combinación de una carrocería de SUV compacto rozando la de una berlina, habitabilidad, buen maletero y gran puesta en escena sobre el asfalto son ingredientes ganadores. Por eso hemos querido probar una vez más este acierto del fabricante americano esta vez con una variante de la versión deportiva ST para la que se ofrece un motor menos potente que la versión anterior pero que puede lucir la etiqueta cero gracias a un sistema de micro hibridación.

Modelo analizado Ford Puma Motor y acabado 1.0 EcoBoost Hybrid 170 CV Powershift Potencia 170 CV Velocidad máxima 210 Kmh Aceleración o-100 7,4 s Largo/ancho/alto 4226/1805/1533 mm Potencia máxima RPM 170 CV 5.750 rpm Par máximo Nm/RPM 248 Nm Caja de cambios Automático 7 velocidades Web https://www.ford.es/ Precio 31.799 euros

Se trata de una variante que hace que esta versión ST del Puma pueda aspirar a ser un coche más versátil aunque pierda algo en prestaciones, como veremos, cuando se realiza una conducción más deportiva. Con la etiqueta Eco y unos consumos más razonables a baja velocidad junto a un tamaño compacto, buena maniobrabilidad, habitabilidad y maletero, este modelo de Puma ofrece más que nunca un buen compromiso entre emociones y practicidad. Por supuesto todo esto sobre el papel y solamente una prueba sobre el asfalto puede despejar la duda de si estamos ante un ST demasiado descafeinado o que no aporta nada desde el punto de vista práctico.

Estética ST

De la estética del Puma ya hemos hablado en varias ocasiones, incluso en su versión ST Gold, la más exclusiva que podemos encontrar en el catálogo de Ford. Si ya las líneas de este SUV compacto son deportivas, los detalles estéticos de la variante ST acaban por imprimir a este modelo una estética dinámica y agresiva. Son retoques responsabilidad de la oficina Performance del fabricante americano que deja su marca en algunas partes del coche como el marco de la puerta o el faldón del spoiler delantero. Y el logotipo de la variante ST también la encontramos asomando en la parrilla delantera, el maletero o el volante.

Como hemos comentado otras veces la lína del Puma es engañosa, tiene hechuras de SUV compacto pero en realidad las dimensiones rondan las de un turismo por lo que la aerodinámica y el aspecto deportivo quedan marcados en un modelo que no deja indiferente, máxime cuando tiene las huellas de la versión ST por todas partes. Las pinzas de freno de color rojo que asoman tras los radios de las llantas deportivas selladas por Ford con su logotipo histórico maridan perfectamente con el color azulado brillante y los remates en plástico negro salpican con detalles racing adicionales al Puma.

En el interior los asientos delanteros son estilo baquet pero artículados con el enorme reposacabezas envolvente que quita visibilidad a los ocupantes de la parte de atrás pero añade mucha comodidad a los de la parte delantera, sobre todo en conducción deportiva. Los laterales también envuelven el cuerpo para lograr una buena estabilidad en recorridos virados a velocidades altas. No falta el sello Ford Performance y una tapicería de tacto muy agradable combinación cuero y piel vuelta. La visibilidad para el conductor y la disposición de los mandos hacen que sea agradable y fácil de conducir.

Interior deportivo

El interior luce los ya mencionados elementos de plástico imitación fibra de carbono, una generosa pantalla (para el tamaño del coche) para el sistema de información y entretenimiento con el mismo software que el que pudimos ver en el último modelo de Puma que Probamos. Buena visibilidad, lógica en los menús, compatibilidad Android Auto / Apple Car Play pero quizás una renovación estética pendiente.

La parte de indicadores sigue siento digital con distintas opciones de personalización y que cambia de estética y de información al cambiar entre los distintos modos de conducción que permite el sistema de este Puma. El cambio en este caso es automático, pero Ford opta (en nuestra opinión con acierto) por una palanca tradicional que también se encuentra terminada en material imitación de cuero y decoraciones de tinte deportivo.

En la parte de atrás bastante espacio para ser una versión deportiva, con espacio para dos personas y una tercera bastante incómoda, sobre todo por espacio lateral y la presencia de un túnel de transmisión de tamaño considerable. En cualquier caso buena habitabilidad para el tamaño del coche que se remata con un maletero de buena capacidad. 456 litros más un espacio en el doble fondo en el que podemos colocar objetos que no queramos que rueden por el maletero. Un detalle peculiar en el que nos fijamos esta vez, hay un tapón en el fondo para desaguar líquido en el caso que se haya vertido en el maletero.

Prestaciones

Llegamos al apartado de las prestaciones y comportamiento del coche. El repaso de las características técnicas es obligado: el motor tricilíndrico se ha encogido de los 1,5 a 1.0 litros de cilindrada que rinde 170 caballos a 5.750 revoluciones (250 revoluciones menos que el máximo de potencia alcanzada por el motor de 200 caballos) al que se le asigna un ayudante en forma de motor eléctrico de 16 caballos de los que utiliza 10 para auxiliar al motor de explosión en ocasiones concretas como la de arrancar desde parado.

Como hemos adelantado el cambio en esta ocasión es automático de tipo Powershift de siete relaciones y doble embrague con tecnología de pares de engranajes. Como hemos dicho esta motorización de vale a esta versión para obtener la codiciada etiqueta ECO de la DGT, así como para reducir emisiones, aunque no de forma dramática, y obtener unos mejores resultados en el apartado de consumos, tal y como veremos más adelante.

Durante las pruebas en ciudad el comportamiento de este Puma ST ha sido muy similar al de la versión de 200 caballos. Apenas hemos notado diferencia a la hora de salir de parado en recorridos cortos y la agilidad y buena maniobrabilidad del coche se mantienen. Lo que ha mejorado bastante es desde luego el consumo que en nuestras pruebas en ciudad ha bajado de los ocho litros cuando con la otra versión estábamos sobre los nueve.

Un Puma ágil

En lo que respecta a la conducción en carretera hemos notado más diferencias. Sigue siendo un coche que acelera con decisión, sobre todo con el modo Sport activado, pero la combinación de una potencia y una cifra de par menores y un cambio automático hace que se tarde más en aceleración sostenida. De hecho en las cifras del fabricante los 6.7 segundos que tardaba el ST de 200 caballos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora se han quedado en esta versión en 7,4 segundos. Más de medio segundo de diferencia que se nota, pero que no convierte a esta versión del ST en lenta, ni mucho menos.

Al volante y en carretera esta diferencia en aceleración se nota pero no impide hacer adelantamientos con seguridad y conseguir una buena velocidad. Quizás donde hemos notado más diferencia es en recorridos virados. El chásis es idéntico por lo que afronta las curvas a buena velocidad sin titubeos, con buena comunicación de la dirección a las manos del conductor, pero a la salida de las mismas es un poco más perezoso a la hora de recuperar el ritmo. Nada drástico pero sí un ingrediente más para comprender la diferencia de las dos motorizaciones.

Buenos consumos

En carretera los consumos también bajan bastante incluso en recorridos en los que el pie del acelerador gane en peso. Hemos calculado una diferencia de más de medio litro a los cien en recorridos similares a los realizados con el otro modelo, diferencia que es aún mayor si en ambos casos conducimos con mayor parsimonia y vigilando precisamente el consumo. El motor de un litro de capacidad y tres cilindros se comporta con encomiable austeridad en esos casos.

Tranquilizar a los aficionados a los deportivos en el apartado del sonido. Al colocar el modo Sport el Puma sigue activando el dispositivo en el escape para que el sonido sea más ronco y deportivo y que se filtre en el habitáculo. En este sentido no hemos notado diferencias entre los dos tricilíndricos, que precisamente están entre los motores con este número de cilíndros que mejor suenan de los que hemos podido probar.

Conclusiones

Esta versíon de 170 caballos del Ford Puma ST no deja de ser la domesticación parcial de un felino que nos impresionó la primera (y la segunda) vez que lo probamos. La reducción de potencia y cilindrada y la adopción de un motor eléctrico para colaborar con la propulsión de este deportivo compacto es un plan de racionalización que puede tener sentido si tenemos que compatibilizar nuestras pasiones motorísticas con el uso más racional del vehículo.

Por ello entendemos el sacrificio en prestaciones, sobre todo porque no se ha perdido un ápice de personalidad y eso significa que el excelente chásis de este modelo de Ford nos sigue regalando unas sensaciones excelentes a pesar del recorte de potencia y la adopción de un cambio automático competente pero poco emocionante. El disponer de etiqueta ECO y de unos consumos más bajos deberían ser razón suficiente para el sacrificio de aquellos que busquen ese compromiso. Y si eso no nos convence los más de 2.000 euros de diferencia quizás lo hagan…