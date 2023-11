Los avances que se han producido a nivel de potencia en el mundo del PC y las consolas han hecho posible mejorar muchas cosas en el mundo de los videojuegos. El apartado gráfico ha sido, sin duda, uno de los grandes beneficiados, y es que ha avanzado tanto que en algunos casos nos encontramos con títulos que ofrecen una factura técnica que en ciertos aspectos se acerca al fotorrealismo.

Sin embargo, ese aumento de la calidad gráfica se ha conseguido en parte a costa de sacrificar cosas que también son muy importantes, y que afectan tanto a la calidad del juego como a la experiencia y al realismo que transmite al jugador. También hemos caído en un cierto estancamiento a nivel de desarrollo y de ejecución que se ha dejado notar en el auge de los juegos sandbox repetitivos hasta la saciedad, y la calidad y el cuidado de los desarrollos ha tenido momentos mejores.

Esto último lleva tiempo siendo un tema polémico, y es comprensible, porque los desarrolladores cada vez ponen menos cuidado en terminar de pulir y de optimizar sus juegos antes del lanzamiento, lo que hace que en muchos casos nos encontremos con títulos que llegan al mercado cargados de errores y que además no rinden como deberían. Podría poner muchos ejemplos, pero sin duda Starfield y Cyberpunk 2077 serían los dos mejores exponentes dentro de la etapa más reciente.

Cinco cosas que deberían mejorar en los videojuegos

Esa realidad que vive la industria del videojuego a día de hoy nos deja importantes carencias que podemos agrupar alrededor de cinco grandes clave que, en general, deberían convertirse en los grandes objetivos de los desarrolladores para mejorar de verdad sus juegos, aunque esto implique dejar un poco más en segundo plano la evolución a nivel gráfico, al menos durante un tiempo.

Una parte de esas claves podrían experimentar una mejora sustancial a medio y largo plazo gracias a tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, aunque no quiero pecar de optimista en este sentido ya que hemos visto en muchas ocasiones tecnologías prometedoras que no se han empezado a aplicar al mundo de los videojuegos hasta muchos años después de su presentación, mientras que otras nunca llegaron a materializarse.

Con todo, en este artículo quiero compartir con vosotros esas cinco cosas que, en mi opinión, deberían mejorar en el mundo de los videojuegos para que estos recuperen ese equilibrio que han perdido entre calidad gráfica, grado de interacción y realismo. Como siempre, os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios.

1.-Comportamiento de los NPCs

La cantidad de NPCs mostrados en pantalla de forma simultánea ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, pero la inteligencia de estos no solo no ha mejorado de forma sustancial, sino que en algunos casos incluso ha experimentado una involución notable, es decir, ha ido a peor con el paso del tiempo.

Es un tema más complicado de lo que parece, porque nos encontramos ante algo que tiene una fuerte dependencia de la CPU, y con los desarrollos actuales centrados en las consolas está claro que las limitaciones de estas son la base de cualquier nuevo videojuego. Las consolas tienen procesadores con una potencia mucho menor de lo que podemos encontrar en PC, y esto al final influye en los desarrollos de videojuegos y afecta a la calidad de los NPCs.

Un comportamiento más realista y mejor afinado de los NPCs mejoraría enormemente la calidad de los juegos tipo sandbox, y también de aquellos de tipo mundo abierto. Piensa, por ejemplo, en lo espectacular que sería recorrer una ciudad y ver cómo los NPCs se mueven e interaccionan con los elementos del mapa de una manera realista, yendo a comprar, discutiendo entre sí o incluso modificando el escenario y creando nuevas situaciones en tiempo real.

2.-Grado de interacción con NPCs y escenarios

Es otro punto que ha ido a menos con el paso del tiempo, y que tiene mucho margen de mejora. En este caso me refiero a permitir un grado de interacción mayor con el escenario en sentido amplio, como por ejemplo:

Más edificios y localizaciones abiertas , en vez del modelo actual de grandes bloques de edificios y zonas cerradas que no tienen valor.

, en vez del modelo actual de grandes bloques de edificios y zonas cerradas que no tienen valor. Eventos en tiempo real aleatorios que puedan afectar de verdad a ubicaciones concretas, y que abran nuevas líneas jugables, aunque sea en misiones secundarias cortas.

a ubicaciones concretas, y que abran nuevas líneas jugables, aunque sea en misiones secundarias cortas. Escenarios con un alto grado de destrucción, y ciclos de reconstrucción para restaurar la zona a su estado anterior.

En cuanto a los NPCs, un mayor grado de interacción tanto con los principales como con los secundarios que nos haga sentir que la localización del juego realmente está viva. Sobre este tema tenemos ya proyectos muy interesantes sobre la mesa, como por ejemplo NVIDIA ACE, que se basa en la IA para mejorar las interacciones con los NPCs.

3.-Calidad de las físicas y de las animaciones

Otros dos aspectos que han desmejorado bastante si comparamos con títulos de generaciones anteriores, y que son una importante cuenta pendiente para los desarrolladores. Curiosamente, la física y las animaciones son dos cosas que también tienen una fuerte dependencia de la CPU, así que aplica todo lo que hemos dicho anteriormente al hablar sobre los NPCs.

Incluso en juegos tan avanzados como Cyberpunk 2077 es habitual encontrarnos con unas animaciones demasiado simples y con una física muy mejorable, cosas que desentonan totalmente con el excelente acabado gráfico del juego y con la calidad que aporta el trazado de caminos. Por contra, juegos tan antiguos como Batman Arkham City ya gozaban de una física y de unas animaciones sublimes, sobre todo si activábamos PhysX.

Entiendo que cuidar la física y las animaciones representa una importante carga de trabajo, y que al tener que partir de las limitaciones que impone la CPU de las consolas actuales hay ciertos sacrificios que se deben asumir, pero es necesario empezar a mejorar en este sentido, ya que tenemos animaciones y físicas iguales o peores que las de juegos de hace 10 años en títulos de nueva generación que representan avances enormes en otros frentes.

Sobre este tema es probable que GTA 6 marque un importante avance gracias a la evolución del motor RAGE de Rockstar, que en teoría utilizará animaciones y físicas avanzadas. Lo que hemos visto hasta el momento resulta prometedor, pero todavía no hay nada confirmado, así que hasta que no lo veamos en movimiento es mejor no hacerse muchas ilusiones.

4.-Misiones secundarias repetitivas y monótonas

Uno de los mayores problemas de los juegos actuales si hablamos de ejecución y puesta en escena, las misiones de relleno que no aportan nada y que al final nos acaban cansando de tal manera que es posible incluso que nos hagan abandonar el juego. Sería mucho mejor virar a un sistema de misiones secundarias donde prime la calidad sobre la cantidad, y también introducir diferencias más marcadas entre ellas.

Por ejemplo, la clásica misión secundaria de ir a un sitio determinado y conseguir una cosa concreta podría evolucionar a un modelo más rico, con detalles que puedan afectar a la misión principal e interacciones más profundas con escenarios y NPCs que produzcan cambios en el escenario o en nuestra relación con ellos, de manera que no se sienta tan lineal y simplona.

También sería interesante combinarlas con eventos dinámicos aleatorios que puedan acabar afectando al desarrollo de la misión secundaria, de tal manera que aunque dos misiones parezcan iguales al final se acaben diferenciando por esos eventos. Hay muchas posibilidades, solo falta que los desarrolladores se animen a sacar a relucir su lado más creativo.

5.-Optimización y estado final de los juegos

He dejado para el final uno de los problemas más importantes y una de las cosas que más debe mejorar en los videojuegos actuales. Los juegos mal desarrollados y mal terminados no son algo nuevo, de hecho recuerdo perfectamente que incluso en la etapa de la NES llegaban al mercado títulos mal equilibrados que, en algunos casos, tenían errores que hacían que fuese casi imposible terminarlos.

Por ejemplo, en Teenage Mutant Ninja Turtles de NES había una zona donde teníamos que hacer un salto cuya distancia no había sido bien calculada, y era casi imposible. Sin embargo, eran excepciones y no la regla general que tenemos hoy en día, donde los fallos y la pobre optimización son «el pan de cada día».

La llegada de Internet trajo el modelo de parches para actualizar juegos y corregir problemas, introducir nuevas características y mejoras y también para ampliar o lanzar nuevos contenidos sin tener que recurrir al formato físico. Esto ha hecho que los desarrolladores se preocupen menos por el estado final del juego en su lanzamiento, ya que son conscientes de que pueden corregirlo más adelante con parches a destiempo.

Con la optimización ocurre más de lo mismo. Hay títulos que llegan bien optimizados, pero la falta de optimización lleva tiempo siendo algo preocupante, sobre todo en el mundo del PC, y la pereza de los desarrolladores está siendo la gran culpable. Recurrir al reeescalado y a la generación de fotogramas está siendo de gran ayuda en este sentido, pero la optimización todavía sigue siendo una gran cuenta pendiente.