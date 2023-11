GeForce Now te invita a probar Xbox PC Game Pass

Como suscriptor tanto de GeForce Now como de Xbox Game Pass, el anuncio efectuado conjuntamente por Microsoft y NVIDIA el pasado mes de junio me pareció una gran noticia, pero visto desde una perspectiva más global, no la de un usuario de ambos servicios, también me pareció un enorme acierto por parte de las dos tecnológicas. Hablo, claro, de la llegada a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA del catálogo de juegos de la tienda de Microsoft, y también de los títulos incluidos en la suscripción Game Pass.

Tras un breve periodo en el que podemos entender que se llevaron a cabo todas las tareas necesarias para convertir este compromiso en una realidad, poco después empezaron a llegar los primeros títulos y, desde entonces, cada semana hemos visto como el catálogo de títulos compatibles se iba incrementando, tanto con títulos que ya llevan un tiempo en el catálogo del servicio de suscripción de Microsoft, como en lanzamientos desde el primer día, como vimos hace un par de meses con Starfield.

El modelo de suscripción de Microsoft nos ofrece acceso a una gran y variada colección de juegos, y GeForce Now nos permite disfrutar de ellos en prácticamente cualquier dispositivo, pues como ya te hemos contado es compatible con ordenadores, tablets, smartphones, consolas, televisores, etcétera. La combinación de GeForce Now y Xbox Game Pass eleva el modelo de juego como servicio a un nivel impensable hace algunos años, ya que extiende su alcance en varios órdenes de magnitud.

Así, y para que las personas que están interesadas en ambos y, claro, en lo que ofrece la experiencia compartida con ambos, ahora NVIDIA ofrece de regalo, con la suscripción semestral a GeForce Now Ultimate, tres meses de suscripción a Xbox PC Game Pass, es decir, la versión del servicio de Microsoft de juegos para PC. Si estabas planteándote disfrutar de la increíble experiencia que ofrece el nivel tope de gama del servicio, que te hará sentirte como si estuvieras jugando con un PC de gama alta de última generación, equipado en el apartado gráfico con una GeForce RTX 4080, este es el momento más adecuado.

Por otra parte, tanto si ya eres usuario del servicio como si has decidido animarte a serlo con esta oferta, hay algunas novedades que seguro que te interesarán:

La nueva actualización de la aplicación, versión 2.0.58, incorpora la sincronización de juegos para las cuentas de PC Xbox y las suscripciones a Ubisoft+ .

. La nueva actualización también añade la superposición de estadísticas de streaming en dispositivos Android y el formato de codificación de vídeo

NVIDIA está premiando a los miembros de GeForce Now con una «Edición Heroica» de Guild Wars 2, que incluye un montón de regalos.

GeForce Now Thursday

Y, sin más dilación, veamos ya los nuevos títulos que se suman al catálogo. Esta semana son un total de 18, repartidos entre las principales tiendas digitales, y con juegos para satisfacer todos los gustos: