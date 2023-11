Valve celebra el 25 aniversario de Half-Life con compatibilidad con la Steam Deck y descuentos

Half-Life, el mítico shooter de Valve protagonizado por Gordon Freeman, ha cumplido en este 2023 su vigésimo quinto aniversario en el mercado. La compañía ha decidido celebrar esta fecha especial dotando al juego de compatibilidad oficial para la Steam Deck, su consola portátil que ha sido renovada hace poco con una pantalla OLED, nuevos mapas para el multijugador, partes restauradas y más cosas.

Half-Life fue un juego que durante su desarrollo no despertó un entusiasmo excesivo, pero todo cambió cuando empezó a ser comercializado en 1998 de la mano de Sierra Entertainment como publicadora. Lo que parecía el enésimo clon de la fórmula de Quake y Doom se reveló como un shooter lineal con una historia interesante, una ambientación magnífica digna de una buena película de ciencia ficción y un desarrollo absorbente a través de una gran variedad de situaciones bien planteadas.

Una de las peculiaridades de Half-Life es que el juego, incluido el seguimiento de la historia, se recorre íntegramente desde la perspectiva del protagonista, o sea, con la cámara en primera persona que el jugador siempre puede mover a voluntad. Esto chocaba con las experiencias más basadas en cinemáticas que en aquellos tiempos proliferaban principalmente en PlayStation, con títulos como los de la saga Final Fantasy a la cabeza.

Segundo, el jugador se encuentra con un mapa por el que avanza de forma totalmente lineal y pasillera, pero a cambio tiene delante un recorrido en el que se ha intentado que no se enfrente a dos situaciones iguales. Además de la gran variedad de situaciones, casi todas ellas están bien diseñadas, lo que hace que Half-Life no caiga en la monotonía y enganche poco tiempo después de iniciar la partida.

El motor utilizado para su desarrollo es GoldSrc, una versión muy modificada del motor del Quake original. Esto permite que Half-Life pueda ser ejecutado con una configuración gráfica alta y a una alta tasa de fotogramas por segundo incluso en computadoras muy modestas, pero viendo el tiempo que ha pasado, ya podría Valve tomar nota de Id Software y publicarlo como código abierto para que así la comunidad pueda continuar con su mejora, aunque que la compañía sigue dándole cierta atención de vez en cuando.

A pesar del tiempo transcurrido, Half-Life es un juego que ha envejecido muy bien y que en la actualidad sigue siendo muy disfrutable. Es más, salvando su aspecto estético, está claramente por encima de la media de los shooters actuales gracias al buen diseño de la mayoría de sus secciones. Sin embargo, aquellos que prefieran algo más moderno tienen el remake Black Mesa, basado en el motor Source y que replantea algunas de las partes menos logradas del título original.

Otro punto que no se puede olvidar es que Half-Life fue una de las muchas joyas que aparecieron en el año 1998, considerado por muchos como el mejor de la historia de la industria. El juego de Valve estuvo acompañado de otras obras maestras como Resident Evil 2, el “primer” Metal Gear Solid de PlayStation en Estados Unidos y Japón, Tekken 3 en PlayStation, Turok 2: Seeds of Evil y el mítico The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Es curioso ver que el presente año 2023 sea posiblemente el mejor que ha habido desde aquel impresionante 1998.

Valve está celebrando el vigésimo quinto aniversario de Half-Life por todo lo alto, con un paquete Complete que está a tan solo 6,31 euros y que incluye el título original, Team Fortress Classic, las expansiones Opposing Force y Blue Shift, Half-Life 1: Source (este es un cutreport que no gustó) y Half-Life 2 junto a sus dos episodios. Por otro lado, Half-Life: Alyx ha sido rebajado en un 66% para valer 20,05 euros hasta el 21 de noviembre, fecha en que se acaban todas las ofertas relacionadas con este aniversario. Os dejamos con un documental que Valve ha publicado en su canal oficial de YouTube.