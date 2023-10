Minisforum V3, un versátil 3 en 1 con Windows y Ryzen 8000

Minisforum V3 es el nuevo dispositivo 3 en 1 que acaba de anunciar la firma china. Situado en la categoría del Surface Duo, funcionará con Windows y estrenará una APU de la serie Ryzen 8000 de AMD.

Minisforum V3 es esencialmente un tablet de gran tamaño, con pantalla multitáctil de 14 pulgadas, resolución nativa 2.5K, frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y soporte para lápices ópticos, compatibles MPP 2.0 y con 4096 niveles de presión.

Además del funcionamiento como tablet, puede trabajar en el escritorio como portátil al añadirle un teclado y usando un soporte en la parte trasera que facilitará su manejo. La tercera opción es la de un monitor portátil, al conectarla un dispositivo como un smartphone (incluidos los últimos iPhone) o un portátil a su puerto USB Tipo-C.

Como te habíamos adelantado, otra de las novedades de interés llegarán de su motor de hardware, ya que usarán una APU ‘Hawk Point’ perteneciente a la próxima generación de procesadores de AMD, los Ryzen 8000, como reemplazo a los Ryzen 7000 Mobile para portátiles. Esta APU operará dentro de un rango de potencia de 22 a 28 vatios y usarán la nueva arquitectura ZEN4 con gráficos RDNA 3 integrados.

Otro componente renovado será el motor XDNA, que permitirá mejores capacidades de IA y ayudará a mantener a AMD competitiva con la NPU/ VPU que Intel ha programado para la próxima plataforma Meteor Lake. Se avanza memorias RAM LPDDR5 a 6400 MHz (sin especificar cantidad) y unidades de estado sólido M.2 para almacenamiento.

👀Preview of Minisforum V3 AMD Tablet: a versatile 3-in-1 Windows device with a high-performance AMD CPU. It serves as a laptop, tablet, or portable screen, boasting a 14-inch 2.5K 165Hz display.

