Twitter, o lo que haces cuando no sabes qué hacer

El 21 de marzo de 2006 Jack Dorsey inauguraba Twitter, de manera muy poco glamourosa, con dos mensajes. El primero se publicaba de forma automática e indicaba que estaba configurando la cuenta, y el segundo, doce minutos después, invitaba al resto de trabajadores de la incipiente red social a darse de alta en la misma y a empezar a emplearla. Por si quieres saber más sobre dichos mensajes, te contamos su historia en la publicación sobre los 15 años de Twitter que publicamos en marzo de 2021, y aquí tienes la historia del NFT del primer mensaje.

Sus fundadores y los posteriores ejecutivos que fueron pasando por Twitter Inc. siempre tuvieran clara la razón de ser de la red social, su naturaleza, su identidad y su alcance. Y sí, es cierto que a lo largo de los años fue evolucionando (mensajes más largos, contenido multimedia, nuevas funciones, etcétera), pero siempre entendiendo, siempre teniendo claro, que era lo que era, una red social, una herramienta de comunicación entre personas, una de tantas ágoras que han llegado de la mano de Internet.

Twitter nunca ha sido un servicio perfecto, menos aún si tenemos en cuenta que esta consideración depende de factores que varían sustancialmente en función de las preferencias de cada uno. Sin embargo, y especialmente en sus inicios, sí que podía presumir de ser la red social con más valoraciones positivas (aunque no fuera la más empleada, pues ambas cuentas no siempre van parejas). Esto empezó a cambiar hace ya algunos años (sí, sorpresa, no voy a decir que eso también sea culpa de Elon Musk) pero, en todo momento, Twitter sabía qué era Twitter.

Esto, desgraciadamente, ha cambiado. Hace tan solo una semana, te contaba que Elon Musk quiere convertir la red social en una plataforma de servicios financieros y, como ya mencionaba en aquel momento, confiarle mi dinero a un tipo que traslada un CPD como quien mueve una silla de un rincón a otro me parece una idea un tanto osada. Pues bien, cuando todavía estamos procesando eso, nos encontramos con que, no contento con gestionar nuestras finanzas personales, Elon Musk también quiere que Twitter se convierta en un espacio para encontrar el amor.

Según podemos leer en Mashable, el multimillonario indicó, en una conversación cuyo contenido se ha filtrado, que otro de los aspectos para convertir Twitter en una especie de todo es sumar a la red social funciones de un servicio de citas. ¡Perfecto, eso es lo que siempre he echado de menos en la cartera de servicios de mi banco! Imagínate, un mismo lugar para intoxicarte con una tonelada de noticias falsas, al tiempo que encuentras al amor de tu vida (para descubrir poco después que en realidad es un bot) y mientras Elon Musk invierte tus ahorros en una criptomoneda que le han dicho que va a ser un exitazo. Solo falta que también ofrezca contenidos bajo demanda y kebabs a domicilio.

Elon Musk pagó por Twitter mucho más de lo que valía realmente, en esto estamos todos de acuerdo, y también es más que comprensible que quiera recuperar su inversión, faltaría más. El problema no es que carezca de brújula, no, el problema es que en su mundo no parece haber un norte que buscar para orientarse.